गौतमबुद्धनगर में मतदाता सूची से कटे 3.60 लाख नाम, महिला वोटरों की भागीदारी भी बढ़ी
गौतमबुद्धनगर जिले में मतदाता सूची में बड़ा बदलाव देखने को मिला है, जहां जिले से करीब 3.60 लाख मतदाताओं के नाम लिस्ट से हटा दिए गए हैं। आंकड़ों के अनुसार, साल 2025 के आधार पर जिले की अनुमानित जनसंख्या 27.56 लाख आंकी गई है।
गौतमबुद्धनगर जिले में मतदाता सूची में बड़ा बदलाव देखने को मिला है, जहां जिले से करीब 3.60 लाख मतदाताओं के नाम लिस्ट से हटा दिए गए हैं। आंकड़ों के अनुसार, साल 2025 के आधार पर जिले की अनुमानित जनसंख्या 27.56 लाख आंकी गई है। मतदाता आंकड़ों के उतार-चढ़ाव पर नज़र डालें तो 27 अक्टूबर 2025 तक जिले में कुल 18.65 लाख मतदाता थे, जो 6 जनवरी 2026 तक घटकर 14.18 लाख रह गए थे। हालांकि, 10 अप्रैल 2026 यानी आज की स्थिति के अनुसार, मतदाताओं की संख्या में कुछ सुधार हुआ है और अब यह आंकड़ा 15.05 लाख पर पहुंच गया है।
मतदाता सूची में हुए इस बदलाव का असर जिले के जेंडर रेशियो और ईपी रेशियो पर भी साफ तौर से दिख रहा है। जिले में अब हर एक हजार पुरुषों पर महिला मतदाताओं की संख्या बढ़कर 828 हो गई है, जो पहले 817 थी। वहीं, ईपी (इलेक्टर-पापुलेशन) रेशियो में बड़ी गिरावट दर्ज की गई है। यह पहले 67.67 प्रतिशत था, जो अब घटकर 54.59 प्रतिशत रह गया है।
मतदाताओं की वर्तमान संरचना में पुरुषों की संख्या 8.23 लाख, महिलाओं की संख्या 6.81 लाख और थर्ड जेंडर के मतदाताओं की संख्या 50 दर्ज की गई है।
दादरी में सबसे ज्यादा मतदाता
क्षेत्रवार आंकड़ों की बात करें तो जिले की तीनों विधानसभा सीटों में दादरी सबसे आगे है। दादरी विधानसभा में सबसे ज्यादा 6.05 लाख मतदाता हैं और यहां का जेंडर रेशियो भी जिले में सबसे ज्यादा 844 है। इसके विपरीत, जेवर विधानसभा में सबसे कम 3.12 लाख मतदाता हैं, जबकि नोएडा विधानसभा क्षेत्र में जेंडर रेशियो सबसे कम 810 दर्ज किया गया है।
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अदिति शर्मा
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