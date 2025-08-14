गाजियाबाद में दोस्त ने नहीं मंगाई शराब, तो गुस्से में गला दबाकर कर दी हत्या
गाजियाबाद में एक शख्स की उसके दोस्त ने गला दबाकर हत्या कर दी। दोनों साथ में शराब पी रहे थे। इसी दौरान शख्स ने दोस्त से और शराब मंगाने को कहा। इसी को लेकर दोनों के बीच झगड़ा हो गया था।
गाजियाबाद से हैरान कर देने वाला मामला सामना आया है, जहां लिंक रोड थानाक्षेत्र में मंगलवार शाम शराब मंगाने के विवाद में दोस्त ने श्रमिक की गला दबाकर हत्या कर दी। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है।
कड़कड़ मॉडल गांव में रहने वाले 45 वर्षीय रंजीत राम साहिबाबाद औद्योगिक क्षेत्र साइट 4 की फैक्टरी में काम करते थे। उनके साथ रहने वाले रवि भूषण और विक्रम भी मजदूरी करते हैं। रवि भूषण ने मंगलवार शाम छह बजे पुलिस को सूचना दी कि रंजीत की हत्या कर साथी विक्रम फरार हो गया है। पुलिस मौके पर पहुंची तो रंजीत राम का शव फर्श पर पड़ा मिला। सिर पर चोट के भी निशान थे। रवि का कहना था कि वह बाहर था। विक्रम को बदहवास भागते देख कमरे में आया तो रंजीत का शव पड़ा हुआ था।
डीसीपी ट्रांस हिंडन निमिष पाटील ने बताया कि बुधवार शाम आरोपी विक्रम को गिरफ्तार कर लिया। आरोपी ने बताया कि वह रंजीत के साथ काम करता था। मंगलवार को रंजीत ने शराब मंगाई थी और दोनों साथ पी रहे थे। रंजीत ने शराब खत्म होने पर विक्रम से और शराब लाने के लिए कहा। उसने मना किया तो रंजीत गुस्सा हो गया। आरोपी ने बताया कि उस पर रंजीत के कुछ पैसे भी उधार थे। शराब न लाने पर रंजीत ने ताना देते हुए से गाली गलौज की। इसके बाद उसने हत्या कर दी।