Tue, Dec 09, 2025Hindustan Hindi News
locationशहर चुनेंepaperई- पेपर
search
login
More
Hindi Newsएनसीआर NewsGhaziabad 11 panchayats will receive gift of Common Service Centre from new year know its locations
नए साल से गाजियाबाद की इन 11 पंचायतों को मिलेगी CSC की सौगात, एक छत के नीचे होंगे ये काम

नए साल से गाजियाबाद की इन 11 पंचायतों को मिलेगी CSC की सौगात, एक छत के नीचे होंगे ये काम

संक्षेप:

उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद के ग्रामीण क्षेत्रों में आधुनिक सेवाएं उपलब्ध कराने के लिए उनमें कॉमन सर्विस सेंटर (सीएससी) बनाए जा रहे हैं। इन सेंटरों में नए साल से विभिन्न प्रकार के प्रमाण पत्र, पेन कार्ड, पेंशन, राशन कार्ड से लेकर अन्य सुविधाएं मिल सकेंगी।

Dec 09, 2025 08:36 am ISTPraveen Sharma हिन्दुस्तान, गाजियाबाद
share

उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद जनपद के ग्रामीण क्षेत्रों में आधुनिक सेवाएं उपलब्ध कराने के लिए उनमें कॉमन सर्विस सेंटर (सीएससी) बनाए जा रहे हैं। यह सर्विस सेंटर नए साल से शुरू हो जाएंगे। इन सेंटरों में विभिन्न प्रकार के प्रमाण पत्र, पेन कार्ड, पेंशन, राशन कार्ड से लेकर अन्य सुविधाएं मिल सकेंगी।

LiveHindustan को अपना पसंदीदा Google न्यूज़ सोर्स बनाएं – यहां क्लिक करें।

जिले की पंचायतों में लोगों के जीवन को तकनीक के माध्यम से आसान बनाने के लिए कॉमन सर्विस सेंटर बनाए जा रहे हैं। प्रत्येक सेंटर को पांच लाख रूपये की लागत से बनाया जा रहा है। इन सेंटरों का संचालन जनवरी यानी नए वर्ष से शुरू किया जा सकेगा। इससे ग्रामीणों को सरकारी योजनाओं से लेकर अपने विभिन्न कार्य कराने के लिए सुविधा मुहैया हो सकेगी। यह सेंटर नाहल, मोह डबारसी, तलहेटा और मुरादगाम पुर्सी, रिवाली कला, बड़का आरिफपुर, मोरटी, नूरपुर, मसूरी, कौशलिया, सादतनगर इकला ग्राम पंचायत में बनाए जा रहे हैं।

पांच लाख रुपये की लागत से बन रहे इन केंद्रों को कंप्यूटर सिस्टम, इंटरनेट कनेक्शन और साफ-सुथरे कार्यालय के साथ ग्रामीणों की जरूरतों को ध्यान में रखकर तैयार किए जा रहे हैं। इन भवनों का निर्माण कार्य अंतिम चरणों में है। अधिकांश केंद्रों में प्लास्टर, बिजली फिटिंग और फर्नीचर का काम पूरा हो चुका है।

एक छत के नीचे सभी सुविधाएं मिलेंगी

अब तक ग्रामीणों को किसी भी प्रकार का प्रमाण पत्र बनवाने, पेंशन से जुड़ी प्रक्रिया पूरी करने, राशन कार्ड संशोधन कराने या पैन कार्ड बनवाने के लिए शहरों में स्थित साइबर कैफे या सरकारी दफ्तरों के चक्कर लगाने पड़ते थे। इससे समय के साथ रुपये भी ज्यादा खर्च होते थे। इन ग्राम पंचायतों में सीएससी सेंटर के बनने से ग्रामीण लोगों को अपने घर के नजदीक ही एक छत के नीचे सभी सुविधाएं मिल सकेंगी। लोगों को जन्म, मृत्यु, निवास, जाति प्रमाण पत्र, पेंशन योजनाओं के लिए आवेदन,पैन कार्ड बनवाने से लेकर राशन कार्ड में नाम जोड़ने तक की सुविधाएं मिलेंगी।

खर्च भी कम होने का दावा

इस समय लोगों को अपने विभिन्न कार्य कराने के लिए अपने घर से दूर जाने के साथ अधिक राशि खर्च करनी पड़ती है। वहीं, इन केंद्रों के बन जाने से यहां निजी साइबर कैफे के मुकाबले कम खर्च में जाति, आय, मूलनिवास प्रमाण पत्र बनने से लेकर बैंकिंग सुविधाएं आदि कार्य हो सकेंगे। जिससे ग्रामीणों के समय की बचत के साथ रुपये की बचत हो सकेगी।

जाहिद हुसैन,पंचायती राज अधिकारी, ''कॉमन सर्विस सेंटर बनने से लोगों को एक ही स्थान पर सभी सुविधाएं मिल सकेंगी। इन सेंटर को नए वर्ष से शुरू किया जाएगा। सीएससी पर लोग बैंकिंग सुविधाओं से लेकर विभिन्न प्रकार के प्रमाण पत्र भी बनवा सकेंगे।''

Praveen Sharma

लेखक के बारे में

Praveen Sharma
प्रवीण शर्मा लाइव हिन्दुस्तान में स्टेट टीम का हिस्सा हैं। एक दशक से भी अधिक समय से पत्रकारिता के क्षेत्र में सेवाएं दे रहे प्रवीण साल 2014 में डिजिटल पत्रकारिता में आने से पहले प्रिंट मीडिया में भी काम कर चुके हैं। प्रवीण ने अपने करियर की शुरुआत हरिभूमि अखबार से की थी और वर्ष 2018 में लाइव हिन्दुस्तान से जुड़े। प्रवीण मूलरूप से उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ जिले के निवासी हैं, लेकिन इनका जन्म और स्कूली शिक्षा दिल्ली से हुई है। हालांकि, पत्रकारिता की पढ़ाई इन्होंने हरियाणा के हिसार स्थित गुरु जम्भेश्वर विश्वविद्यालय से की है। वह दिल्ली-एनसीआर की सियासी घटनाओं के साथ ही जन सरोकार से जुड़ी सभी छोटी-बड़ी खबरों पर भी पैनी नजर रखते हैं। और पढ़ें
लेटेस्ट Hindi News , Delhi Blast, बॉलीवुड न्यूज , बिजनेस न्यूज , क्रिकेट न्यूज , धर्म ज्योतिष , एजुकेशन न्यूज़ , राशिफल और पंचांग पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।