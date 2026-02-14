मिशन-2027 के लिए गौतमबुद्ध नगर बना सियासी अखाड़ा, BJP-SP और BSP की रैलियों का शेड्यूल जारी

यूपी मिशन-2027 के लिए उत्तर प्रदेश में सियासी माहौल गरमाता जा रहा है। इस बार के विधानसभा चुनाव में गौतमबुद्ध नगर जिला सभी दलों के लिए अहम है। इसी कड़ी में भाजपा यहां अगले एक माह में दो बड़ी जनसभाएं करने जा रही है।

यूपी मिशन-2027 के लिए उत्तर प्रदेश में सियासी माहौल गरमाता जा रहा है। इस बार के विधानसभा चुनाव में गौतमबुद्ध नगर जिला सभी दलों के लिए अहम है। इसी कड़ी में भाजपा यहां अगले एक माह में दो बड़ी जनसभाएं करने जा रही है। सपा ने भी अपना चुनावी अभियान इसी जिले से शुरू करने की घोषणा की है। बसपा भी 15 मार्च को राष्ट्रीय दलित प्रेरणा स्थल में बड़ा कार्यक्रम करेगी।

गौतमबुद्ध नगर जिला दिल्ली से सटा है और इसे प्रदेश की आर्थिक राजधानी भी कहा जाता है। यह जिला बसपा सुप्रीमो का गृह जनपद होने के साथ ही प्रदेश की शो विंडो भी है। यहां पर सबसे अधिक निवेश आ रहा है और यहां पर ही एशिया का सबसे बड़ा एयरपोर्ट बनकर तैयार है। इसके शुभारंभ की तैयाारी शुरू हो चुकी है। इस जिले में होने वाले विकास कार्यों पर सभी राजनीतिक दल अपना-अपना दावा करते रहे हैं। इस बार के विधानसभा चुनाव में तीनों बड़े राजनीतिक दल अपने चुनावी अभियान की शुरुआत यहां से करेंगे।

21 फरवरी को होगी भाजपा की पहली जनसभा यमुना सिटी के औद्योगिक सेक्टर-28 में भाजपा की पहली जनसभा 21 फरवरी को होगी। उत्तर भारत की पहली सेमीकंडेक्टर यूनिट के शिलान्यास को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और आईटी सेक्टर के केंद्रीय मंत्री अश्वनी वैष्णव यहां आएंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस अवसर पर होने वाली जनसभा को वर्चुअल संबोधित करेंगे। करीब 48 एकड़ में एचसीएल और फॉक्सकॉन द्वारा यह यूनिट स्थापित की जाएगी। भाजपा संगठन ने जनसभा की तैयारी शुरू कर दी है और इसके लिए रविवार को संगठन की बैठक भी बुलाई गई है। इसके बाद दूसरा बड़ा कार्यक्रम नोएडा एयरपोर्ट जेवर के शुभारंभ का होगा। इस अवसर पर होने वाली जनसभा को संबोधित करने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जेवर आएंगे।

जेवर एयरपोर्ट भाजपा की एक बड़ी उपलब्धि भाजपा के पश्चिम क्षेत्र के अध्यक्ष सतेंद्र सिसौदिया और जिलाध्यक्ष अभिषेक शर्मा का कहना है कि जेवर एयरपोर्ट एक बड़ी उपलब्धि है। इसे भाजपा के जनप्रतिनिधियों ने कड़े संघर्ष के बाद बनवाया है। इसके शुभारंभ पर होने वाली जनसभा पूरे प्रदेश की सबसे बड़ी जनसभा होगी। यहीं से भाजपा के मिशन-2027 का चुनावी अभियान शुरू होगा। यमुना सिटी में भी जल्द ही जनसभा होगी।

समाजवादी पार्टी 29 मार्च को दादरी में रैली करेगी समाजवादी पार्टी भी अपने चुनावी अभियान की शुरुआत 29 मार्च को दादरी के मिहिर भोज डिग्री कॉलेज में समाजवादी समानता भाईचारा रैली से करेगी। इसे संबोधित करने के लिए राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव आएंगे। यह सपा की मिशन-2027 की पहली रैली होगी। इसके बाद सभी जिलों में सम्मेलन होंगे। सपा के राष्ट्रीय प्रवक्ता राजकुमार भाटी का कहना है कि 29 मार्च को सबसे बड़ी रैली होगी।