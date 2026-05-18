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काम की बात: गुरुग्राम में पानी का कनेक्शन लेना हुआ अब बेहद आसान, बस इन 3 चीजों की होगी जरूरत

Praveen Sharma हिन्दुस्तान, गुरुग्राम
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गुरुग्राम में अब पेयजल का कनेक्शन आसानी से मिल जाएगा। लोगों को नया कनेक्शन लेने या अपने पुराने अवैध कनेक्शन को वैध कराने के लिए सरकारी दफ्तरों के चक्कर नहीं काटने पड़ेंगे।

गुरुग्राम में पानी का कनेक्शन लेना हुआ अब बेहद आसान, बस इन 3 चीजों की होगी जरूरत

गुरुग्राम नगर निगम (MCG) ने शहरवासियों को बड़ी राहत देते हुए पेयजल कनेक्शन की प्रक्रिया को बेहद आसान कर दिया है। एमसीजी पेयजल कनेक्शन देने की पूरी प्रक्रिया को ऑनलाइन करने, कम दस्तावेज और कम समय में देने वाला हरियाणा में पहला नगर निगम बन गया है।

अब आमजन को पेयजल का नया कनेक्शन लेने या अपने पुराने अवैध कनेक्शन को वैध कराने के लिए सरकारी दफ्तरों के चक्कर नहीं काटने पड़ेंगे। नए और सरल नियमों के तहत एक सप्ताह में कनेक्शन देने की यह पूरी प्रक्रिया कर ली जाएगी। बता दें कि पहले निगम में पानी का कनेक्शन लेना एक लंबी और जटिल प्रक्रिया थी। इसमें लोगों को स्वामित्व प्रमाण (रजिस्ट्री या डीड), प्लंबर की रिपोर्ट, पास हुआ भवन का नक्शा, हाउस टैक्स की रसीद, पहचान पत्र, पटवारी की रिपोर्ट और फोटो जैसे 7 तरह के कागजों की फाइल तैयार करनी पड़ती थी। इस पूरी प्रक्रिया में लोगों का बहुत समय बर्बाद होता था।

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पानी कनेक्शन के लिए बस ये कागज जरूरी

निगम ने जनता की इस परेशानी को समझते हुए नियमों में ऐतिहासिक बदलाव किया है। अब केवल आधार कार्ड, संपत्ति कर आईडी और मकान की एक फोटो देकर ही पानी का कनेक्शन आसानी से मिल जाएगा।

आवेदनकर्ता को इन बातों का ध्यान रखना होगा

पेयजल कनेक्शन के लिए नगर निगम की वेबसाइट पर जैसे ही संपत्तिकर आईडी और आधार नंबर डाला जाएगा, तो तुरंत पूरी डिटेल अपने आप आ जाती है। इसके बाद आवेदनकर्ता को अपने एरिया के प्लंबर के नाम को चुनना होता है। इसमें प्लंबर की रिपोर्ट भी ऑनलाइन होगी, जबकि अन्य नगर निगमों में प्लंबरों की रिपोर्ट ऑफलाइन की जाती है। नगर निगम के रिकॉर्ड के अनुसार, शहर में फिलहाल कुल 7 लाख 20 हजार संपत्ति कर आईडी रजिस्टर्ड हैं।

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अधिकृत प्लंबरों को एक हजार तक का इनाम मिलेगा

शहर में पानी की चोरी रोकने और निगम का राजस्व बढ़ाने के लिए अधिकृत प्लंबरों को भी इस खास मुहिम से जोड़ा गया है। निगम की सदन बैठक में पास हुए नए प्रस्ताव के अनुसार, अब उपभोक्ताओं से लिए जाने वाले कनेक्शन या डिस्कनेक्शन शुल्क का 50 प्रतिशत हिस्सा (अधिकतम एक हजार रुपये तक) अधिकृत प्लंबरों को प्रोत्साहन राशि (इंसेंटिव) के रूप में दिया जाएगा।

● शहर में कुल पंजीकृत संपत्तिकर आईडी: 7 लाख 20 हजार

● निगम के पास कुल वैध पानी के कनेक्शन: 1 लाख 93 हजार

● मीटर वाले पानी के कनेक्शनों की संख्या: 50 हजार

● अवैध रूप से चल रहे कनेक्शन (अनुमानित): तीन लाख तक

प्रदीप दहिया, निगम आयुक्त, गुरुग्राम, ''लोगों को अब आसानी से पेयजल का कनेक्शन मिलेगा। लोग अब आधार कार्ड और संपत्तिकर आईडी से ही अवैध पानी के कनेक्शन को वैध भी करवा सकते हैं। अवैध कनेक्शनों को काटने की कार्रवाई की जाएगी।''

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Praveen Sharma

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Praveen Sharma
प्रवीण शर्मा लाइव हिन्दुस्तान में स्टेट टीम का हिस्सा हैं। एक दशक से भी अधिक समय से पत्रकारिता के क्षेत्र में सेवाएं दे रहे प्रवीण साल 2014 में डिजिटल पत्रकारिता में आने से पहले प्रिंट मीडिया में भी काम कर चुके हैं। प्रवीण ने अपने करियर की शुरुआत हरिभूमि अखबार से की थी और वर्ष 2018 में लाइव हिन्दुस्तान से जुड़े। प्रवीण मूलरूप से उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ जिले के निवासी हैं, लेकिन इनका जन्म और स्कूली शिक्षा दिल्ली से हुई है। हालांकि, पत्रकारिता की पढ़ाई इन्होंने हरियाणा के हिसार स्थित गुरु जम्भेश्वर विश्वविद्यालय से की है। वह दिल्ली-एनसीआर की सियासी घटनाओं के साथ ही जन सरोकार से जुड़ी सभी छोटी-बड़ी खबरों पर भी पैनी नजर रखते हैं। और पढ़ें
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