बिजली विभाग अब नोएडा-ग्रेटर नोएडा में शुरू करेगा हेल्प डेस्क, SDO और डिविजन होंगे बंद

संक्षेप: गौतमबुद्धनगर जिले में विद्युत निगम के 19 उपखंड अधिकारी (एसडीओ) के दफ्तर बंद होंगे। इसके साथ ही 8 डिविजन दफ्तर भी एक नवंबर 2025 से दफ्तर बंद हो जाएंगे। इन दफ्तरों के स्थान पर अब उपभोक्ता जिले में शुरू की जा रही 8 हेल्प डेस्क से मदद ले सकेंगे।

गौतमबुद्धनगर जिले में विद्युत निगम के 19 उपखंड अधिकारी (एसडीओ) के दफ्तर बंद होंगे। इसके साथ ही 8 डिविजन दफ्तर भी एक नवंबर 2025 से दफ्तर बंद हो जाएंगे। इन दफ्तरों के स्थान पर अब उपभोक्ता जिले में शुरू की जा रही 8 हेल्प डेस्क से मदद ले सकेंगे। इनके जरिये शिकायतें और आवेदन किए जा सकेंगे।

विद्युत निगम के अधिकारियों के अनुसार, जिले में हर महीने औसतन छह हजार से अधिक शिकायतों और आवेदनों का निस्तारण किया जाता है। तीन हजार मामले लोड कम और ज्यादा करने के आते हैं। दूसरे नंबर पर औसतन दो हजार नए कनेक्शन के आवेदन आते हैं। बिल में संशोधन के भी 800 से अधिक आवेदन आते हैं। वहीं, सीओटी और पीडी के 350 मामले आते हैं।

सेक्टर-18 में नए कनेक्शन मिलेंगे : एलटी लाइन और 11 केवी लाइन पर कनेक्शन का कार्य अधिशासी अभियंता मोहित गोयल देखेंगे। इनका ऑफिस सेक्टर-18 डीएलएफ मॉल बिजली उपकेंद्र में है। उनके अधीन तीन सहायक अभियंता (एई) और अवर अभियंता (जेई) होंगे।

सेक्टर-16 में बिल में संशोधन का दफ्तर होगा : बिजली के बिलों में संशोधन के लिए तैनात नए अधिशासी अभियंता का दफ्तर सेक्टर-16 के पुराने बिजली उपकेंद्र में होगा। इसकी जिम्मेदारी अधिशासी अभियंता शिवम त्रिपाठी को दी गई है। उनके अधीन दो सहायक अभियंता और जेई रहेंगे। हेल्प डेस्क से बिल संशोधन की शिकायतें इस कार्यालय में आएंगी।

लोकल फॉल्ट का निस्तारण यहां होगा : विद्युत निगम के अधिकारियों के मुताबिक लोकल फॉल्ट के निस्तारण के लिए तीन अधीशासी अभियंताओं की जिम्मेदारी तय की गई है। उनके दफ्तर सेक्टर-20 बिजली उपकेंद्र, सेक्टर-108 बिजली उपकेंद्र और दनकौर बिजली उपकेंद्र में होंगे। ये अपने-अपने क्षेत्रों के लोकल फॉल्ट की समस्या का समाधान करेंगे।

ऑनलाइन आवेदन की सुविधा विद्युत निगम के उपभोक्ता बिजली उपकेंद्र 1912 के अलावा झटपट पोर्टल, निवेश मित्र पोर्टल, पीटीडब्ल्यू पोर्टल, डब्ल्यूएसएस पोर्टल पर शिकायत और आवेदन कर सकेंगे। इसके अलावा पावर कॉरपोरेशन की वेबसाइट पर तमाम लिंक पर भी शिकायतें और आवेदन कर सकते हैं। विद्युत निगम की वेबसाइट www.uppcl.org और www.pvvnl.org पर भी शिकायतें और आवेदन हो सकेंगे।

विवेक कुमार पटेल, अधीक्षण अभियंता, विद्युत निगम, ''नई व्यवस्था से उपभोक्ता हेल्प डेस्क पर शिकायतें दर्ज करा सकेंगे। इसके अलावा विद्युत निगम के ऑनलाइन पोर्टल पर भी शिकायतें और आवेदन कर सकते हैं।''

विद्युत निगम की हेल्प डेस्क हेल्पडेस्क का स्थान : हेल्पलाइन नंबर सेक्टर-25 बिजली उपकेंद्र : 9193331939

सेक्टर-20 बिजली उपकेंद्र : 9193301541

सेक्टर-62 सी ब्लॉक उपकेंद्र : 9193301473

सेक्टर-18 बिजली उपकेंद्र : 7290055930

सेक्टर-16ए बिजली उपकेंद्र : 7290055973

धूममानिकपुर, दादरी उपकेंद्र : 9193301576

सेक्टर-150 बिजली उपकेंद्र : 9193301568