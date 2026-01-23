नोएडा के 20 स्कूलों को मिली बम से उड़ाने की धमकी, मच गया हड़कंप; पुलिस ने चलाया सर्च ऑपरेशन

संक्षेप: गौतमबुद्धनगर जिले में 23 जनवरी 2026 को कई स्कूलों को विदेशी ई-मेल आईडी से धमकी भरे स्पैम ई-मेल मिलने की सूचना पर पुलिस कमिश्नरेट ने तत्काल और प्रभावी कार्रवाई की।

गौतमबुद्धनगर जिले के नोएडा के 20 स्कूलों को बम की धमकी होने का मेल मिला है। ये ई-मेल 23 जनवरी 2026 को स्कूलों को विदेशी ई-मेल आईडी से आया। 26 जनवरी को देखते हुए पहले से ही अलर्ट मोड पर मौजूद पुलिस की विभिन्न टीमों ने सूचना मिलते ही संबंधित स्कूलों और आसपास के इलाकों में सघन तलाशी अभियान चलाया।

धमकी भरे स्पैम ई-मेल मिलने की सूचना पर पुलिस कमिश्नरेट ने तत्काल कार्रवाई की। पुलिस कमिश्नर लक्ष्मी सिंह के निर्देशन और अपर पुलिस आयुक्त डॉ. राजीव नारायण मिश्र की देख-रेख में सुरक्षा एजेंसियों को अलर्ट किया गया। मौके पर स्थानीय पुलिस बल के साथ बॉम्ब स्क्वाड, फायर ब्रिगेड, डॉग स्क्वाड, एएस चेक टीम और बीडीडीएस टीम को तैनात किया गया। जांच के दौरान किसी भी स्कूल परिसर या आसपास के क्षेत्र में कोई संदिग्ध या आपत्तिजनक वस्तु नहीं मिली और स्थिति पूरी तरह सामान्य पाई गई।

पुलिस ने स्पष्ट किया कि सभी सुरक्षा प्रोटोकॉल का पालन करते हुए स्कूलों में कक्षाएं सामान्य रूप से संचालित की जा रही हैं। साथ ही धमकी भरे ई-मेल की तकनीकी जांच और स्रोत का पता लगाने के लिए साइबर टीम को लगाया गया है। इस मामले में साइबर पुलिस स्टेशन में बीएनएस की धाराओं और आईटी एक्ट के तहत एफआईआर दर्ज की गई है।