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गाजियाबाद: दोस्तों संग खड़ा था युवक, तभी बाइक सवार बदमाशों ने मार दी गोली

Ratan Gupta लाइव हिन्दुस्तान, हरदीप श्रीवास्तव, गाजियाबाद
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गाजियाबाद के लोनी बार्डर थाना क्षेत्र में सोमवार रात बाइक सवार 3 युवकों ने साथियों के साथ खड़े 21 वर्षीय युवक को कहासुनी के बाद गोली मार दी। यह घटना, तब हुई जब युवक अपनी बहन को मेट्रो स्टेशन से लेकर घर आया था।

गाजियाबाद: दोस्तों संग खड़ा था युवक, तभी बाइक सवार बदमाशों ने मार दी गोली

गाजियाबाद के लोनी बार्डर थाना क्षेत्र में सोमवार रात बाइक सवार 3 युवकों ने साथियों के साथ खड़े 21 वर्षीय युवक को कहासुनी के बाद गोली मार दी। यह घटना, तब हुई जब युवक अपनी बहन को मेट्रो स्टेशन से लेकर घर आया था। साथी परिजन को सूचना देकर घायल साथी को दिल्ली के जीटीबी अस्पताल में लेकर पहुंचे। जहां घायल का आईसीयू में उपचार जारी है। पीड़ित के पिता की शिकायत पर पुलिस ने तीन के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया है।

लोनी बार्डर थाना क्षेत्र की उत्तरांचल विहार कॉलोनी में सुनील कुमार रहते है। वह दिल्ली एमसीडी में कार्यरत है। उन्होंने पुलिस को दी शिकायत में बताया कि 21 वर्षीय पुत्र रितिक प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहा है। सोमवार रात करीब दस बजे पुत्र बहन को मेट्रो स्टेशन से लेकर घर आया था। उसे घर छोड़ने के बाद घर से कुछ दूर रोड पर दोस्तों से के साथ खड़ा था।

तभी दो बाइक पर तीन अंकित तोमर, सूरज धामा व प्रिंस मौके पर पहुंचे और बिना किसी पूर्व विवाद के पुत्र के साथ मारपीट करने लगे। विरोध करने पर सूरज धामा ने पुत्र पर गोली चला दी। गोली उसके सीने में जा लगी, जिससे वह गंभीर रूप से घायल हो गया। घटना को अंजाम देने के बाद तीनों मौके से फरार हो गए। पुत्र के साथी परिजन को सूचना देकर उसे दिल्ली के जीटीबी अस्पताल लेकर पहुंचे।

चिकित्सकों ने उसे आईसीयू में भर्ती कर उपचार शुरू किया। उसकी हालत गंभीर बनी हुई है। सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची और मामले की जांच शुरू की। प्रभारी सहायक पुलिस आयुक्त अंकुर विहार सिद्धार्थ गौतम ने बताया कि पीड़ित के पिता की शिकायत पर तीन के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया है। पुलिस की तीन टीम आरोपियों की तलाश में जुटी है।

Ratan Gupta

लेखक के बारे में

Ratan Gupta

रतन गुप्ता एक डिजिटल हिंदी जर्नलिस्ट/ कॉन्टेंट प्रोड्यूसर हैं। वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान की स्टेट न्यूज टीम के साथ काम कर रहे हैं। वह क्राइम, राजनीति और समसामयिक मुद्दों पर न्यूज आर्टिकल और एक्सप्लेनर स्टोरीज लिखते हैं।


रतन गुप्ता वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में कंटेंट प्रोड्यूसर के तौर पर स्टेट न्यूज टीम में काम करते हैं। इस टीम में हिंदी पट्टी के 8 राज्यों दिल्ली-एनसीआर, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, गुजरात से जुड़ी खबरों की कवरेज करते हैं। उनका लेखन खास तौर से क्राइम, राजनीति और सामाजिक मुद्दों पर केंद्रित रहता है।


लाइव हिंदुस्तान में बीते 2 साल से काम करते हुए रतन ने ब्रेकिंग न्यूज, राजनीतिक घटनाक्रम और कानून-व्यवस्था से जुड़ी खबरों पर लगातार लेखन किया है। इसके साथ ही वह एक्सप्लेनर स्टोरीज लिखने में भी विशेष रुचि रखते हैं, जहां जटिल मुद्दों को सरल और तथ्यपरक भाषा में पाठकों के सामने रखते हैं।


रतन गुप्ता ने बायोलॉजी में ग्रेजुएशन किया है, जिसके बाद उन्होंने भारतीय जनसंचार संस्थान, नई दिल्ली से हिंदी पत्रकारिता की पढ़ाई की है। साइंस बैकग्राउंड होने के कारण उनकी न्यूज और एनालिसिस स्टोरी में साइंटिफिक टेंपरामेंट, लॉजिकल अप्रोच और फैक्ट-बेस्ड सोच साफ दिखाई देती है। वह किसी भी मुद्दे पर रिपोर्टिंग करते समय दोनों पक्षों की बात, मौजूद तथ्यों और आधिकारिक स्रोतों को प्राथमिकता देते हैं, ताकि यूजर तक संतुलित और भरोसेमंद जानकारी पहुंचे।


इसके साथ ही आईआईएमसी की एकेडमिक पढ़ाई ने उन्हें रिपोर्टिंग, न्यूज प्रोडक्शन, मीडिया एथिक्स और पब्लिक अफेयर्स की गहरी समझ दी है। इसका सीधा असर उनके लेखन की विश्वसनीयता और संतुलन में दिखाई देता है।

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