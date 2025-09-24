इस जज्बे को सलाम है! 64 साल उम्र और दौड़ में जीते 150 से ज्यादा पदक मेडल

गाजियाबाद के 64 वर्षीय महिपाल सिंह ने 60 साल की उम्र में दौड़ना शुरू किया और अब तक 150 से अधिक पदक जीत चुके हैं, जो युवाओं के लिए एक प्रेरणा बन गए हैं।

गाजियाबाद के अटोर नगला निवासी बुजुर्ग महिपाल सिंह पिछले चार वर्षों में दौड़ में 150 से ज्यादा पदक जीतकर शहर का नाम रोशन कर रहे हैं। 64 साल की उम्र में भी प्रतिदिन दौड़ का अभ्यास कर वह युवाओं के लिए प्रेरणास्रोत बने हुए हैं।

महिपाल सिंह ने बताया कि बेटे के कहने पर फिट रहने के लिए उन्होंने 60 साल की उम्र में दौड़ना शुरू किया था। दौड़ने में रुचि होने लगी तो उन्होंने प्रतियोगिताओं में भाग लेना शुरू कर दिया। उसके बाद से उनका पदक जीतने का सिलसिला अब तक जारी है। पिछले चार साल में उन्होंने प्रदेशीय, राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय दौड़ में भाग लेकर सफलता हासिल की है।

महिपाल सिंह ने बताया कि चाहे सर्दी हो, गर्मी हो या बारिश हो, वह सुबह शाम दो-दो घंटे दौड़ का अभ्यास जरूर करते हैं और प्रतिदिन 15 किलोमीटर दौड़ते हैं। उन्हें दौड़ना बहुत अच्छा लगता है। उनका कहना है कि यदि एक भी दिन दौड़ का अभ्यास नहीं करते तो अधूरा सा लगता रहता है। उन्होंने बताया कि वह केवल शुक्रवार को नहीं दौड़ते, शुक्रवार को वह चलते हैं। हाल ही में 21 सितंबर को बेंगलुरु में हुई विप्रो बेंगलुरु इंटरनेशनल मैराथन में उन्होंने 55 प्लस आयुवर्ग में पहला स्थान प्राप्त किया है। इसके साथ वह राष्ट्रीय प्रतियोगिता में अपनी आयुवर्ग में तीन स्वर्ण पदक जीतने वाले उत्तर प्रदेश के पहले व्यक्ति हैं। नवंबर 2025 में होने वाली 23वीं एशिया मास्टर एथलेटिक्स चैंपियनशिप में भी वह हिस्सा लेंगे।

युवाओं को रोज दौड़ने की सलाह दी महिपाल सिंह ने सभी युवाओं को प्रतिदिन दौड़ने की सलाह दी। उन्होंने कहा कि दौड़ने से शरीर स्वस्थ बनाने साथ इसमें करियर भी बनाया जा सकता है। सभी युवाओं को प्रतिदिन समय निकालकर दौड़ना चाहिए। शुरुआत कम दूरी से करें, कुछ दिन बाद दौड़ने में रुचि होने लगेगी।