सोहना और रेवाड़ी में सस्ते फ्लैट लेने को रहें तैयार, अगले महीने लॉन्च होंगी 4 आवासीय योजनाएं

गुरुग्राम के पास सोहना और रेवाड़ी में चार किफायती आवासीय योजनाएं अगले महीने लॉन्च होंगी। नगर एवं ग्राम नियोजन विभाग ने इन योजनाओं को लेकर बिल्डर को लाइसेंस जारी कर दिए हैं, लेकिन ई-ड्रॉ पार्टल के दुरुस्त न होने के चलते अभी लॉन्च नहीं किया जा सका। करीब साढ़े तीन हजार फ्लैट होंगे।

गुरुग्राम के पास सोहना और रेवाड़ी में चार किफायती आवासीय योजनाएं अगले महीने लॉन्च होंगी। नगर एवं ग्राम नियोजन विभाग ने इन योजनाओं को लेकर बिल्डर को लाइसेंस जारी कर दिए हैं, लेकिन ई-ड्रॉ पार्टल के दुरुस्त न होने के चलते अभी लॉन्च नहीं किया जा सका। करीब साढ़े तीन हजार फ्लैट होंगे।

हरियाणा सरकार की किफायती आवास योजना में फ्लैट के दाम निर्धारित हैं। गुरुग्राम में मौजूदा समय में पांच हजार रुपये प्रति वर्ग फीट रेट है तो सोहना में यह रेट 4500 रुपये प्रति वर्ग फीट है। रेवाड़ी में भी 4500 रुपये प्रति वर्ग फीट रेट हैं। दो से तीन बीएचके का फ्लैट करीब 25 से लेकर 35 लाख रुपये कीमत में मिल जाता है। नगर एवं ग्राम नियोजन विभाग की वेबसाइट पर फ्लैट के लिए आवेदन निकाला जाएगा। आवेदन को भरने के बाद पांच प्रतिशत का भुगतान करना होता है। ड्रॉ में फ्लैट निकलने के बाद एक महीने के अंदर 20 प्रतिशत भुगतान करना होता है, जबकि 75 प्रतिशत भुगतान छह-छह महीने की समयावधि में करना होता है। चार साल में फ्लैट बनकर तैयार होता है।

ड्रॉ में हुई थी गड़बड़ी : सोहना के एस्टर एवेन्यू सोसाइटी के ड्रॉ में गड़बड़ी हुई थी। 700 फ्लैट के लिए 51 हजार लोगों ने आवेदन किया था, लेकिन ड्रॉ सिर्फ 2200 लोगों के बीच में हुआ था। दोबारा ड्रॉ कराना पड़ा।

ई-ड्रॉ पोर्टल को दुरुस्त किया जा रहा एस्टर एवेन्यू के ड्रॉ में गड़बड़ी सामने के बाद ई-ड्रॉ पोर्टल को दुरुस्त किया जा रहा है। इस सॉफ्टवेयर में अभी मैन्युअल हस्तक्षेप नहीं होगा। इसके अलावा पुराने सफल आवेदकों की जानकारी भी सॉफ्टवेयर में डाली जा रही है। इससे पुराना सफल आवेदक ड्रॉ में हिस्सा नहीं ले पाएगा। अगले 15 दिन में पोर्टल को दुरुस्त कर फ्लैट के ड्रॉ को पोर्टल पर डाल दिया जाएगा।