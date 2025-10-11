दिल्ली और नोएडा से सटे GDA की संपत्ति खरीदने का सुनहरा मौका, दिवाली से पहले इस दिन लगेगी बोली

दिवाली से पहले गाजियाबाद विकास प्राधिकरण की विभिन्न योजनाओं में संपत्ति खरीदने का सुनहरा मौका है। जीडीए की आवासीय और व्यावसायिक संपत्तियों पर बोली लगाई जाएगी। लोग 15 अक्तूबर को बोली लगाकर अपनी पसंद की संपत्तियां खरीद सकते हैं।

दिवाली से पहले गाजियाबाद विकास प्राधिकरण की विभिन्न योजनाओं में संपत्ति खरीदने का सुनहरा मौका है। जीडीए की आवासीय और व्यावसायिक संपत्तियों पर बोली लगाई जाएगी। लोग 15 अक्तूबर को बोली लगाकर अपनी पसंद की संपत्तियां खरीद सकते हैं।

इस बार जीडीए की 190 से अधिक आवासीय और व्यावसायिक संपत्तियों पर बोली लगाई जाएगी। प्राधिकरण की विभिन्न योजनाओं में आवासीय, व्यवसायिक और औद्योगिक भूखंड रिक्त हैं, जिन्हें बेचने की तैयारी की गई है। प्राधिकरण का ध्यान दिल्ली और नोएडा से सटे क्षेत्र में रिक्त पड़े भूखंड बेचने पर है।

शैक्षणिक भूखंड भी उपलब्ध जीडीए ने कोयल एन्क्लेव, इंदिरापुरम न्यायखंड एक, वैशाली योजना में शैक्षिक और चिकित्सा संस्थानों के लिए रखे गए भूखंडों को भी बेचने की तैयारी की है। ये भूखंड प्राइमरी स्कूल, हायर सेकंडरी स्कूल के लिए आरक्षित किए गए हैं। नर्सिंग होम और हेल्थ सेंटर के भूखंड भी इस बार बेचे जाएंगे।