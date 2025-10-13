गौतमबुद्ध नगर कोर्ट का बड़ा फैसला, रेप की झूठी गवाही देने वाली महिला पर FIR के आदेश

गौतमबुद्ध नगर की कोर्ट ने 2020 के दुष्कर्म के एक झूठे मामले में आरोपी व्यक्ति को बरी कर दिया। इसके साथ ही कोर्ट ने शिकायतकर्ता महिला के खिलाफ कोर्ट में झूठी गवाही देने के लिए उस पर मुकदमा दर्ज करने का आदेश दिया है।

गौतमबुद्ध नगर की एडिशनल सेशंस और फास्ट-ट्रैक कोर्ट ने 2020 के दुष्कर्म के एक झूठे मामले में आरोपी व्यक्ति को आईपीसी की धारा 376 (रेप) और 506 (आपराधिक धमकी) के तहत दर्ज आरोपों से बरी कर दिया। इसके साथ ही कोर्ट ने शिकायतकर्ता महिला के खिलाफ कोर्ट में झूठी गवाही देने के लिए सीआरपीसी की धारा 344 के तहत मुकदमा दर्ज करने का आदेश दिया है।

द टाइम्स ऑफि इंडिया की रिपोर्ट के अनुसार, शिकायतकर्ता महिला ने जुलाई 2020 में एक व्यक्ति सुभाष, उसके भाई राजेंद्र और बहन उधा देवी के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई थी। महिला का आरोप था उसका अपहरण कर बंदूक की नोंक पर सुभाष से शादी करने के लिए मजबूर किया गया, जिसने उसके साथ बलात्कार किया। इस मामले की जांच के दौरान रबूपुरा थाना पुलिस को राजेंद्र या उसकी बहन की कोई संलिप्तता नहीं मिली। इसके चलते पुलिस ने उसने केवल सुभाष के खिलाफ आईपीसी की धारा 376 और 506 के तहत आरोपपत्र दायर किया। सुभाष को 4 अगस्त, 2020 को गिरफ्तार किया गया था और अदालत ने 27 मई 2022 को मामले का संज्ञान लिया। महिला ने यह भी आरोप लगाया था कि जब वह गर्भवती हुई तो उसे गर्भपात के लिए दवा दी गई।

हालांकि, फास्ट-ट्रैक कोर्ट में अपने बयान दर्ज कराते समय शिकायतकर्ता महिला ने एफआईआर में लगाए गए सभी आरोपों को वापस ले लिया था। तीनों के खिलाफ 22 जुलाई, 2020 को आईपीसी की धारा 313, 366, 376डी, 452 और 506 के तहत मामला दर्ज किया गया था।

उसने बताया कि उसके पति ने उसे प्रताड़ित किया था, जिसके चलते वह अपने बच्चों को लेकर अपनी मर्जी से सुभाष के पास चली गई थी। महिला ने बताया, “जब मैं वापस लौटी, तो मेरे पति ने एक शिकायत लिखी और उस पर मेरा अंगूठा लगवा लिया, जिसे बाद में पुलिस को दे दी गई ताकि सुभाष के खिलाफ झूठा मामला दर्ज किया जा सके।”

महिला ने कहा कि उसने अपने पति और पुलिस के दबाव में अपना बयान दर्ज कराया था। उसने राजेंद्र या उधा देवी से मिलने और बलात्कार किए जाने की बात से इनकार किया। प्रॉसिक्यूशन के एक अन्य गवाह ने भी शिकायतकर्ता के खिलाफ कोई भी जानकारी होने से इनकार किया।

प्रॉसिक्यूशन ने शिकायतकर्ता द्वारा मजिस्ट्रेट के समक्ष दिए गए बयान को अपना आधार बनाने की कोशिश की, लेकिन कोर्ट ने उनकी दलीलों को मानने से इनकार कर दिया और सुप्रीम कोर्ट के एक फैसले का हवाला दिया।