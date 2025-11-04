अमेरिकी नागरिक को दिल्ली HC से बड़ी राहत, Gensol घोटाले केस में 25 करोड़ की 'गारंटी' पर LOC हटा

संक्षेप: दिल्ली हाईकोर्ट ने जेंसोल इंजीनियरिंग लिमिटेड के 2,385 करोड़ के कॉर्पोरेट घोटाले से जुड़े पूर्व इंडिपेंडेंट डायरेक्टर और अमेरिकी नागरिक इंदरप्रीत सिंह वाधवा पर लगे लुकआउट सर्कुलर (LOC) को 25 करोड़ रुपये की सिक्योरिटी और अन्य शर्तों के साथ निलंबित कर दिया।

एक अमेरिकी नागरिक पर लगी 'लुकआउट सर्कुलर' (LOC) की तलवार को दिल्ली हाईकोर्ट ने रोक दिया है। जेंसोल इंजीनियरिंग लिमिटेड से जुड़े कथित 2,385 करोड़ के कॉर्पोरेट घोटाले की जांच के बीच पूर्व इंडिपेंडेंट डायरेक्टर इंदरप्रीत सिंह वाधवा को कोर्ट ने राहत दी है। हालांकि कोर्ट ने कुछ शर्तें भी लगाई हैं।

Gensol घोटाले का 'अमेरिकी कनेक्शन' Gensol इंजीनियरिंग में बड़े पैमाने पर वित्तीय गड़बड़ियों के आरोपों की जांच चल रही है। इसी सिलसिले में अमेरिकी नागरिक इंदरप्रीत सिंह वाधवा, जो ब्लू-स्मार्ट मोबिलिटी प्राइवेट लिमिटेड के पूर्व इंडिपेंडेंट डायरेक्टर रह चुके हैं, पर LOC जारी हो गया था। उनका नाम जांच के दायरे में आ गया, क्योंकि कथित धोखाधड़ी का आंकड़ा 2,385 करोड़ तक पहुंच चुका है। लेकिन वाधवा ने दावा किया कि उन्होंने खुद ही कंपनी में गवर्नेंस की खामियों को उजागर किया था और रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज में शिकायत भी दर्ज कराई थी।

कोर्ट में हंगामा वाधवा ने हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया। वरिष्ठ वकील प्रमोद कुमार दुबे और चिक्कू मुखोपाध्याय की दलीलें जोरदार रहीं। कोर्ट ने LOC को 'मनमाना और अतिरिक्त कठोर' बताया। उनका कहना था कि वाधवा का वित्तीय मामलों से कोई लेना-देना नहीं। ऊपर से विदेश में मेडिकल इमरजेंसी और फैमिली कमिटमेंट्स भी लटक रहे हैं। दूसरी तरफ, यूनियन ऑफ इंडिया और कॉर्पोरेट अफेयर्स मिनिस्ट्री के वकीलों ने विरोध जताया।