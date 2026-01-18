नोएडा, ग्रेटर नोएडा के स्कूलों का बदला समय, 19 जनवरी से नया आदेश लागू; जानिए टाइमिंग

Hindustan Hindi News
Gautam Buddha Nagar school timings changed from January 19
दिल्ली NCR के गौतमबुद्धनगर में स्कूलों की टाइमिंग बदल गई है। भीषण सर्दी और घने कोहरे को ध्यान में रखते हुए कार्यालय जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी गौतमबुद्धनगर द्वारा ये आदेश जारी किया गया है।

Jan 18, 2026 09:17 pm ISTRatan Gupta लाइव हिन्दुस्तान, नोएडा
दिल्ली NCR के गौतमबुद्धनगर में स्कूलों की टाइमिंग बदल गई है। भीषण सर्दी और घने कोहरे को ध्यान में रखते हुए कार्यालय जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी गौतमबुद्धनगर द्वारा ये आदेश जारी किया गया है। इस आदेश के मुताबिक, 19 जनवरी से सभी स्कूल सुबह 10 बजे से शाम 3 बजे तक खुले रहेंगे।

गौतमबुद्धनगर प्रशासन द्वारा जारी आदेश में कहा गया है कि अत्यधिक सर्दी और घने कोहरे को ध्यान में रखते हुए गौतमबुद्धनगर में चलने वाले सभी परिषदीय, अशासकीय, राजकीय विद्यालय और सभी बोर्ड से मान्यता प्राप्त स्कूलों में कक्षाओं का संचालन 19 जनवरी 2026 से सुबह 10 बजे से शाम 3 बजे तक रहेगा।

ये आदेश सीबीएसई, आईसीएसई, आईबी, यूपी बोर्ड और अन्य बोर्ड पर अग्रिम आदेशों के आने तक लागू होंगे। ये आदेश गौतमबुद्धनगर के सभी हिस्सों में लागू होगा। इसमें नोएडा, ग्रेटर नोएडा, जेवर, दादरी शामिल है। इसके पीछे की मुख्य वजह बच्चों को सुबह की सर्दी और कोहरे से बचाना है, ताकि उन्हें सुरक्षित रखा जा सके।

रविवार को दिल्ली NCR में जहरीली स्मॉग की मोटी परत छा गई। इससे एयर क्वालिटी में तेज गिरावट दर्ज की गई। AQI 'बहुत खराब' से फिसलकर 'गंभीर' श्रेणी में पहुंच गई।केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (CPCB) के अनुसार, शाम 4 बजे दिल्ली का 24 घंटे का औसत AQI 440 दर्ज किया गया, जो 'गंभीर' श्रेणी की सीमा 400 से काफी ऊपर है।

नोएडा और ग्रेटर नोएडा में एक्यूआई क्रमशः 430 और 402 दर्ज किया गया, जो दोनों ही 'गंभीर' श्रेणी में हैं। वहीं गुरुग्राम और फरीदाबाद की स्थिति अपेक्षाकृत बेहतर रही, जहां एक्यूआई क्रमशः 378 ('बहुत खराब') और 247 ('खराब') रहा।

