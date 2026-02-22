Hindustan Hindi News
सुसाइड जोन बना NCR का ये इलाका? 5 लोगों ने की आत्महत्या; फांसी, जहर, कूदकर... ऐसे दी जान

Feb 22, 2026 06:43 pm ISTRatan Gupta भाषा, नोएडा
दिल्ली एनसीआर के एक इलाके के अलग-अलग हिस्सों से सुसाइड के पांच मामले सामने आए हैं। इन घटनाओं से ऐसा लग रहा है, मानों इलाका सुसाइड जोन बन गया हो। जिले के अलग-अलग थानों में दर्ज की गई रिपोर्ट के मुताबिक, पांच लोगों ने आत्महत्या की हैं। इसके बारे में पुलिस ने रविवार को जानकारी दी।

पहला केस- फंदा लगाकर दी जान

नोएडा सेक्टर-63 थाना के प्रभारी निरीक्षक अमित काकरान ने बताया कि थाना क्षेत्र के एक में गांव में रहने वाली युवती ने रविवार को अपने घर में कथित तौर पर पंखे से फंदा लगाकर आत्महत्या कर ली। वहीं, परिजनों का दावा है कि युवती एक युवक द्वारा दुष्कर्म करने से आहत थी और इसलिए उसने यह आत्मघाती कदम उठाया। उन्होंने बताया कि पुलिस मामले की जांच कर रही है।

दूसरा केस- फंदा लगाकर दी जान

नोएडा फेज-1 थाना के प्रभारी निरीक्षक अमित कुमार मान ने बताया कि हरौला गांव में हरजीत सिंह (31) नामक व्यक्ति ने शनिवार रात को कथित तौर पर फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। मान ने बताया कि सिंह मूल रूप से पीलीभीत जिले का रहने वाला था। उन्होंने बताया कि शव को कब्जे में लेकर पोस्टमॉर्टम के लिए भेज दिया गया है और पूरे प्रकरण की जांच की जा रही है।

तीसरा केस- जहर खाकर दी जान

दादरी थाना के प्रभारी निरीक्षक जितेंद्र कुमार सिंह ने बताया कि उनके थाना क्षेत्र के अंबेडकर कॉलोनी में सुखदेवी नामक महिला ने कथित तौर पर मानसिक तनाव की वजह से जहरीला पदार्थ खा लिया। उन्होंने बताया कि अत्यंत गंभीर हालत में उसे उपचार के लिए अस्पताल में भर्ती करवाया गया, जहां इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई।

चौथा, पांचवा केस- फंदा और छत से कूदकर दी जान

बीटा-दो थाना के प्रभारी निरीक्षक विनोद कुमार ने बताया कि वीरेश यादव (32) ने पेड़ से फंदा लगाकर आत्महत्या कर ली। वह मूल रूप से अलीगढ़ का निवासी था। अधिकारियों ने बताया कि नोएडा सेक्टर 113 थाना क्षेत्र के सर्फाबाद गांव में स्थित एक सोसाइटी में भी सातवीं मंजिल से 30 वर्षीय एक युवक के कूदकर आत्महत्या करने का मामला सामने आया है।

