गाजियाबाद में 18 साल के बॉक्सर संदिग्ध मौत बनी सस्पेंस; पिता ने गर्लफ्रेंड पर लगाया हत्या का आरोप

गाजियाबाद की एक सोसाइटी में बॉक्सर की 14वीं मंजिल से गिरकर हुई संदिग्ध मौत एक सस्पेंस बन गई है। मृतक के पिता ने युवक की गर्लफ्रेंड पर हत्या का आरोप लगाते हुए इसे आत्महत्या दर्शाने के लिए साजिश रचने का शक जताया है।

गाजियाबाद के महागुनपुरम सोसाइटी के विनायक टावर की 14वीं मंजिल से गिरकर हुई बॉक्सर की मौत के मामले में नया मोड़ आ गया है। मृतक के पिता ने बेटे की प्रेमिका और उसके परिजनों पर हत्या का आरोप लगाते हुए कविनगर थाने में शिकायत दी है।

माता-पिता का इकलौता बेटा था प्रथम उनका आरोप है कि बेटे की हत्या करने के बाद घटना को आत्महत्या का रूप देने की साजिश रची गई। पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है। वेव सिटी की ड्रीम होम सोसाइटी में रहने वाले अमित कांत ने पुलिस को बताया कि 18 वर्षीय प्रथम उनका इकलौता बेटा था। वह देहरादून में बॉक्सिंग की प्रैक्टिस करता था। उनके मुताबिक, गुरुवार सुबह करीब 10 बजे प्रथम घर से ठीक हालत में निकला था। दोपहर में उन्हें सूचना मिली कि प्रथम का शव महागुनपुरम सोसाइटी में मिला है। इसकी जानकारी मिलने पर परिजन मौके पर पहुंचे। पुलिस शव को पोस्टमॉर्टम के लिए भेज चुकी थी।

अमित कांत ने बताया कि प्रथम का महागुनपुरम सोसाइटी के विनायक टावर में ऊपरी फ्लैट में रहने वाली एक युवती से प्रेम प्रसंग था। इसकी जानकारी होने पर उन्होंने और उनकी पत्नी ने बेटे को काफी समझाया था। पिता का कहना है कि प्रथम अपनी गर्लफ्रेंड से मिलने उसके टावर में गया था। सोसाइटी की सीसीटीवी फुटेज देखने पर उन्हें पता चला कि प्रथम लिफ्ट के जरिये 14वीं मंजिल पर पहुंचा था। पिता ने आरोप लगाया कि प्रथम की प्रेमिका और उसके परिजनों ने मिलकर उसकी हत्या की और बाद में घटना को आत्महत्या का रूप देने की कोशिश की।

उन्होंने पुलिस से आरोपियों की भूमिका की जांच कर कार्रवाई की मांग की है। उनका यह भी आरोप है कि घटना की सूचना पुलिस को किसी अज्ञात व्यक्ति के माध्यम से दिलवाई गई। परिजनों ने प्रथम का पोस्टमॉर्टम डॉक्टरों के पैनल के जरिये कराने की मांग की थी। पुलिस के समझाने के बाद पोस्टमॉर्टम कराया गया।

एसीपी कविनगर सिद्धार्थ गौतम ने बताया कि मृतक के पिता की ओर से शिकायत दी गई है, जिसमें प्रेमिका और उसके परिजनों पर हत्या का आरोप लगाया गया है। पोस्टमॉर्टम रिपोर्ट और जांच में सामने आने वाले साक्ष्यों के आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी।