सड़क हादसे के आरोपी को 27 साल बाद किया दोषमुक्त, कोर्ट ने क्या बताई वजह

गाजियाबाद में सड़क दुर्घटना करने के आरोप में अदालत ने एक आरोपी को 27 साल के बाद दोषमुक्त किया है। पीड़ित पक्ष को आरोपी पर दोषसिद्ध करने के कई अवसर दिए गए लेकिन उनकी तरफ से कोई पुख्ता सबूत पेश नहीं किया जा सका। मामला साहिबाबाद थाना क्षेत्र का है।

अदालत से मिली जानकारी के मुताबिक 28 फरवरी 1998 को लोनी निवासी राजेंद्र सिंह ने रिपोर्ट दर्ज कराई थी। उनके मुताबिक उसका भतीजा कुलदीप सिंह रात करीब 11 से 12 बजे के बीच मोहन नगर की तरफ से भौपुरा की तरफ साइकिल से जा रहा था। मोहन नगर की तरफ से तेज रफ्तार और लापरवाही से आते एक ट्रक ने कुलदीप की साइकिल को टक्कर मार दी। जिससे वह घायल हो गया। घायल अवस्था में कुलदीप को मोहन नगर के अस्पताल में भर्ती कराया गया। जहां उसकी मौत हो गई। तहरीर के आधार पर साहिबाबाद पुलिस ने मुकदमा दर्ज करने के साथ जांच शुरू कर दी।