गाजियाबाद में मकान-दुकान बनाने का मौका, GDA इस दिन करेगा प्लॉटों की नीलामी
गाजियाबाद के इंदिरापुरम में नीलामी के जरिये जीडीए की आवासीय और व्यावसायिक संपत्ति खरीदने का मौका है। जीडीए 1 दिसंबर को इंदिरापुरम और इसके विस्तार की योजना में करीब 73 प्लॉटों को बेचेगा। इन्हें खरीदने के इच्छुक लोग बोली लगाकर प्लॉट खरीद सकेंगे।
गाजियाबाद के इंदिरापुरम में नीलामी के जरिये जीडीए की आवासीय और व्यावसायिक संपत्ति खरीदने का मौका है। गाजियाबाद विकास प्राधिकरण (जीडीए) 1 दिसंबर को इंदिरापुरम और इसके विस्तार की योजना में करीब 73 प्लॉटों को बेचेगा। इन्हें खरीदने के इच्छुक लोग बोली लगाकर प्लॉट खरीद सकेंगे। इसके लिए आवेदन फार्म भरे जा रहे हैं।
गाजियाबाद के दिल्ली-नोएडा से सटे क्षेत्र में संपत्ति की सबसे अधिक मांग है। ऐसे में इस बार जीडीए ने भी 1 दिसंबर को होने वाली नीलामी में इसी क्षेत्र को प्राथमिकता दी है। ऐसा पहली बार हो रहा है कि प्राधिकरण ने नीलामी में सिर्फ एक क्षेत्र की संपत्ति बेचने की योजना बनाई है। अधिकारी ने बताया कि जीडीए इस बार इंदिरापुरम और इसके विस्तार योजना के भूखंड नीलामी के जरिये बेचेगा। इसमें आवासीय, व्यावसायिक, दुकान और क्योस्क आदि के भूखंड शामिल हैं। नीलामी में 32 व्यावसायिक, 25 आवासीय, 14 दुकान और अन्य भूखंड शामिल किए गए हैं। प्राधिकरण ने पूरी तैयारी कर ली है। संबंधित जानकारी और ब्रॉशर भी वेबसाइट पर अपलोड कर दिया है।
कहां कितने प्लॉट
इंदिरापुरम योजना के न्याय खंड एक में 28 व्यावसायिक भूखंड, अभयखंड में एक व्यावसायिक भूखंड, शक्तिखंड चार में एक क्योस्क भूखंड, एक होटल भूखंड, ज्ञानखंड तीन में 14 दुकान के लिए भूखंड शामिल किए गए हैं। इसके अलावा इंदिरापुरम विस्तार योजना के ब्लॉक एक में 20 आवासीय, दो व्यावसायिक भूखंड, इसी योजना के ब्लॉक बी में पांच आवासीय और एक व्यावसायिक प्लॉट शामिल किए हैं।
प्रदीप कुमार सिंह, अपर सचिव, जीडीए, ''इंदिरापुरम क्षेत्र में जीडीए के भूखंड खरीदने का अच्छा मौका है। इस बार आवासीय, व्यावसायिक, दुकान आदि के करीब 73 भूखंड नीलामी में शामिल किए हैं। इच्छुक लोग फार्म भरकर नीलामी प्रक्रिया में शामिल होकर प्लॉट खरीद सकते हैं।''