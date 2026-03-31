Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन

नोएडा में गे डेटिंग ऐप से फंसाकर 60 से अधिक युवकों को लूटने वाले गैंग का भंडाफोड़, सरगना समेत 3 दबोचे

Mar 31, 2026 09:19 am ISTPraveen Sharma हिन्दुस्तान, नोएडा
share

नोएडा पुलिस ने एक ऐसे गिरोह को पकड़ा है जो Grindr ऐप पर फर्जी प्रोफाइल बनाकर लोगों को सुनसान जगह बुलाते और कार में बंधक बनाकर लूट लेते थे। सरगना शिवम झा ने अब तक 60 से ज्यादा शिकार बनाए हैं। पुलिस ने इनके पास से बिना नंबर की कार और मोबाइल बरामद किए हैं।

नोएडा में गे डेटिंग ऐप से फंसाकर 60 से अधिक युवकों को लूटने वाले गैंग का भंडाफोड़, सरगना समेत 3 दबोचे

नोएडा सेक्टर-113 थाने की पुलिस ने डेटिंग ऐप के जरिए युवकों को फंसाकर उनसे ठगी और लूट करने वाले गिरोह का सोमवार को पर्दाफाश कर सरगना समेत तीन आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। गिरोह के सदस्यों ने अब तक 60 से अधिक वारदात की हैं। सरगना के खिलाफ आठ केस दर्ज हैं।

एडिशनल डीसीपी मनीषा सिंह ने बताया कि गिरफ्तार आरोपियों की पहचान शिवम झा, सागर ठाकुर और कमल के रूप में हुई। तीनों को सेक्टर-76 से पकड़ा गया। ये सभी आरोपी मिलकर एक संगठित गैंग के रूप में काम कर रहे थे। पुलिस जांच में सामने आया कि आरोपी ऑनलाइन डेटिंग ऐप (ग्राइंडर) का इस्तेमाल करते थे। सबसे पहले वे ऐप पर अपनी फर्जी प्रोफाइल बनाकर लोगों से दोस्ती करते। इसके बाद उन्हें मिलने के लिए किसी सुनसान या तय स्थान पर बुलाते।

ये भी पढ़ें:नोएडा में कारोबारी की बेटी ने 28वीं मंजिल से लगाई छलांग,पंजाब से कर रही थी बीटेक

पीड़ित जब मिलने आता, तो आरोपी उसे अपनी कार में बैठा लेते। कार में बैठाने के बाद आरोपी पीड़ित को डराते-धमकाते और उसके साथ मारपीट करते। फिर उससे जबरन ऑनलाइन रुपये ट्रांसफर करवा लेते। कई मामलों में ये लोग पीड़ित का मोबाइल और अन्य सामान भी छीन लेते। वारदात के समय आरोपी जिस कार का इस्तेमाल करते थे, उसकी नंबर प्लेट हटा देते, ताकि उनकी पहचान न हो सके। आरोपियों के पास से 30 हजार रुपये, चार मोबाइल फोन, एक बिना नंबर प्लेट की कार, एक सोने की चेन और कार की दो नंबर प्लेट बरामद हुई। पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ संबंधित धाराओं में मामला दर्ज कर लिया है। साथ ही यह भी जांच की जा रही है कि इस गैंग में और कौन-कौन लोग शामिल हैं और उन्होंने किन-किन लोगों को अपना शिकार बनाया है।

पीड़ित से एक लाख रुपये ट्रांसफर कराए

जिस केस में आरोपियों की गिरफ्तारी हुई, उसमें आरोपियों ने एक युवक को सेक्टर-76 में मिलने के लिए बुलाया था। पीड़ित ने खुद को इंजीनियर बताया था। मिलने के बाद तीनों आरोपियों ने उसके साथ मारपीट की और करीब एक लाख रुपये ऑनलाइन ट्रांसफर करवा लिए। पीड़ित के गले की चेन भी आरोपियों ने छीनी। आरोपियों ने इन रुपये में से करीब 55 हजार रुपये का मोबाइल फोन खरीद लिया और लगभग 13 हजार रुपये शराब में खर्च कर दिए गए। बाकी रुपये आरोपी अपने पास रखे हुए थे, जिनमें से 30 हजार रुपये पुलिस ने बरामद कर लिए।

