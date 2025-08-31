Ghaziabad accused of a road accident was acquitted after 27 years what was the reason सड़क हादसे के आरोपी को 27 साल बाद किया दोषमुक्त, कोर्ट ने क्या बताई वजह, Ncr Hindi News - Hindustan
सड़क हादसे के आरोपी को 27 साल बाद किया दोषमुक्त, कोर्ट ने क्या बताई वजह

गाजियाबाद में सड़क दुर्घटना करने के आरोप में अदालत ने एक आरोपी को 27 साल के बाद दोषमुक्त किया है। पीड़ित पक्ष को आरोपी पर दोषसिद्ध करने के कई अवसर दिए गए लेकिन उनकी तरफ से कोई पुख्ता सबूत पेश नहीं किया जा सका।

Aditi Sharma हिन्दुस्तान, गाजियाबादSun, 31 Aug 2025 09:20 PM
गाजियाबाद में सड़क दुर्घटना करने के आरोप में अदालत ने एक आरोपी को 27 साल के बाद दोषमुक्त किया है। पीड़ित पक्ष को आरोपी पर दोषसिद्ध करने के कई अवसर दिए गए लेकिन उनकी तरफ से कोई पुख्ता सबूत पेश नहीं किया जा सका। मामला साहिबाबाद थाना क्षेत्र का है।

अदालत से मिली जानकारी के मुताबिक 28 फरवरी 1998 को लोनी निवासी राजेंद्र सिंह ने रिपोर्ट दर्ज कराई थी। उनके मुताबिक उसका भतीजा कुलदीप सिंह रात करीब 11 से 12 बजे के बीच मोहन नगर की तरफ से भौपुरा की तरफ साइकिल से जा रहा था। मोहन नगर की तरफ से तेज रफ्तार और लापरवाही से आते एक ट्रक ने कुलदीप की साइकिल को टक्कर मार दी। जिससे वह घायल हो गया। घायल अवस्था में कुलदीप को मोहन नगर के अस्पताल में भर्ती कराया गया। जहां उसकी मौत हो गई। तहरीर के आधार पर साहिबाबाद पुलिस ने मुकदमा दर्ज करने के साथ जांच शुरू कर दी।

पुलिस ने अपनी जांच में ट्रक नंबर के आधार पर 2008 में साहिबाबाद निवासी अयूब अली को दुर्घटना का अपराधी बनाते हुए अदालत में आरोप पत्र पेश कर दिया। मामले की सुनवाई अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट कोर्ट संख्या-7 नीरज सिंह की अदालत में चल रही थी। सुनवाई के दौरान अभियुक्त की ओर से कहा गया कि उसके ऊपर जो आरोप लगाए गए हैं वह पूरी तरह से गलत है। उसे झूठा फंसाया जा रहा है। वहीं दूसरी ओर अभियोजन की ओर से कई बार मौका दिए जाने के बाद भी वह कोई भी साक्षी अदालत के समक्ष पेश नहीं कर सका। जिस कारण अभियोजन इस मामले में अभियुक्त पर जो भी आरोप लगाए थे उन्हें सिद्ध नहीं कर पाया। इस कारण अदालत ने अयूब अली को 27 साल के बाद ट्रक से दुर्घटना करने को आरोप से दोषमुक्त कर दिया। इसके साथ ही आरोपी के जमानतियों के बंधपत्र भी निरस्त करने का फैसला सुनाया।