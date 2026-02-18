Hindustan Hindi News
दिल्ली-नोएडा के पास प्लॉट खरीदने का मौका, होली से पहले GDA की बड़ी नीलामी, ये है आवेदन की आखिरी तारीख

Feb 18, 2026 07:05 am ISTAditi Sharma हिन्दुस्तान, नई दिल्ली
होली से पहले दिल्ली और नोएडा से सटे क्षेत्रों में संपत्ति खरीदने का मौका है। जीडीए 20 फरवरी को इंदिरापुरम, कौशांबी, वैशाली योजना में रिक्त पड़े करीब 77 प्लॉटों को बेचेगा। लोग इसे बोली लगाकर खरीद सकेंगे।

होली से पहले दिल्ली और नोएडा से सटे क्षेत्रों में संपत्ति खरीदने का मौका है। जीडीए 20 फरवरी को इंदिरापुरम, कौशांबी, वैशाली योजना में रिक्त पड़े करीब 77 प्लॉटों को बेचेगा। लोग इसे बोली लगाकर खरीद सकेंगे। इसके लिए बुधवार को आवेदन फार्म भरने का अंतिम दिन है।

गाजियाबाद में दिल्ली और नोएडा से सटे क्षेत्र में भूखंडों की मांग अधिक होती है। ऐसे में इस बार गाजियाबाद विकास प्राधिकरण ने भी 20 फरवरी को होने वाली नीलामी में इसी क्षेत्र को प्राथमिकता दी है। जीडीए अधिकारी बताते हैं कि इस बार इंदिरापुरम और इदिरापुरम विस्तार योजना में आवासीय, व्यावसायिक और ग्रुप हाउसिंग के भूखंड शामिल हैं। इसके अलावा प्राइमरी स्कूल भूखंड, हायर सेकेंडरी स्कूल भूखंड, हेल्थ सेंटर भूखंड भी इस बार शामिल किया गया है।

अधिकारी बताते हैं कि नीलामी में शामिल होने वाले लोग बुधवार को ऑनलाइन या ऑफलाइन आवेदन कर सकते हैं। जो आवेदन करेगा, वही इस नीलामी में शामिल होकर बोली लगा सकेगा।

इन योजनाओं में भी हैं भूखंड : इंदिरापुरम योजना में 28 व्यावसायिक भूखंड शामिल किए गए हैं। इसके अलावा इंदिरापुरम विस्तार योजना में 27 आवासीय भूखंडों को नीलामी प्रक्रिया में जगह दी गई है। पहली बार है, जब इस योजना के इतने भूखंडों को नीलामी में शामिल किया गया है। इसके अलावा कौशांबी के दो भूखंड और इंदिरापुरम योजना के दस से अधिक दुकानों के भूखंड भी शामिल किए गए हैं। लोग बोली लगाकर यहां की भूखंड खरीद सकेंगे।

Noida News Delhi News GDA
