साइबर अपराधियों को बैंक खाते देने वाला गिरोह पकड़ाया, इतने रुपयों में होती थी डील

पकड़े गए आरोपी कम पढ़े लिखे और गरीब मजदूर वर्ग के लोगों से संपर्क करते थे। यह उन्हें लालच देकर उनका बैंक में खाता खुलवाते थे। इसके अलावा इनकी आईडी पर सिम और डेबिट कार्ड भी प्राप्त कर लेते थे।

गौतमबुद्ध नगर में कमीशन पर साइबर अपराधियों को बैंक खाते और सिम उपलब्ध कराने वाले गिरोह का पुलिस ने बुधवार को पर्दाफाश किया। इस मामले में पांच आरोपियों को गिरफ्तार किया। आरोपी खातेदार को महज 15 हजार रुपये देते थे, जबकि खुद मोटा कमीशन लेते थे। डीसीपी सेंट्रल नोएडा शक्ति मोहन अवस्थी ने बताया कि सूरजपुर कोतवाली पुलिस ने ऑपरेशन तलाश अभियान के दौरान पांच शातिर आरोपियों को गिरफ्तार किया। जबकि, गिरोह का सरगना पुलिस को चकमा देकर फरार हो गया।

पकड़े गए आरोपी साइबर अपराधियों को बैंक खाता, डेबिट कार्ड और प्री एक्टिवेट सिम उपलब्ध कराते थे। आरोपियों की पहचान चनप्रीत सिंह, रणवीर सिंह निवासी भोपाल मध्यप्रदेश, जगमोहन धाकड़, नवीन निवासी विदिशा मध्य प्रदेश और आदित्य शर्मा निवासी दिल्ली के रूप में हुई। इनका फरार साथी बुलंदशहर का रहने वाला है। डीसीपी के मुताबिक पकड़े गए आरोपियों के पास से पांच मोबाइल, आठ सिम कार्ड, सात डेबिट कार्ड, एक आधार कार्ड, एक पैन कार्ड, एक चेक बुक आदि सामान बरामद हुए हैं।

छात्र अमीर बनने के लालच में फंसे पुलिस के मुताबिक पकड़े गए आरोपियों में चनप्रीत सिंह बीकॉम की पढ़ाई कर रहा है। रणबीर बीबीए का छात्र है और नवीन बीए की पढ़ाई कर रहा है। आरोपी छात्र जल्द अमीर बनने के लालच में फंस गए। पकड़े गए आरोपी साइबर अपराधियों से मोटा कमीशन लेकर लोगों के खाते और सिम उपलब्ध कराते थे। पढ़ाई के साथ-साथ यह इस अवैध धंधे से भी जुड़े थे। पुलिस इनके बारे में गहनता से जांच कर रही है।