Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More

मिशन-2027 के लिए गौतमबुद्ध नगर बना सियासी अखाड़ा, BJP-SP और BSP की रैलियों का शेड्यूल जारी

Feb 14, 2026 11:00 am ISTPraveen Sharma हिन्दुस्तान, नोएडा, निशांत कौशिक
share Share
Follow Us on

यूपी मिशन-2027 के लिए उत्तर प्रदेश में सियासी माहौल गरमाता जा रहा है। इस बार के विधानसभा चुनाव में गौतमबुद्ध नगर जिला सभी दलों के लिए अहम है। इसी कड़ी में भाजपा यहां अगले एक माह में दो बड़ी जनसभाएं करने जा रही है।  

मिशन-2027 के लिए गौतमबुद्ध नगर बना सियासी अखाड़ा, BJP-SP और BSP की रैलियों का शेड्यूल जारी

यूपी मिशन-2027 के लिए उत्तर प्रदेश में सियासी माहौल गरमाता जा रहा है। इस बार के विधानसभा चुनाव में गौतमबुद्ध नगर जिला सभी दलों के लिए अहम है। इसी कड़ी में भाजपा यहां अगले एक माह में दो बड़ी जनसभाएं करने जा रही है। सपा ने भी अपना चुनावी अभियान इसी जिले से शुरू करने की घोषणा की है। बसपा भी 15 मार्च को राष्ट्रीय दलित प्रेरणा स्थल में बड़ा कार्यक्रम करेगी।

ये भी पढ़ें:गरीब महिलाओं को 40 हजार रुपये देंगे, यूपी चुनाव से पहले अखिलेश यादव का बड़ा वादा

गौतमबुद्ध नगर जिला दिल्ली से सटा है और इसे प्रदेश की आर्थिक राजधानी भी कहा जाता है। यह जिला बसपा सुप्रीमो का गृह जनपद होने के साथ ही प्रदेश की शो विंडो भी है। यहां पर सबसे अधिक निवेश आ रहा है और यहां पर ही एशिया का सबसे बड़ा एयरपोर्ट बनकर तैयार है। इसके शुभारंभ की तैयाारी शुरू हो चुकी है। इस जिले में होने वाले विकास कार्यों पर सभी राजनीतिक दल अपना-अपना दावा करते रहे हैं। इस बार के विधानसभा चुनाव में तीनों बड़े राजनीतिक दल अपने चुनावी अभियान की शुरुआत यहां से करेंगे।

21 फरवरी को होगी भाजपा की पहली जनसभा

यमुना सिटी के औद्योगिक सेक्टर-28 में भाजपा की पहली जनसभा 21 फरवरी को होगी। उत्तर भारत की पहली सेमीकंडेक्टर यूनिट के शिलान्यास को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और आईटी सेक्टर के केंद्रीय मंत्री अश्वनी वैष्णव यहां आएंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस अवसर पर होने वाली जनसभा को वर्चुअल संबोधित करेंगे। करीब 48 एकड़ में एचसीएल और फॉक्सकॉन द्वारा यह यूनिट स्थापित की जाएगी। भाजपा संगठन ने जनसभा की तैयारी शुरू कर दी है और इसके लिए रविवार को संगठन की बैठक भी बुलाई गई है। इसके बाद दूसरा बड़ा कार्यक्रम नोएडा एयरपोर्ट जेवर के शुभारंभ का होगा। इस अवसर पर होने वाली जनसभा को संबोधित करने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जेवर आएंगे।

ये भी पढ़ें:अयोध्या के बाद मथुरा-काशी विवाद पर बोले सीएम योगी आदित्यनाथ- सभी जगह पहुंचेंगे
big political raillies in noida

जेवर एयरपोर्ट भाजपा की एक बड़ी उपलब्धि

भाजपा के पश्चिम क्षेत्र के अध्यक्ष सतेंद्र सिसौदिया और जिलाध्यक्ष अभिषेक शर्मा का कहना है कि जेवर एयरपोर्ट एक बड़ी उपलब्धि है। इसे भाजपा के जनप्रतिनिधियों ने कड़े संघर्ष के बाद बनवाया है। इसके शुभारंभ पर होने वाली जनसभा पूरे प्रदेश की सबसे बड़ी जनसभा होगी। यहीं से भाजपा के मिशन-2027 का चुनावी अभियान शुरू होगा। यमुना सिटी में भी जल्द ही जनसभा होगी।

समाजवादी पार्टी 29 मार्च को दादरी में रैली करेगी

समाजवादी पार्टी भी अपने चुनावी अभियान की शुरुआत 29 मार्च को दादरी के मिहिर भोज डिग्री कॉलेज में समाजवादी समानता भाईचारा रैली से करेगी। इसे संबोधित करने के लिए राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव आएंगे। यह सपा की मिशन-2027 की पहली रैली होगी। इसके बाद सभी जिलों में सम्मेलन होंगे। सपा के राष्ट्रीय प्रवक्ता राजकुमार भाटी का कहना है कि 29 मार्च को सबसे बड़ी रैली होगी।

बसपा 15 मार्च को नोएडा में बड़ा कार्यक्रम करेगी

बसपा भी बड़ा कार्यक्रम करेगी। बसपा के जिलाध्यक्ष लखमी सिंह के अनुसार 15 मार्च को नोएडा स्थित राष्ट्रीय दलित प्रेरणा स्थल पर मान्यवर कांशीराम की जयंती पर बड़ा कार्यक्रम होगा। इसमें मेरठ, सहारनपुर, मुरादाबाद, बरेली, अलीगढ़ और आगरा मंडल के पार्टी के कार्यकर्ता और पदाधिकारी शामिल होंगे। कार्यक्रम को संबोधित करने के लिए मुख्यातिथि का नाम अभी तय नहीं हुआ।

ये भी पढ़ें:BSP 2027 में खेलेगी दलित-ब्राह्मण कार्ड, बड़ी बैठक में मायावती ने बता दिया प्लान
Praveen Sharma

लेखक के बारे में

Praveen Sharma
प्रवीण शर्मा लाइव हिन्दुस्तान में स्टेट टीम का हिस्सा हैं। एक दशक से भी अधिक समय से पत्रकारिता के क्षेत्र में सेवाएं दे रहे प्रवीण साल 2014 में डिजिटल पत्रकारिता में आने से पहले प्रिंट मीडिया में भी काम कर चुके हैं। प्रवीण ने अपने करियर की शुरुआत हरिभूमि अखबार से की थी और वर्ष 2018 में लाइव हिन्दुस्तान से जुड़े। प्रवीण मूलरूप से उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ जिले के निवासी हैं, लेकिन इनका जन्म और स्कूली शिक्षा दिल्ली से हुई है। हालांकि, पत्रकारिता की पढ़ाई इन्होंने हरियाणा के हिसार स्थित गुरु जम्भेश्वर विश्वविद्यालय से की है। वह दिल्ली-एनसीआर की सियासी घटनाओं के साथ ही जन सरोकार से जुड़ी सभी छोटी-बड़ी खबरों पर भी पैनी नजर रखते हैं। और पढ़ें
Up Election Gautam Buddha Nagar Noida News
लेटेस्ट Hindi News , बॉलीवुड न्यूज , बिजनेस न्यूज , क्रिकेट न्यूज , धर्म ज्योतिष , एजुकेशन न्यूज़ , राशिफल और पंचांग पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।
;;;