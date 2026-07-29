CJP प्रोटेस्ट खत्म हुआ, लेकिन जंतर-मंतर पर फिर शुरू हो गया Gen Z का आंदोलन; क्या है नई मांग?
केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे के बाद समाप्त हुए CJP आंदोलन के बाद एक बार फिर जंतर-मंतर पर छात्रों का प्रदर्शन शुरू हो गया है। जानिए इस ताजा आंदोलन को कौन नेतृत्व कर रहा है, साथ ही इनकी क्या मांगे हैं?
कॉकरोच जनता पार्टी ने केंद्रीय शिक्षा मंत्री के इस्तीफे के बाद ही जंतर-मंतर का प्रोटेस्ट खत्म किया था। लेकिन, मामला फिर गरमाने लगा है। CJP प्रोटेस्ट की मुख्य लड़ाई लड़ने वाले Gen Z एक बार फिर जंतर-मंतर पहुंच गए हैं। उनके हाथों में बैनर-तख्ती हैं और जमकर नारेबाजी कर रहे हैं। मगर सबसे बड़ा सवाल है, आखिर अब ये युवा क्यों धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। आखिर उनकी मांगे क्या हैं और इसके पीछे कौन है?
जानिए कौन है इसके पीछे, क्या हैं मांगे?
सबसे पहले आपको बता दें कि जंतर-मंतर पर धरना देने पहुंचे छात्र कॉकरोच जनता पार्टी से सीधी तरह से नहीं जुड़े हैं। यहां धरना देने वाले युवा दिशा छात्र संगठन के हैं। हालांकि CJP के नेतृ्त्व में हुए प्रोटेस्ट में इस संगठन के युवा भी शामिल थे। इनकी मुख्य मांग है- "जिन छात्रों को हिरासत में लिया गया है, उन्हें रिहा किया जाए। अदालत भी कह रही है कि जिन छात्रों का डाटा एकत्र किया है, उस रिकॉर्ड को हटाइए।"
सरकार समझती है कि पहले इस्तीफा फिर कार्रवाई...
प्रोटेस्ट में शामिल एक छात्रा ने पीटीआई से बात करते हुए कहा- यहां 36 दिन हम लोग टिके रहे। सरकार कह रही है कि पहले हम आपके ऊपर लाठी चलाएंगे। फिर इस्तीफा देंगे और फिर आपके ऊपर कार्रवाई करेंगे। हम बिहार, असम, बंगाल, मुंबई के अलग-अलग हिस्सों के छात्रों के साथ हैं। आपकी लाठी के बाद देश का हर कोना जंतर-मंतर बन गया है। मेरी मांग है- जिन छात्रों को हिरासत में लिया गया है, उन्हें रिहा किया जाए। अदालत भी कह रही है कि जिन छात्रों का डाटा एकत्र किया है, उस रिकॉर्ड को हटाइए।
जंतर-मंतर पर जमकर हुई नारेबाजी
जंतर-मंतर पर मौजूद छात्र जमकर नारेबाजी करते दिखे। "छात्रों की गिरफ्तारी बंद करो। बंद करो। छात्रों का आपराधिकरण नहीं चलेगा। छात्रों को डराना धमाकाना नहीं चलेगा। एफआईआर नहीं चलेगी। एफआईआर बंद करो। बीजेपी सरकार शर्म करो।"
CJP दे चुकी है दोबारा प्रदर्शन करने की चेतावनी
आपको बताते चलें कि CJP ने असम, बिहार, पश्चिम बंगाल और दिल्ली समेत विभिन्न राज्यों में प्रदर्शनकारियों तथा छात्र कार्यकर्ताओं के खिलाफ पुलिस कार्रवाई पर कड़ी आपत्ति जताई है। उन्होंने कहा- यदि सरकार ने प्रदर्शनकारियों के खिलाफ कार्रवाई नहीं करने के अपने आश्वासन का पालन नहीं किया तो पार्टी दोबारा आंदोलन करने को मजबूर होगी।
पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता आशुतोष रांका ने सोमवार को एक्स पर एक पोस्ट में केन्द्रीय मंत्रियों जेपी नड्डा और डॉ. जितेंद्र सिंह को संबोधित बयान में आरोप लगाया कि प्रदर्शनकारियों के खिलाफ पुलिस कार्रवाई नहीं करने संबंधी सहमति का खुला उल्लंघन हो रहा है।
लेखक के बारे मेंRatan Gupta
रतन गुप्ता एक डिजिटल हिंदी जर्नलिस्ट/ कॉन्टेंट प्रोड्यूसर हैं। वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान की स्टेट न्यूज टीम के साथ काम कर रहे हैं। वह क्राइम, राजनीति और समसामयिक मुद्दों पर न्यूज आर्टिकल और एक्सप्लेनर स्टोरीज लिखते हैं।
रतन गुप्ता वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में कंटेंट प्रोड्यूसर के तौर पर स्टेट न्यूज टीम में काम करते हैं। इस टीम में हिंदी पट्टी के 8 राज्यों दिल्ली-एनसीआर, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, गुजरात से जुड़ी खबरों की कवरेज करते हैं। उनका लेखन खास तौर से क्राइम, राजनीति और सामाजिक मुद्दों पर केंद्रित रहता है।
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रतन गुप्ता ने बायोलॉजी में ग्रेजुएशन किया है, जिसके बाद उन्होंने भारतीय जनसंचार संस्थान, नई दिल्ली से हिंदी पत्रकारिता की पढ़ाई की है। साइंस बैकग्राउंड होने के कारण उनकी न्यूज और एनालिसिस स्टोरी में साइंटिफिक टेंपरामेंट, लॉजिकल अप्रोच और फैक्ट-बेस्ड सोच साफ दिखाई देती है। वह किसी भी मुद्दे पर रिपोर्टिंग करते समय दोनों पक्षों की बात, मौजूद तथ्यों और आधिकारिक स्रोतों को प्राथमिकता देते हैं, ताकि यूजर तक संतुलित और भरोसेमंद जानकारी पहुंचे।
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