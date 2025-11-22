NCR में सस्ते घर खरीदने को जाएं तैयार, इन जगहों पर मिलेंगे 5000 फ्लैट; कहां और कैसे करें आवेदन

संक्षेप: एनसीआर में अपने घर का सपना देख रहे लोगों के लिए अच्छी खबर है। आने वाले कुछ दिनों में एनसीआर में करीब पांच हजार सस्ते फ्लैट की बिक्री के लिए आवेदन आमंत्रित किए जाएंगे। वेबसाइट के माध्यम से फार्म को ऑनलाइन भरना होगा।

एनसीआर में अपने घर का सपना देख रहे लोगों के लिए अच्छी खबर है। हरियाणा सरकार की किफायती आवास योजना के तहत आने वाले कुछ दिनों में गुरुग्राम, सोहना और रेवाड़ी में करीब पांच हजार सस्ते फ्लैट की बिक्री के लिए आवेदन आमंत्रित किए जाएंगे। नगर एवं ग्राम नियोजन विभाग की वेबसाइट के माध्यम से फार्म को ऑनलाइन भरना होगा। फार्म की जांच के बाद ड्रॉ निकालकर इन फ्लैट का आवंटन किया जाएगा।

LiveHindustan को अपना पसंदीदा Google न्यूज़ सोर्स बनाएं – यहां क्लिक करें।

छह बिल्डर कंपनियों ने किफायती आवास योजना के तहत रिहायशी सोसाइटियां विकसित करने के लिए लाइसेंस लिया है। गुरुग्राम के सेक्टर-99ए के लिए साल 2023 और सेक्टर-93 के लिए साल 2020 में लाइसेंस जारी हुए थे। सेक्टर-93 में रिहायशी सोसाइटी विकसित कर रही कंपनी का यह तीसरा ड्रॉ है।

इसके अलावा इस नीति के तहत सोहना के सेक्टर-25, फर्रुखनगर के सेक्टर-तीन में एक-एक रिहायशी सोसाइटी के अलावा रेवाड़ी में दो रिहायशी सोसाइटी विकसित करने के लिए नगर एवं ग्राम नियोजन विभाग ने बिल्डरों को लाइसेंस जारी किए हैं। बता दें कि इस नीति के तहत चार साल के अंदर फ्लैट बनाने के लिए बिल्डर को समय दिया गया है। पेमेंट को परियोजना के निर्माण के साथ लिंक किया है।

सोहना के सेक्टर-36 स्थित 4एस एस्टर एवेन्यू फ्लैट ड्रॉ में अनियमितता उजागर होने पर नगर एवं ग्राम नियोजन विभाग ने ड्रॉ रद्द कर नए सिरे से आवंटन कराया। पोर्टल अपडेट कर आधार से स्वतः पता और आवेदक के नाम पर पूर्व फ्लैट की जानकारी अनिवार्य की गई।

इच्छुक लोग ऐसे कर सकेंगे आवेदन इंटरनेट पर tcpharyana.gov.in की वेबसाइट को खोलना होगा। इसके खुलने के बाद आपके दाईं तरफ पर ई-गवर्नेंस का एक सेक्शन होगा। इसमें आठवें नंबर पर किफायती आवास योजना के नाम से एक लिंक है। इस लिंक पर क्लिक करने के बाद पोर्टल खुल जाएगा। इसके बाद आवेदक को लॉगिन आईडी और पासवर्ड तैयार करना होगा। एक शपथपत्र तैयार करवाना होगा कि उसके पास इस योजना के तहत फ्लैट नहीं है। जानकारी और शपथपत्र को अपलोड करने के बाद फ्लैट कीमत की पांच प्रतिशत पेमेंट का भुगतान ऑनलाइन करना होगा।