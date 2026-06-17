मुझसे पैसे लिए फिर तोड़ दिया रिश्ता; दो बहनों पर गोली चलाने वाले जॉनी का कबूलनामा
गाजियाबाद में शादी टूटने से नाराज एक शख्स ने दो बहनों पर गोली चला दी। अब सोशल मीडिया पर उसका एक वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें उसने दावा किया कि लड़की के परिवारवालों ने पैसे लेकर उससे रिश्ता तोड़ दिया।
गजियाबाद के खोड़ा थानाक्षेत्र में रिश्ता टूटने से नाराज सिरफिरे ने एक घर में घुसकर ताबड़तोड़ गोलियां चला दीं। इसमें दो बहनों को गोली लगी। दोनों को गंभीर हालत में दिल्ली के लाल बहादुर शास्त्री अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां से एक को जीटीबी अस्पताल रेफर किया गया। आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। अब सोशल मीडिया पर उसका एक वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें उसने दावा किया है कि लड़की के परिवारवालों ने रिश्ता पक्का होने के बाद उससे पैसे लिए और बाद में उम्र ज्यादा बताकर उससे रिश्ता तोड़ दिया जिसकी वजह से उसे गुस्सा आ गया।
दरअसल खोड़ा के आदर्श नगर में किराए पर रहने वाले जितेंद्र गुरुग्राम में टैक्सी चलाते हैं। उनकी परिवार में पत्नी, 20 साल की बेटी खुशी, 18 साल की निधि के अलावा छोटा बेटा भी है। खुशी पास के एक स्कूल में पढ़ाती है, जबकि निधि प्राइवेट स्कूल में पढ़ती है। स्कूल की छुट्टियों के चलते बेटा बागपत स्थित गांव गया हुआ है। पुलिस के मुताबिक जितेंद्र ने डेढ़ साल पहले खुशी का रिश्ता मालीवाड़ा के बारादरी मोहल्ले में रहने वाले जॉनी से तय किया था। तभी से दोनों फोन पर बात करते थे। करीब चार महीने पहले जॉनी की गलत हरकतों के कारण खुशी ने रिश्ते से इनकार कर दिया।
वीडियो में क्या कहा?
अब वायरल वीडियो में जॉनी ने गोली चलाने की वजह बताई है। उसने कहा, मेरा नाम जॉनी है और मेरा रिश्ता खुशी से हुआ थ। उसके पिता जी और मम्मी पापा मुझसे पैसे मांगते थे। उन्होंने 2-2 लाख रुपए मुझसे पैसे मांग लिए। जब मैंने शादी करने के लिए बोला तो कह दिया कि तुम्हारी उम्र 15 साल बड़ी है, हम तुमसे शादी नहीं कर पाएंगे। मेरा रिश्ता हो चुका था। उन्होंने लिखित में मुझसे कोई पैसे नहीं लिए लेकिन घर बुला बुलाकर पैसे इकट्ठे किए। उसने वीडियो में बताया कि मेरा रिश्ता 2024 में हुआ था और 2026 में उन्होंने रिश्ता तोड़ दिया। मैनें मेहनत से पैसे इकट्ठे किए थे। उन्होंने मेरी भावनाओं से खिलवाड़ किया तो मुझे गुस्सा आ गया।
शीशा तोड़कर चलाई गोली
मंगलवार शाम करीब साढ़े चार बजे जॉनी पिस्टल लेकर खुशी के घर के पास पहुंचा और खिड़की का शीशा तोड़कर गोलीबारी कर दी। कमरे में मौजूद खुशी और निधि ने भागने की कोशिश की, लेकिन दोनों को गोली लग गई। इसके बाद हमलावर फरार हो गया। गोलियों की आवाज और युवतियों का शोर सुनकर आसपास के लोग आए और पुलिस को सूचना दी। पुलिस के मुताबिक चार राउंड गोली चलाई गई, जिसमें से दो गोली खुशी के पेट में और एक निधि के जबड़े में लगी। खुशी की हालत गंभीर बताई जा रही है, उसे जीटीबी रेफर किया है। मुकदमा दर्ज कर पुलिस ने रात साढ़े सात बजे आरोपी जॉनी को गिरफ्तार कर लिया।
लेखक के बारे मेंAditi Sharma
अदिति शर्मा
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