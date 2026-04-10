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गौतमबुद्धनगर में मतदाता सूची से कटे 3.60 लाख नाम, महिला वोटरों की भागीदारी भी बढ़ी

Apr 10, 2026 05:27 pm ISTAditi Sharma लाइव हिन्दुस्तान, गौतमबुद्धनगर
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गौतमबुद्धनगर जिले में मतदाता सूची में बड़ा बदलाव देखने को मिला है, जहां जिले से करीब 3.60 लाख मतदाताओं के नाम लिस्ट से हटा दिए गए हैं। आंकड़ों के अनुसार, साल 2025 के आधार पर जिले की अनुमानित जनसंख्या 27.56 लाख आंकी गई है।

गौतमबुद्धनगर में मतदाता सूची से कटे 3.60 लाख नाम, महिला वोटरों की भागीदारी भी बढ़ी

गौतमबुद्धनगर जिले में मतदाता सूची में बड़ा बदलाव देखने को मिला है, जहां जिले से करीब 3.60 लाख मतदाताओं के नाम लिस्ट से हटा दिए गए हैं। आंकड़ों के अनुसार, साल 2025 के आधार पर जिले की अनुमानित जनसंख्या 27.56 लाख आंकी गई है। मतदाता आंकड़ों के उतार-चढ़ाव पर नज़र डालें तो 27 अक्टूबर 2025 तक जिले में कुल 18.65 लाख मतदाता थे, जो 6 जनवरी 2026 तक घटकर 14.18 लाख रह गए थे। हालांकि, 10 अप्रैल 2026 यानी आज की स्थिति के अनुसार, मतदाताओं की संख्या में कुछ सुधार हुआ है और अब यह आंकड़ा 15.05 लाख पर पहुंच गया है।

मतदाता सूची में हुए इस बदलाव का असर जिले के जेंडर रेशियो और ईपी रेशियो पर भी साफ तौर से दिख रहा है। जिले में अब हर एक हजार पुरुषों पर महिला मतदाताओं की संख्या बढ़कर 828 हो गई है, जो पहले 817 थी। वहीं, ईपी (इलेक्टर-पापुलेशन) रेशियो में बड़ी गिरावट दर्ज की गई है। यह पहले 67.67 प्रतिशत था, जो अब घटकर 54.59 प्रतिशत रह गया है।

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मतदाताओं की वर्तमान संरचना में पुरुषों की संख्या 8.23 लाख, महिलाओं की संख्या 6.81 लाख और थर्ड जेंडर के मतदाताओं की संख्या 50 दर्ज की गई है।

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दादरी में सबसे ज्यादा मतदाता

क्षेत्रवार आंकड़ों की बात करें तो जिले की तीनों विधानसभा सीटों में दादरी सबसे आगे है। दादरी विधानसभा में सबसे ज्यादा 6.05 लाख मतदाता हैं और यहां का जेंडर रेशियो भी जिले में सबसे ज्यादा 844 है। इसके विपरीत, जेवर विधानसभा में सबसे कम 3.12 लाख मतदाता हैं, जबकि नोएडा विधानसभा क्षेत्र में जेंडर रेशियो सबसे कम 810 दर्ज किया गया है।

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Aditi Sharma

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अदिति शर्मा

अदिति शर्मा डिजिटल मीडिया की एक अनुभवी पत्रकार हैं, जिन्हें लाइव हिंदुस्तान, TV9 भारतवर्ष और न्यूज नेशन जैसे संस्थानों में 9 वर्षों का अनुभव है। BCA और MMC की शैक्षणिक पृष्ठभूमि के साथ, वे तकनीक और पत्रकारिता के मूल्यों का सटीक संतुलन बनाती हैं। उनकी विशेषज्ञता राजनीति, अपराध और शोध-आधारित लेखन में है, जहां वे सकारात्मक प्रभाव डालने वाली विश्वसनीय पत्रकारिता को प्राथमिकता देती हैं।


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डिजिटल मीडिया के इस दौर में, अदिति शर्मा पिछले 9 सालों से सूचनाओं को खबरों में और खबरों को अटूट विश्वसनीयता में बदलने का काम कर रही हैं। वर्तमान में 'लाइव हिंदुस्तान' में डिप्टी चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर के रूप में कार्यरत रहते हुए, उनकी पत्रकारिता का मुख्य आधार रफ्तार के साथ गहरी सटीकता बनाए रखना रहा है। उनकी शैक्षणिक पृष्ठभूमि तकनीकी और मीडिया शिक्षा का एक संतुलित मेल है। उन्होंने वेस्ट बंगाल स्टेट यूनिवर्सिटी से BCA किया है। इसके बाद उन्होंने इंडिया टुडे मीडिया इंस्टीट्यूट (ITMI) से मास कम्युनिकेशन में पोस्ट ग्रेजुएशन की डिग्री प्राप्त की, जिसने उनके पत्रकारिता कौशल को निखारा।


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