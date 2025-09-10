Ghaziabad 5 secondary schools running without recognition shut down गाजियाबाद में शिक्षा विभाग का कड़ा ऐक्शन, बिना मान्यता चल रहे ये 5 स्कूल कराए बंद, Ncr Hindi News - Hindustan
गाजियाबाद में शिक्षा विभाग का कड़ा ऐक्शन, बिना मान्यता चल रहे ये 5 स्कूल कराए बंद

गाजियाबाद में बिना मान्यता चल रहे पांच माध्यमिक स्कूलों को बंद करा दिया गया है। जिला माध्यमिक शिक्षा विभाग की कार्रवाई के बाद स्कूलों ने खुद इसका घोषणा पत्र जमा कराया है कि अवैध कक्षाएं संचालित नहीं करेंगे।  

Praveen Sharma हिन्दुस्तान, गाजियाबादWed, 10 Sep 2025 09:12 AM
गाजियाबाद जिले में बिना मान्यता चल रहे पांच माध्यमिक स्कूलों को बंद करा दिया गया। जिला माध्यमिक शिक्षा विभाग की कार्रवाई के बाद स्कूलों ने खुद इसका घोषणा पत्र जमा कराया है कि अवैध कक्षाएं संचालित नहीं करेंगे। मामले में बेसिक शिक्षा विभाग ने अब तक कोई कार्रवाई नहीं की है। शासन ने शिक्षा विभाग को जिले में संचालित अवैध स्कूलों को चिन्हित कर उन पर कार्रवाई के आदेश दिए थे। इस पर जिला विद्यालय निरीक्षक धर्मेंद्र शर्मा ने तीन सदस्यीय कमेटी गठित कर स्कूलों का निरीक्षण और जांच करने के निर्देश दिए थे।

कार्रवाई करने से पहले चेतावनी दी गई थी : निरीक्षण के दौरान माध्यमिक टीम को पांच स्कूल ऐसे मिले जिनकी मान्यता 8वीं (प्राथमिक स्तर)तक थी, लेकिन वहां पढ़ाई 9वीं से 12वीं (हायर सेकेंडरी)तक हो रही थी। इन स्कूलों की जांच रिपोर्ट के आधार पर जिला विद्यालय निरीक्षक ने 11 अगस्त को नोटिस जारी कर सात दिन में स्पष्टीकरण के साथ स्कूलों को बंद करने की चेतावनी दी।

अवैध रूप से कक्षाएं नहीं चलाने का शपथ पत्र दिया : जिला विद्यालय निरीक्षक धर्मेंद्र शर्मा ने बताया कि सख्ती करने पर पांचों स्कूलों ने बिना मान्यता के संचालित कक्षाओं को बंद कर दिया है और भविष्य में नहीं चलाने का शपथ पत्र दिया है। उन्होंने बताया कि अवैध स्कूल-कोचिंग के खिलाफ कार्रवाई जारी रहेगी। बता दें कि इससे पहले भी जिले में बिना मान्यता प्राप्त चल रहे स्कूलों पर कार्रवाई की जा चुकी है। अधिकारियों का कहना है कि जिले में बच्चों के भविष्य के साथ किसी को खिलवाड़ नहीं करने दिया जाएगा। इसके लिए हर स्तर पर जरूरी कदम उठाए जा रहे हैं।

इन स्कूलों को कराया बंद : होली फैथ पब्लिक स्कूल, कृष्णा नगर बागू, एनएच-24 बाईपास, मदर्स प्राइड पब्लिक स्कूल, आश्रम रोड, नंदग्राम , एनएसडी पब्लिक स्कूल, नंदग्राम, शिखर पब्लिक स्कूल, गुरुद्वारा रोड, पटेलमार्ग, गॉडविन पब्लिक स्कूल, नंदग्राम पर कार्रवाई की गई।

26 अवैध बेसिक स्कूलों पर कार्रवाई नहीं हुई

जांच के दौरान जिले में 26 बेसिक स्कूल भी बिना मान्यता के संचालित होते मिले थे। यह स्कूल न तो मानकों का पालन कर रहे और न ही इनके पास मान्यता है। इन्हें भी तकरीबन 20 दिन पहले नोटिस दिए गए, लेकिन न तो स्कूलों की तरफ से कोई जवाब मिला और न ही शिक्षा विभाग ने अब तक इन पर कोई कार्रवाई नहीं की है। विभाग में मामले की निगरानी कर रहे दीपक वर्मा ने बताया कि सभी ब्लॉक से रिपोर्ट मांगी गई है। वहीं, बीएसए ओपी यादव का कहना है कि जवाब नहीं देने वाले स्कूलों को बंद कराया जाएगा।