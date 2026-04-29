Hindustan Hindi News
फोटोफोटोवीडियोवीडियोशहर चुनेंशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन

गाजियाबाद के अजंतापुरम में बहेगी विकास की बयार; होटल-मॉल और रेस्तरां बनने सहित होंगे ये काम

Apr 29, 2026 10:49 am ISTPraveen Sharma हिन्दुस्तान, गाजियाबाद
share

गाजियाबाद की बहुप्रतीक्षित अजंतापुरम आवासीय योजना में विकास की बाधाएं आखिरकार दूर होने वाली हैं। बुधवार को लखनऊ में होने वाली आवास एवं विकास परिषद की बोर्ड बैठक में समितियों के समायोजन प्रस्ताव पर अंतिम मुहर लगेगी।

गाजियाबाद के अजंतापुरम में बहेगी विकास की बयार; होटल-मॉल और रेस्तरां बनने सहित होंगे ये काम

गाजियाबाद की अजंतापुरम आवासीय योजना में जल्द ही विकास कार्यों की शुरुआत होगी। बुधवार को लखनऊ में होने वाली बोर्ड बैठक में समितियों के समायोजन प्रस्ताव को रखा जाएगा। इस पर मुहर लगते ही मूलभूत सुविधाओं के लिए कवायद शुरू हो जाएगी।

हिंडन एयरपोर्ट से सटी इस योजना का प्रस्ताव करीब 32 साल पहले बना था, तभी से तमाम अड़चनों में योजना फंसी रही। बीते साल इसके लेआउट पर मुहर लगी थी। जन विहार सहकारी आवास समिति लिमिटेड के सचिव आर.बी. शर्मा ने बताया कि अजंतापुरम आवासीय योजना में करीब 11 समितियों की 190 एकड़ और आवास एवं विकास परिषद की 90 एकड़ जमीन है। करीब 280 एकड़ में फैली इस योजना में 20 फीसदी जमीन मूलभूत सुविधाओं के लिए उपयोग होगी और बाकी जमीन समितियों को भूखंड के रूप में वापस कर दी जाएगी।

ये भी पढ़ें:NCR में मेट्रो के 3 नए रूट की DPR पर काम शुरू, इन शहरों का सफर होगा आसान

सचिव ने बताया कि समिति अपने सदस्यों के हिसाब से नक्शा पास करा भूखंड विकसित करेगी। सुविधाएं देने के एवज में परिषद समितियों के समायोजन शुल्क और विकास शुल्क वसूलेगी। अधिकारियों का कहना है कि परिषद ने सालों से खाली पड़ी जमीन पर हुए अवैध कब्जों को लगभग खाली करा लिया है।

सहमति के साथ रखे जाएंगे प्रस्ताव

सहमति के साथ बुधवार को लखनऊ में होने वाली बोर्ड बैठक में प्रस्ताव रखे जाएंगे। इस प्रस्ताव पर मुहर लगने के बाद समायोजन शुल्क के भुगतान की प्रक्रिया शुरू होगी और साथ ही विकास कार्यों के लिए भी सर्वे और प्रस्ताव बनाए जाएंगे। अगले तीन माह में सड़क, सीवर, नाले-नाली, बिजली व पेयजल के कार्य शुरू कर दिए जाएंगे।

ये भी पढ़ें:गाजियाबाद की सोसाइटी में भीषण आग, 9 से 11 मंजिल तक 8-10 फ्लैट जले

एयरपोर्ट के पास होटल-रेस्तरां बनेंगे

योजना हिंडन एयरपोर्ट से सटी है। मेन वजीराबाद रोड से हिंडन एयरपोर्ट को जाने वाली सड़क के किनारे अजंतापुरम की ही जमीन है। परिषद होटल, रेस्तरां, मॉल और शॉपिंग कांप्लेक्स के लिए भूखंड नियोजित करेगी। एयरलाइंस कंपनी भी कर्मचारियों को दिल्ली के होटल भेजती है। इसी को देखते हुए इनके भूखंडों का प्रावधान किया गया है।

अधीक्षण अभियंता, आवास एवं विकास परिषद, ''समायोजन प्रस्ताव तैयार कर लिए हैं। बोर्ड बैठक में इनके पास होने के बाद आगे की प्रक्रिया शुरू होगी। तीन माह में अजंतापुरम के अंदर विकास कार्य शुरू कर दिए जाएंगे।''

ये भी पढ़ें:चिल्ला एलिवेटेड रोड की डेडलाइन तय, नोएडा-दिल्ली के बीच खत्म होगा जाम

तुलसी निकेतन सोसाइटी में विकास कराने की मांग

वहीं, भोपुरा स्थित तुलसी निकेतन सोसाइटी में विकास कार्य कराने को लेकर सोमवार देवभूमि उत्तराखंड भ्रातृ सेवा समिति के पदाधिकारियों ने मंत्री के कार्यालय पर पहुंच उनके पीए को ज्ञापन सौंपा। तुलसी निकेतन सोसाइटी में मुलभूत सुविधाएं नहीं होने के कारण लोग परेशान हैं। जर्जर सड़कों और टूटी पुलियों के कारण लोगों को भारी परेशानी झेलनी पड़ रही हैं। बुनियादी सुविधाओं के अभाव से नाराज लोगों ने अब सरकार से हस्तक्षेप की मांग की है। समिति के अध्यक्ष बलवंत सिंह रावत ने बताया कि सोसाइटी की मुख्य सड़कें लंबे समय से खराब हालत में हैं।

Praveen Sharma

लेखक के बारे में

Praveen Sharma
प्रवीण शर्मा लाइव हिन्दुस्तान में स्टेट टीम का हिस्सा हैं। एक दशक से भी अधिक समय से पत्रकारिता के क्षेत्र में सेवाएं दे रहे प्रवीण साल 2014 में डिजिटल पत्रकारिता में आने से पहले प्रिंट मीडिया में भी काम कर चुके हैं। प्रवीण ने अपने करियर की शुरुआत हरिभूमि अखबार से की थी और वर्ष 2018 में लाइव हिन्दुस्तान से जुड़े। प्रवीण मूलरूप से उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ जिले के निवासी हैं, लेकिन इनका जन्म और स्कूली शिक्षा दिल्ली से हुई है। हालांकि, पत्रकारिता की पढ़ाई इन्होंने हरियाणा के हिसार स्थित गुरु जम्भेश्वर विश्वविद्यालय से की है। वह दिल्ली-एनसीआर की सियासी घटनाओं के साथ ही जन सरोकार से जुड़ी सभी छोटी-बड़ी खबरों पर भी पैनी नजर रखते हैं। और पढ़ें
Ghaziabad News
लेटेस्ट Hindi News , Delhi News , Ghaziabad News , Noida News , Gurgaon News और Faridabad News सहित पूरी NCR News पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।