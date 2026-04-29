गाजियाबाद के अजंतापुरम में बहेगी विकास की बयार; होटल-मॉल और रेस्तरां बनने सहित होंगे ये काम

गाजियाबाद की बहुप्रतीक्षित अजंतापुरम आवासीय योजना में विकास की बाधाएं आखिरकार दूर होने वाली हैं। बुधवार को लखनऊ में होने वाली आवास एवं विकास परिषद की बोर्ड बैठक में समितियों के समायोजन प्रस्ताव पर अंतिम मुहर लगेगी।

गाजियाबाद की अजंतापुरम आवासीय योजना में जल्द ही विकास कार्यों की शुरुआत होगी। बुधवार को लखनऊ में होने वाली बोर्ड बैठक में समितियों के समायोजन प्रस्ताव को रखा जाएगा। इस पर मुहर लगते ही मूलभूत सुविधाओं के लिए कवायद शुरू हो जाएगी।

हिंडन एयरपोर्ट से सटी इस योजना का प्रस्ताव करीब 32 साल पहले बना था, तभी से तमाम अड़चनों में योजना फंसी रही। बीते साल इसके लेआउट पर मुहर लगी थी। जन विहार सहकारी आवास समिति लिमिटेड के सचिव आर.बी. शर्मा ने बताया कि अजंतापुरम आवासीय योजना में करीब 11 समितियों की 190 एकड़ और आवास एवं विकास परिषद की 90 एकड़ जमीन है। करीब 280 एकड़ में फैली इस योजना में 20 फीसदी जमीन मूलभूत सुविधाओं के लिए उपयोग होगी और बाकी जमीन समितियों को भूखंड के रूप में वापस कर दी जाएगी।

सचिव ने बताया कि समिति अपने सदस्यों के हिसाब से नक्शा पास करा भूखंड विकसित करेगी। सुविधाएं देने के एवज में परिषद समितियों के समायोजन शुल्क और विकास शुल्क वसूलेगी। अधिकारियों का कहना है कि परिषद ने सालों से खाली पड़ी जमीन पर हुए अवैध कब्जों को लगभग खाली करा लिया है।

सहमति के साथ रखे जाएंगे प्रस्ताव सहमति के साथ बुधवार को लखनऊ में होने वाली बोर्ड बैठक में प्रस्ताव रखे जाएंगे। इस प्रस्ताव पर मुहर लगने के बाद समायोजन शुल्क के भुगतान की प्रक्रिया शुरू होगी और साथ ही विकास कार्यों के लिए भी सर्वे और प्रस्ताव बनाए जाएंगे। अगले तीन माह में सड़क, सीवर, नाले-नाली, बिजली व पेयजल के कार्य शुरू कर दिए जाएंगे।

एयरपोर्ट के पास होटल-रेस्तरां बनेंगे योजना हिंडन एयरपोर्ट से सटी है। मेन वजीराबाद रोड से हिंडन एयरपोर्ट को जाने वाली सड़क के किनारे अजंतापुरम की ही जमीन है। परिषद होटल, रेस्तरां, मॉल और शॉपिंग कांप्लेक्स के लिए भूखंड नियोजित करेगी। एयरलाइंस कंपनी भी कर्मचारियों को दिल्ली के होटल भेजती है। इसी को देखते हुए इनके भूखंडों का प्रावधान किया गया है।

अधीक्षण अभियंता, आवास एवं विकास परिषद, ''समायोजन प्रस्ताव तैयार कर लिए हैं। बोर्ड बैठक में इनके पास होने के बाद आगे की प्रक्रिया शुरू होगी। तीन माह में अजंतापुरम के अंदर विकास कार्य शुरू कर दिए जाएंगे।''