Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsएनसीआर Newsgb nagar court orders fir against woman for false rape testimony

गौतमबुद्ध नगर कोर्ट का बड़ा फैसला, रेप की झूठी गवाही देने वाली महिला पर FIR के आदेश

गौतमबुद्ध नगर की कोर्ट ने 2020 के दुष्कर्म के एक झूठे मामले में आरोपी व्यक्ति को बरी कर दिया। इसके साथ ही कोर्ट ने शिकायतकर्ता महिला के खिलाफ कोर्ट में झूठी गवाही देने के लिए उस पर मुकदमा दर्ज करने का आदेश दिया है। 

Praveen Sharma लाइव हिन्दुस्तान, नोएडाMon, 13 Oct 2025 10:23 AM
share Share
Follow Us on
गौतमबुद्ध नगर कोर्ट का बड़ा फैसला, रेप की झूठी गवाही देने वाली महिला पर FIR के आदेश

गौतमबुद्ध नगर की एडिशनल सेशंस और फास्ट-ट्रैक कोर्ट ने 2020 के दुष्कर्म के एक झूठे मामले में आरोपी व्यक्ति को आईपीसी की धारा 376 (रेप) और 506 (आपराधिक धमकी) के तहत दर्ज आरोपों से बरी कर दिया। इसके साथ ही कोर्ट ने शिकायतकर्ता महिला के खिलाफ कोर्ट में झूठी गवाही देने के लिए सीआरपीसी की धारा 344 के तहत मुकदमा दर्ज करने का आदेश दिया है।

द टाइम्स ऑफि इंडिया की रिपोर्ट के अनुसार, शिकायतकर्ता महिला ने जुलाई 2020 में एक व्यक्ति सुभाष, उसके भाई राजेंद्र और बहन उधा देवी के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई थी। महिला का आरोप था उसका अपहरण कर बंदूक की नोंक पर सुभाष से शादी करने के लिए मजबूर किया गया, जिसने उसके साथ बलात्कार किया। इस मामले की जांच के दौरान रबूपुरा थाना पुलिस को राजेंद्र या उसकी बहन की कोई संलिप्तता नहीं मिली। इसके चलते पुलिस ने उसने केवल सुभाष के खिलाफ आईपीसी की धारा 376 और 506 के तहत आरोपपत्र दायर किया। सुभाष को 4 अगस्त, 2020 को गिरफ्तार किया गया था और अदालत ने 27 मई 2022 को मामले का संज्ञान लिया। महिला ने यह भी आरोप लगाया था कि जब वह गर्भवती हुई तो उसे गर्भपात के लिए दवा दी गई।

हालांकि, फास्ट-ट्रैक कोर्ट में अपने बयान दर्ज कराते समय शिकायतकर्ता महिला ने एफआईआर में लगाए गए सभी आरोपों को वापस ले लिया था। तीनों के खिलाफ 22 जुलाई, 2020 को आईपीसी की धारा 313, 366, 376डी, 452 और 506 के तहत मामला दर्ज किया गया था।

उसने बताया कि उसके पति ने उसे प्रताड़ित किया था, जिसके चलते वह अपने बच्चों को लेकर अपनी मर्जी से सुभाष के पास चली गई थी। महिला ने बताया, “जब मैं वापस लौटी, तो मेरे पति ने एक शिकायत लिखी और उस पर मेरा अंगूठा लगवा लिया, जिसे बाद में पुलिस को दे दी गई ताकि सुभाष के खिलाफ झूठा मामला दर्ज किया जा सके।”

महिला ने कहा कि उसने अपने पति और पुलिस के दबाव में अपना बयान दर्ज कराया था। उसने राजेंद्र या उधा देवी से मिलने और बलात्कार किए जाने की बात से इनकार किया। प्रॉसिक्यूशन के एक अन्य गवाह ने भी शिकायतकर्ता के खिलाफ कोई भी जानकारी होने से इनकार किया।

प्रॉसिक्यूशन ने शिकायतकर्ता द्वारा मजिस्ट्रेट के समक्ष दिए गए बयान को अपना आधार बनाने की कोशिश की, लेकिन कोर्ट ने उनकी दलीलों को मानने से इनकार कर दिया और सुप्रीम कोर्ट के एक फैसले का हवाला दिया।

कोर्ट ने दिल्ली स्टेट बनाम श्री राम लोहिया एआईआर 1950 सुप्रीम कोर्ट के मामले का उल्लेख करते हुए कहा कि आपराधिक प्रक्रिया संहिता की धारा 164 के तहत दर्ज बयान को पुष्ट साक्ष्य के रूप में स्वीकार नहीं किया जा सकता है। इस तरह के बयान का इस्तेमाल विरोधाभास या खंडन के अलावा किसी अन्य उद्देश्य के लिए नहीं किया जा सकता है। कोर्ट ने आगे स्पष्ट किया कि सिर्फ इसलिए कि बयान धारा 164 के तहत दर्ज किया गया था और गवाह ने उसकी सच्चाई स्वीकार कर ली, इसका मतलब यह नहीं है कि पूरा बयान स्वीकार्य है या उसके किसी भी हिस्से का उपयोग पुष्ट साक्ष्य के रूप में किया जा सकता है।

Praveen Sharma

लेखक के बारे में

Praveen Sharma
प्रवीण शर्मा लाइव हिन्दुस्तान में स्टेट टीम का हिस्सा हैं। एक दशक से भी अधिक समय से पत्रकारिता के क्षेत्र में सेवाएं दे रहे प्रवीण साल 2014 में डिजिटल पत्रकारिता में आने से पहले प्रिंट मीडिया में भी काम कर चुके हैं। प्रवीण ने अपने करियर की शुरुआत हरिभूमि अखबार से की थी और वर्ष 2018 में लाइव हिन्दुस्तान से जुड़े। प्रवीण मूलरूप से उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ जिले के निवासी हैं, लेकिन इनका जन्म और स्कूली शिक्षा दिल्ली से हुई है। हालांकि, पत्रकारिता की पढ़ाई इन्होंने हरियाणा के हिसार स्थित गुरु जम्भेश्वर विश्वविद्यालय से की है। वह दिल्ली-एनसीआर की सियासी घटनाओं के साथ ही जन सरोकार से जुड़ी सभी छोटी-बड़ी खबरों पर भी पैनी नजर रखते हैं। और पढ़ें
Noida News Rape Case
लेटेस्ट Hindi News, बॉलीवुड न्यूज , बिजनेस न्यूज , क्रिकेट न्यूज , धर्म ज्योतिष , एजुकेशन न्यूज़ , राशिफल और पंचांग पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।