ब्रेकअप के बाद लड़के ने हाथ की नस काटकर इंस्टा पर डाली फोटो, Meta की बदौलत बची जान
गर्लफ्रेंड से ब्रेकअप के बाद तनाव में आए 19 साल के लड़के ने ब्लेड से अपनी बाईं कलाई पर कट मारकर जान देने की कोशिश की। उसने कलाई से बहते खून की तस्वीर इंस्टाग्राम पर पोस्ट कर दी। जानिए मेटा की मदद से कैसे बची जान।
गाजियाबाद, योगेंद्र सागर
गर्लफ्रेंड से ब्रेकअप के बाद तनाव में आए 19 साल के लड़के ने ब्लेड से अपनी बाईं कलाई पर कट मारकर जान देने की कोशिश की। उसने कलाई से बहते खून की तस्वीर इंस्टाग्राम पर पोस्ट कर दी। मेटा से मिले अलर्ट पर सक्रिय हुई पुलिस ने समय रहते युवक तक पहुंचकर उसकी जान बचा ली। पुलिस के मुताबिक, 24 नवंबर की रात पुलिस मुख्यालय के सोशल मीडिया सेंटर को मेटा की ओर से आत्महत्या से संबंधित अलर्ट मिला था। इसमें एक युवक की ओर से सोशल मीडिया पर खुद को नुकसान पहुंचाने से संबंधित तस्वीर पोस्ट किए जाने की जानकारी दी गई थी।
जानिए मेटा ने लड़के की कैसे बचाई जान
सोशल मीडिया सेंटर की टीम ने तत्काल युवक के मोबाइल नंबर और लोकेशन का पता लगाया। इसके बाद डीजीपी मुख्यालय के माध्यम से गाजियाबाद पुलिस को सूचना दी गई। सूचना मिलते ही नंदग्राम पुलिस सक्रिय हो गई और युवक तक पहुंचने के लिए टीम रवाना कर दी गई। डीसीपी सिटी धवल जायसवाल ने बताया कि उपनिरीक्षक कमलदेव राणा, आरक्षी सतेंद्र कुमार और आरक्षी नरेंद्र को तत्काल युवक के घर भेजा गया। पुलिस टीम जब मौके पर पहुंची तो युवक कमरे में बेड पर बेसुध पड़ा मिला। उसके बाएं हाथ की कलाई पर ब्लेड से कट लगाने के निशान थे। पुलिसकर्मियों ने बिना देरी किए उसे अस्पताल पहुंचाया, जहां उसका उपचार कराया गया। समय रहते पुलिस के पहुंचने से युवक की जान बच गई।
ब्रेकअप के बाद तनाव में था युवक
पुलिस की पूछताछ में सामने आया कि युवक मूलरूप से बलरामपुर का रहने वाला है और गाजियाबाद में रहकर मजदूरी करता है। उसकी गर्लफ्रेंड से बातचीत बंद हो गई थी। इसके बाद से वह मानसिक तनाव में था। इसी परेशानी में उसने ब्लेड से अपनी कलाई पर कट लगा लिए और इसकी तस्वीर इंस्टाग्राम पर पोस्ट कर दी। सोशल मीडिया पर पोस्ट की गई तस्वीर मेटा के सुरक्षा तंत्र की निगरानी में आई, जिसके बाद अलर्ट जारी किया गया।
काउंसलिंग कर दोबारा ऐसा न करने के बारे में समझाया
अस्पताल में उपचार के बाद पुलिस ने युवक की काउंसलिंग की। उसे समझाया गया कि किसी भी व्यक्तिगत परेशानी या रिश्ते में तनाव के कारण जिंदगी खत्म करने जैसा कदम उठाना समाधान नहीं है। पुलिस ने उसे भविष्य में खुद को नुकसान न पहुंचाने और इस तरह की पोस्ट सोशल मीडिया पर न डालने के बारे में समझाया। युवक ने भी भविष्य में आत्महत्या जैसा कदम न उठाने का लिखित आश्वासन दिया। पुलिस की तत्परता और मेटा से मिले समय पर अलर्ट के चलते एक युवक की जिंदगी बचाने में सफलता मिली।
लेखक के बारे मेंRatan Gupta
रतन गुप्ता एक डिजिटल हिंदी जर्नलिस्ट/ कॉन्टेंट प्रोड्यूसर हैं। वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान की स्टेट न्यूज टीम के साथ काम कर रहे हैं। वह क्राइम, राजनीति और समसामयिक मुद्दों पर न्यूज आर्टिकल और एक्सप्लेनर स्टोरीज लिखते हैं।
रतन गुप्ता वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में कंटेंट प्रोड्यूसर के तौर पर स्टेट न्यूज टीम में काम करते हैं। इस टीम में हिंदी पट्टी के 8 राज्यों दिल्ली-एनसीआर, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, गुजरात से जुड़ी खबरों की कवरेज करते हैं। उनका लेखन खास तौर से क्राइम, राजनीति और सामाजिक मुद्दों पर केंद्रित रहता है।
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रतन गुप्ता ने बायोलॉजी में ग्रेजुएशन किया है, जिसके बाद उन्होंने भारतीय जनसंचार संस्थान, नई दिल्ली से हिंदी पत्रकारिता की पढ़ाई की है। साइंस बैकग्राउंड होने के कारण उनकी न्यूज और एनालिसिस स्टोरी में साइंटिफिक टेंपरामेंट, लॉजिकल अप्रोच और फैक्ट-बेस्ड सोच साफ दिखाई देती है। वह किसी भी मुद्दे पर रिपोर्टिंग करते समय दोनों पक्षों की बात, मौजूद तथ्यों और आधिकारिक स्रोतों को प्राथमिकता देते हैं, ताकि यूजर तक संतुलित और भरोसेमंद जानकारी पहुंचे।
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