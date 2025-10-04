Ghaziabad accident 3 women killed by car गाजियाबाद में दर्दनाक हादसा, कार ने तीन महिलाओं को कुचला; तीनों की मौत, Ncr Hindi News - Hindustan
Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsएनसीआर NewsGhaziabad accident 3 women killed by car

गाजियाबाद में दर्दनाक हादसा, कार ने तीन महिलाओं को कुचला; तीनों की मौत

गाजियाबाद में दर्दनाक घटना सामने आई है। यहां एक कार ने मॉर्निंग वॉक पर निकली तीन महिलाओं को कुचल दिया। इस हादसे में तीनों महिलाओं की मौके पर मौत हो गई।

Mohammad Azam पीटीआई, गाजियाबादSat, 4 Oct 2025 11:07 AM
share Share
Follow Us on
गाजियाबाद में दर्दनाक हादसा, कार ने तीन महिलाओं को कुचला; तीनों की मौत

गाजियाबाद में दर्दनाक घटना सामने आई है। यहां एक कार ने मॉर्निंग वॉक पर निकली तीन महिलाओं को कुचल दिया। इस हादसे में तीनों महिलाओं की मौत हो गई। तीनों के शवों को पुलिस ने पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। इस हादसे में एक शख्स बूरी तरह घायल हुआ। घायल का इलाज किया जा रहा है। हादसे के बाद से फरार चल रहे ड्राइवर को पुलिस खोज रही है।

मामला गाजियाबाद के राकेश मार्ग का है। यहां के जीटी रोड पर शनिवार सुबह दर्दनाक हादसा हुआ। प्रत्यक्षदर्शियों ने बताया कि एक कार तेज रफ्तार से आई और विपिन शर्मा, मीनू प्रजापति, कमलेश और सावित्री देवी को कुचल दिया। इस हादसे में तीन महिलाओं को गंभीर चोटें आईं। इस हादसे के तुरंत बाद घायलों को अस्पताल पहुंचाया गया। डॉक्टरों ने बताया कि मीनू और सावित्री को जब अस्तपाल लाया गया तो दोनों की मौत हो चुकी थी। वहीं कमलेश की मौत इलाज के दौरान हो गई।

इस मामले की जानकारी देते हुए गाजियाबाद के डीसीपी शहर धवल जयसवाल ने बताया कि हादसे के बाद ड्राइवर कार छोड़कर भाग गया। पुलिस ने कार को जब्त कर लिया है। पुलिस ने बताया कि सभी मृतकों के शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। हादसे के बाद से फरार चल रहे कार ड्राइवर की तलाश कर रही है।