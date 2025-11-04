Hindustan Hindi News
अमेरिकी नागरिक को दिल्ली HC से बड़ी राहत, Gensol घोटाले केस में 25 करोड़ की 'गारंटी' पर LOC हटा

संक्षेप: दिल्ली हाईकोर्ट ने जेंसोल इंजीनियरिंग लिमिटेड के 2,385 करोड़ के कॉर्पोरेट घोटाले से जुड़े पूर्व इंडिपेंडेंट डायरेक्टर और अमेरिकी नागरिक इंदरप्रीत सिंह वाधवा पर लगे लुकआउट सर्कुलर (LOC) को 25 करोड़ रुपये की सिक्योरिटी और अन्य शर्तों के साथ निलंबित कर दिया।

Tue, 4 Nov 2025 01:19 PMAnubhav Shakya लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्ली
एक अमेरिकी नागरिक पर लगी 'लुकआउट सर्कुलर' (LOC) की तलवार को दिल्ली हाईकोर्ट ने रोक दिया है। जेंसोल इंजीनियरिंग लिमिटेड से जुड़े कथित 2,385 करोड़ के कॉर्पोरेट घोटाले की जांच के बीच पूर्व इंडिपेंडेंट डायरेक्टर इंदरप्रीत सिंह वाधवा को कोर्ट ने राहत दी है। हालांकि कोर्ट ने कुछ शर्तें भी लगाई हैं।

Gensol घोटाले का 'अमेरिकी कनेक्शन'

Gensol इंजीनियरिंग में बड़े पैमाने पर वित्तीय गड़बड़ियों के आरोपों की जांच चल रही है। इसी सिलसिले में अमेरिकी नागरिक इंदरप्रीत सिंह वाधवा, जो ब्लू-स्मार्ट मोबिलिटी प्राइवेट लिमिटेड के पूर्व इंडिपेंडेंट डायरेक्टर रह चुके हैं, पर LOC जारी हो गया था। उनका नाम जांच के दायरे में आ गया, क्योंकि कथित धोखाधड़ी का आंकड़ा 2,385 करोड़ तक पहुंच चुका है। लेकिन वाधवा ने दावा किया कि उन्होंने खुद ही कंपनी में गवर्नेंस की खामियों को उजागर किया था और रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज में शिकायत भी दर्ज कराई थी।

कोर्ट में हंगामा

वाधवा ने हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया। वरिष्ठ वकील प्रमोद कुमार दुबे और चिक्कू मुखोपाध्याय की दलीलें जोरदार रहीं। कोर्ट ने LOC को 'मनमाना और अतिरिक्त कठोर' बताया। उनका कहना था कि वाधवा का वित्तीय मामलों से कोई लेना-देना नहीं। ऊपर से विदेश में मेडिकल इमरजेंसी और फैमिली कमिटमेंट्स भी लटक रहे हैं। दूसरी तरफ, यूनियन ऑफ इंडिया और कॉर्पोरेट अफेयर्स मिनिस्ट्री के वकीलों ने विरोध जताया।

जस्टिस स्वर्ण कांता शर्मा ने दोनों पक्षों को सुना और कहा कि रोकथाम उपाय सजा नहीं बन सकते। LOC को रिट पिटीशन के दौरान सस्पेंड कर दिया, लेकिन इसके साथ ही सख्त शर्तें थोप दीं। इसमें 25 करोड़ रुपये की सिक्योरिटी, फिक्स्ड डिपॉजिट या बैंक गारंटी के रूप में और 5 करोड़ की अतिरिक्त गारंटी शामिल है। कोर्ट ने कहा कि वाधवा की आजादी, प्रोफेशनल और पर्सनल लाइफ को अनिश्चितकाल के लिए लटकाया नहीं जा सकता, खासकर जब अभी उन्हें आरोपी नहीं ठहराया गया।

भारतीय जनसंचार संस्थान नई दिल्ली से पत्रकारिता की पढ़ाई करने के बाद जी न्यूज से करियर की शुरुआत की। इसके बाद नवभारत टाइम्स में काम किया। फिलहाल लाइव हिंदुस्तान में बतौर सीनियर कंटेंट प्रोड्यूसर काम कर रहे हैं। किताबों की दुनिया में खोए रहने में मजा आता है। जनसरोकार, सामाजिक और राजनीतिक मुद्दों में गहरी दिलचस्पी है। एनालिसिस और रिसर्च बेस्ड स्टोरी खूबी है। और पढ़ें
