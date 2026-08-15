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गाजियाबाद में 18 साल के बॉक्सर संदिग्ध मौत बनी सस्पेंस; पिता ने गर्लफ्रेंड पर लगाया हत्या का आरोप

By Praveen Sharma
हिन्दुस्तान, गाजियाबाद
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गाजियाबाद की एक सोसाइटी में बॉक्सर की 14वीं मंजिल से गिरकर हुई संदिग्ध मौत एक सस्पेंस बन गई है। मृतक के पिता ने युवक की गर्लफ्रेंड पर हत्या का आरोप लगाते हुए इसे आत्महत्या दर्शाने के लिए साजिश रचने का शक जताया है।

Crime news
क्राइम समाचार सांकेतिक तस्वीर

गाजियाबाद के महागुनपुरम सोसाइटी के विनायक टावर की 14वीं मंजिल से गिरकर हुई बॉक्सर की मौत के मामले में नया मोड़ आ गया है। मृतक के पिता ने बेटे की प्रेमिका और उसके परिजनों पर हत्या का आरोप लगाते हुए कविनगर थाने में शिकायत दी है।

माता-पिता का इकलौता बेटा था प्रथम

उनका आरोप है कि बेटे की हत्या करने के बाद घटना को आत्महत्या का रूप देने की साजिश रची गई। पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है। वेव सिटी की ड्रीम होम सोसाइटी में रहने वाले अमित कांत ने पुलिस को बताया कि 18 वर्षीय प्रथम उनका इकलौता बेटा था। वह देहरादून में बॉक्सिंग की प्रैक्टिस करता था। उनके मुताबिक, गुरुवार सुबह करीब 10 बजे प्रथम घर से ठीक हालत में निकला था। दोपहर में उन्हें सूचना मिली कि प्रथम का शव महागुनपुरम सोसाइटी में मिला है। इसकी जानकारी मिलने पर परिजन मौके पर पहुंचे। पुलिस शव को पोस्टमॉर्टम के लिए भेज चुकी थी।

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अमित कांत ने बताया कि प्रथम का महागुनपुरम सोसाइटी के विनायक टावर में ऊपरी फ्लैट में रहने वाली एक युवती से प्रेम प्रसंग था। इसकी जानकारी होने पर उन्होंने और उनकी पत्नी ने बेटे को काफी समझाया था। पिता का कहना है कि प्रथम अपनी गर्लफ्रेंड से मिलने उसके टावर में गया था। सोसाइटी की सीसीटीवी फुटेज देखने पर उन्हें पता चला कि प्रथम लिफ्ट के जरिये 14वीं मंजिल पर पहुंचा था। पिता ने आरोप लगाया कि प्रथम की प्रेमिका और उसके परिजनों ने मिलकर उसकी हत्या की और बाद में घटना को आत्महत्या का रूप देने की कोशिश की।

उन्होंने पुलिस से आरोपियों की भूमिका की जांच कर कार्रवाई की मांग की है। उनका यह भी आरोप है कि घटना की सूचना पुलिस को किसी अज्ञात व्यक्ति के माध्यम से दिलवाई गई। परिजनों ने प्रथम का पोस्टमॉर्टम डॉक्टरों के पैनल के जरिये कराने की मांग की थी। पुलिस के समझाने के बाद पोस्टमॉर्टम कराया गया।

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एसीपी कविनगर सिद्धार्थ गौतम ने बताया कि मृतक के पिता की ओर से शिकायत दी गई है, जिसमें प्रेमिका और उसके परिजनों पर हत्या का आरोप लगाया गया है। पोस्टमॉर्टम रिपोर्ट और जांच में सामने आने वाले साक्ष्यों के आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी।

झोलाछाप डॉक्टर के इलाज से बच्ची की मौत

वहीं, गाजियाबाद के मसूरी थाना क्षेत्र के गांव कुशलिया में झोलाछाप डॉक्टर के इलाज से 10 वर्षीय बच्ची की मौत हो गई। शुक्रवार को अचानक बच्ची की तबीयत ज्यादा बिगड़ गई। इसके बाद अशरफ और उनकी पत्नी रसीदा उसे लेकर संयुक्त अस्पताल पहुंचे। अस्पताल पहुंचने पर डॉक्टरों ने बच्ची की जांच की, लेकिन तब तक उसकी मौत हो चुकी थी। बच्ची की मां के कोई कानूनी कार्रवाई नहीं करने का लिखित आश्वासन देने पर शव को परिजनों के सुपुर्द कर दिया गया है।

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Praveen Sharma

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Praveen Sharma
प्रवीण शर्मा लाइव हिन्दुस्तान में स्टेट टीम का हिस्सा हैं। एक दशक से भी अधिक समय से पत्रकारिता के क्षेत्र में सेवाएं दे रहे प्रवीण साल 2014 में डिजिटल पत्रकारिता में आने से पहले प्रिंट मीडिया में भी काम कर चुके हैं। प्रवीण ने अपने करियर की शुरुआत हरिभूमि अखबार से की थी और वर्ष 2018 में लाइव हिन्दुस्तान से जुड़े। प्रवीण मूलरूप से उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ जिले के निवासी हैं, लेकिन इनका जन्म और स्कूली शिक्षा दिल्ली से हुई है। हालांकि, पत्रकारिता की पढ़ाई इन्होंने हरियाणा के हिसार स्थित गुरु जम्भेश्वर विश्वविद्यालय से की है। वह दिल्ली-एनसीआर की सियासी घटनाओं के साथ ही जन सरोकार से जुड़ी सभी छोटी-बड़ी खबरों पर भी पैनी नजर रखते हैं। और पढ़ें
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