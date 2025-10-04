गाजियाबाद में दर्दनाक हादसा, कार ने तीन महिलाओं को कुचला; तीनों की मौत

गाजियाबाद में दर्दनाक घटना सामने आई है। यहां एक कार ने मॉर्निंग वॉक पर निकली तीन महिलाओं को कुचल दिया। इस हादसे में तीनों महिलाओं की मौके पर मौत हो गई।

गाजियाबाद में दर्दनाक घटना सामने आई है। यहां एक कार ने मॉर्निंग वॉक पर निकली तीन महिलाओं को कुचल दिया। इस हादसे में तीनों महिलाओं की मौत हो गई। तीनों के शवों को पुलिस ने पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। इस हादसे में एक शख्स बूरी तरह घायल हुआ। घायल का इलाज किया जा रहा है। हादसे के बाद से फरार चल रहे ड्राइवर को पुलिस खोज रही है।

मामला गाजियाबाद के राकेश मार्ग का है। यहां के जीटी रोड पर शनिवार सुबह दर्दनाक हादसा हुआ। प्रत्यक्षदर्शियों ने बताया कि एक कार तेज रफ्तार से आई और विपिन शर्मा, मीनू प्रजापति, कमलेश और सावित्री देवी को कुचल दिया। इस हादसे में तीन महिलाओं को गंभीर चोटें आईं। इस हादसे के तुरंत बाद घायलों को अस्पताल पहुंचाया गया। डॉक्टरों ने बताया कि मीनू और सावित्री को जब अस्तपाल लाया गया तो दोनों की मौत हो चुकी थी। वहीं कमलेश की मौत इलाज के दौरान हो गई।