ये भी पढ़ें:गृह सचिव बन BJP सांसद को लगाया फोन, मंत्री बनाने का झांसा देकर ठगने की कोशिश

नोएडा में किराये के कमरे में रहते थे तीनों

सभी आरोपी नोएडा के सेक्टर-51 इलाके में रह रहे थे। गिरोह का सरगना मूलरूप से बिहार के दरभंगा का रहने वाला है। वर्तमान में वह होशियारपुर गांव में किराये का कमरा लेकर रह रहा था। आरोपी सागर भी दरभंगा का ही रहने वाला है। कमल उत्तराखंड के अल्मोड़ा का निवासी है। सरगना और सागर पहले से ही एक दूसरे को जानते हैं। दोनों की कमल से मुलाकात नोएडा में हुई।

तीन साल से वारदात कर रहे थे आरोपी

पुलिस के मुताबिक यह गिरोह तीन वर्ष से घटनाओं को अंजाम दे रहा था। शिवम झा इस गैंग का मुख्य आरोपी और सरगना है। वह पहले भी कई आपराधिक मामलों में शामिल रहा है। वह पहले भी जेल जा चुका है। पुलिस जांच में यह भी सामने आया है कि शिवम झा ने करीब डेढ़ महीने पहले एक कार खरीदी थी, जिसका इस्तेमाल इस गैंग द्वारा वारदात करने में किया जाता था।

आरोपी आठवीं से दसवीं पास

पूछताछ के दौरान आरोपियों ने कबूल किया है कि वे लगातार डेटिंग ऐप के जरिए नए-नए लोगों को निशाना बना रहे थे। गैंग कई और मामले सामने आ सकते हैं। तीनों आरोपी ज्यादा पढ़े-लिखे नहीं हैं और आठवीं से दसवीं तक ही पढ़ाई की है। इसके बावजूद उन्होंने तकनीक का गलत इस्तेमाल कर लोगों को ठगा।

ये भी पढ़ें:दिल्ली पुलिस का बड़ा ऐक्शन, बड़े साइबर ठगी सिंडिकेट का पर्दाफाश; 5 गुर्गे अरेस्ट
Praveen Sharma

लेखक के बारे में

Praveen Sharma
प्रवीण शर्मा लाइव हिन्दुस्तान में स्टेट टीम का हिस्सा हैं। एक दशक से भी अधिक समय से पत्रकारिता के क्षेत्र में सेवाएं दे रहे प्रवीण साल 2014 में डिजिटल पत्रकारिता में आने से पहले प्रिंट मीडिया में भी काम कर चुके हैं। प्रवीण ने अपने करियर की शुरुआत हरिभूमि अखबार से की थी और वर्ष 2018 में लाइव हिन्दुस्तान से जुड़े। प्रवीण मूलरूप से उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ जिले के निवासी हैं, लेकिन इनका जन्म और स्कूली शिक्षा दिल्ली से हुई है। हालांकि, पत्रकारिता की पढ़ाई इन्होंने हरियाणा के हिसार स्थित गुरु जम्भेश्वर विश्वविद्यालय से की है। वह दिल्ली-एनसीआर की सियासी घटनाओं के साथ ही जन सरोकार से जुड़ी सभी छोटी-बड़ी खबरों पर भी पैनी नजर रखते हैं। और पढ़ें
Noida News Noida Police Greater Noida Crime अन्य..
लेटेस्ट Hindi News , बॉलीवुड न्यूज , बिजनेस न्यूज , क्रिकेट न्यूज , धर्म ज्योतिष , एजुकेशन न्यूज़ , राशिफल और पंचांग पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।