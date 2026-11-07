गाजियाबाद के मोदीनगर में बड़ा हादसा, निर्माणाधीन मकान की शटरिंग गिरी; एक की मौत
हादसे के बाद एनडीआरएफ और फायर ब्रिगेड की टीम ने बचाव अभियान चलाया। एसडीएम, एसीपी मोदीनगर और अन्य अधिकारी मौके पर पहुंचे। भीड़ के कारण बचाव काम में दिक्कत आई।
गाजियाबाद के मोदीनगर सीकरी खुर्द गांव में शनिवार सुबह निर्माणाधीन मकान की शटरिंग गिर गई। मलबे में 6 मजदूर दब गए। सभी को अस्पताल पहुंचाया गया। इनमें से एक की मौत हो गई है जबकि बाकियों का इलाज चल रहा है। एनडीआरएफ और फायर ब्रिगेड की टीम ने बचाव अभियान चलाया। एसडीएम, एसीपी मोदीनगर और अन्य अधिकारी मौके पर पहुंचे। भीड़ के कारण बचाव काम में दिक्कत आई।
गांव के निवासी सत्ते कुमार कलछीना मार्ग पर मकान बनवा रहे हैं। पिछले तीन दिन से मकान में शटरिंग लगाने का काम चल रहा था। इस काम में एक दर्जन से ज्यादा मजदूर लगे थे। शनिवार सुबह 9 बजे मजदूर शटरिंग लगाने पहुंचे। वे उसके नीचे काम कर रहे थे। करीब 10 बजे शटरिंग गिर गई और 6 मजदूर मलबे में दब गए। गिरने के समय तेज आवाज हुई और धूल का गुबार उठा।
आसपास के लोग सूचना मिलने के करीब 10 मिनट बाद मौके पर पहुंचे और बचाव में जुट गए। उन्होंने मलबा हटाकर दो मजदूरों को बाहर निकाला और स्थानीय अस्पताल पहुंचाया। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर लोगों को दूर किया। इसके बाद फायर ब्रिगेड और एनडीआरएफ की टीम ने बचाव अभियान शुरू किया। करीब 20 मिनट बाद चार मजदूरों को मलबे से निकालकर अस्पताल पहुंचाया गया।
एक की मौत, पांच घायल
निर्माण दिन मकान की शटरिंग गिरने से कैलाश उर्फ छोटू निवासी फरीदनगर की मौत हो गई। इसके अलावा दीपक, सचिन,निवासी मलियाना मेरठ, पप्पू निवासी मोदीनगर, सोबी निवासी पट्टी, नरेंद्र गभीर रूप से घायल हो गए। हालत गंभीर होने पर सोबी, पप्पू, सचिन को गाजियाबाद के लिए रेफर कर दिया गया।
मुआवजे की मांग को लेकर लगाया जाम
मृतक व घायलों के परिजन दिल्ली मेरठ मार्ग जिला सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र । मुआवजे की मांग को लेकर दिल्ली मेरठ मार्ग पर जाम लगा दिया। परिजनों का कहना है कि इतनी बड़ी घटना होने के बावजूद भी अभी तक प्रशासनिक व मकान मालिक में से कोई नहीं आया है। गरीब मजदूर के परिजन कहां से इलाज का खर्च करें। करीब 10 मिनट तक दिल्ली मेरठ मार्ग पर जाम लग रहा है। पुलिस ने परिजनों को किसी तरह समझा बुझाकर मामला शांत कराया
लेखक के बारे मेंAditi Sharma
अदिति शर्मा
अदिति शर्मा डिजिटल मीडिया की एक अनुभवी पत्रकार हैं, जिन्हें लाइव हिंदुस्तान, TV9 भारतवर्ष और न्यूज नेशन जैसे संस्थानों में 9 वर्षों का अनुभव है। BCA और MMC की शैक्षणिक पृष्ठभूमि के साथ, वे तकनीक और पत्रकारिता के मूल्यों का सटीक संतुलन बनाती हैं। उनकी विशेषज्ञता राजनीति, अपराध और शोध-आधारित लेखन में है, जहां वे सकारात्मक प्रभाव डालने वाली विश्वसनीय पत्रकारिता को प्राथमिकता देती हैं।
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