गाजियाबाद में बड़ी लापरवाही उजागर, फायर एनओसी के बिना चल रहे 350 बैंक्वेट हॉल

गोवा के नाइट क्लब में हुए हादसे के बाद गाजियाबाद जिले में बैंक्वेट हॉल, क्लब, कैफे, रेस्तरां में अग्निशमन के प्रबंधों की जांच के लिए दमकल विभाग की ओर से अभियान चलाया जा रहा है। चौंकाने वाली बात यह है कि गाजियाबाद जिले में लगभग 350 बैंक्वेट हॉल बिना फायर एनओसी के संचालित हो रहे हैं। दमकल विभाग की मानें तो केवल 69 बैंक्वेट हॉल के पास ही एनओसी है।

कमिश्नरेट में संचालित हो रहे बैंक्वेट हॉल और फार्म हाउस का लगभग एक साल पहले सर्वे किया गया था। इस दौरान सामने आया कि जिले में 410 बैंक्वेट हॉल हैं और अधिकांश के पास फायर एनओसी नहीं है। इसके बाद दमकल विभाग ने अभियान भी चलाया था। इसका यह लाभ हुआ कि 69 बैंक्वेट हॉल संचालकों ने दमकल की एनओसी ले ली थी। इनके अलावा किसी ने एनओसी नहीं ली। बिना एनओसी के संचालित हो रहे 50 से ज्यादा बैंक्वेट हॉल संचालकों को नोटिस भी जारी किए गए, लेकिन कार्रवाई आगे नहीं बढ़ सकी।

अब गोवा में हुए हादसे के बाद शासन के निर्देश पर दमकल विभाग एक बार फिर से पूरे जिले में दमकल प्रबंधों के बिना संचालित हो रहे बैंक्वेट हॉल, रेस्तरां, क्लब, कैफे और फार्म हाउस का सर्वे और निरीक्षण करने में जुटा है। अब तक की कार्रवाई में दमकल विभाग की ओर से 25 बैंक्वेट हॉल संचालकों को नोटिस जारी कर एक सप्ताह में दमकल की व्यवस्था पुख्ता करने के निर्देश दिए गए। इसके बाद विधिक कार्रवाई की जाएगी।

सबसे अधिक आरडीसी में हैं बैंक्वेट हॉल और रेस्तरां : मुख्य अग्निशमन अधिकारी राहुल पाल के अनुसार जिले में सबसे अधिक बैंक्वेट हॉल, क्लब और रेस्तरां राजनगर के आरडीसी में हैं। इसके बाद इंदिरापुरम और कौशांबी क्षेत्र में बैंक्वेट हॉल और रेस्तरां हैं। सभी में जांच कर अग्निशमन प्रबंधों का जायजा लिया जा रहा है। मानकों के तहत जिनके पास दमकल की एनओसी नहीं है और एनओसी होने के बाद भी जहां प्रबंधों में खामियां हैं, उन्हें नोटिस जारी किए जा रहे हैं।

15 मीटर ऊंचाई पर बने रेस्तरां, क्लब घातक : आरडीसी और इंदिरापुरम क्षेत्र में ही ऐसे कई क्लब और रेस्तरां हैं जो 15 मीटर से अधिक की ऊंचाई पर बने हैं। वहां पहुंचने का रास्ता भी बेहद संकरा है। क्लब, रेस्तरां में प्रवेश और निकास का भी एक ही मार्ग है। जबकि अंदर 50 से 100 लोगों के बैठने की व्यवस्था है। सीढ़ियों के अलावा निकास का कोई मार्ग नहीं है।

ये हैं मानक मुख्य अग्निशमन अधिकारी के अनुसार बैंक्वेट हॉल और फार्म हाउस के लिए 500 वर्ग मीटर कवर्ड एरिया पर फायर एनओसी जरूरी है। इसके अलावा 15 मीटर उंचाई पर स्थित रेस्तरां, क्बल, कैफे के लिए दमकल की एनओसी लेना जरूरी है। इसके अलावा सभी के लिए दमकल के प्राथमिक प्रबंध रखना जरूरी है। इनमें दमकल उपरकण और प्रशिक्षण शामिल है। प्रवेश और निकास के अलग मार्ग होने चाहिए। जांच में यह भी सामने आया कि एनओसी लेने से बचने के लिए कई बैंक्वेट हॉल संचालकों ने 400 या 450 वर्ग मीटर एरिया को ही कवर्ड किया है।