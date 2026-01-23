Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsएनसीआर NewsGautam Buddh Nagar schools received threatening emails, sparking panic
नोएडा के 20 स्कूलों को मिली बम से उड़ाने की धमकी, मच गया हड़कंप; पुलिस ने चलाया सर्च ऑपरेशन

नोएडा के 20 स्कूलों को मिली बम से उड़ाने की धमकी, मच गया हड़कंप; पुलिस ने चलाया सर्च ऑपरेशन

संक्षेप:

गौतमबुद्धनगर जिले में 23 जनवरी 2026 को कई स्कूलों को विदेशी ई-मेल आईडी से धमकी भरे स्पैम ई-मेल मिलने की सूचना पर पुलिस कमिश्नरेट ने तत्काल और प्रभावी कार्रवाई की।

Jan 23, 2026 12:33 pm ISTRatan Gupta लाइव हिन्दुस्तान, नोएडा
share Share
Follow Us on

गौतमबुद्धनगर जिले के नोएडा के 20 स्कूलों को बम की धमकी होने का मेल मिला है। ये ई-मेल 23 जनवरी 2026 को स्कूलों को विदेशी ई-मेल आईडी से आया। 26 जनवरी को देखते हुए पहले से ही अलर्ट मोड पर मौजूद पुलिस की विभिन्न टीमों ने सूचना मिलते ही संबंधित स्कूलों और आसपास के इलाकों में सघन तलाशी अभियान चलाया।

प्यार से लेकर प्रमोशन तक 2026 का पूरा हाल जानें ✨अभी पढ़ें

धमकी भरे स्पैम ई-मेल मिलने की सूचना पर पुलिस कमिश्नरेट ने तत्काल कार्रवाई की। पुलिस कमिश्नर लक्ष्मी सिंह के निर्देशन और अपर पुलिस आयुक्त डॉ. राजीव नारायण मिश्र की देख-रेख में सुरक्षा एजेंसियों को अलर्ट किया गया। मौके पर स्थानीय पुलिस बल के साथ बॉम्ब स्क्वाड, फायर ब्रिगेड, डॉग स्क्वाड, एएस चेक टीम और बीडीडीएस टीम को तैनात किया गया। जांच के दौरान किसी भी स्कूल परिसर या आसपास के क्षेत्र में कोई संदिग्ध या आपत्तिजनक वस्तु नहीं मिली और स्थिति पूरी तरह सामान्य पाई गई।

ये भी पढ़ें:यहां क्यों खड़े हो? 1 सवाल से भड़का तराना, बसें तोड़ीं, थाने का घेराव, धारा 144
ये भी पढ़ें:गोवा नाइटक्लब अग्निकांड के आरोपी लूथरा ब्रदर्स के 8 ठिकानों पर ED ने मारी रेड

पुलिस ने स्पष्ट किया कि सभी सुरक्षा प्रोटोकॉल का पालन करते हुए स्कूलों में कक्षाएं सामान्य रूप से संचालित की जा रही हैं। साथ ही धमकी भरे ई-मेल की तकनीकी जांच और स्रोत का पता लगाने के लिए साइबर टीम को लगाया गया है। इस मामले में साइबर पुलिस स्टेशन में बीएनएस की धाराओं और आईटी एक्ट के तहत एफआईआर दर्ज की गई है।

पुलिस प्रशासन ने जनता से अफवाहों पर ध्यान न देने और किसी भी संदिग्ध गतिविधि की सूचना तुरंत पुलिस को देने की अपील की है। कमिश्नरेट पुलिस ने आश्वासन दिया है कि जनसुरक्षा को लेकर लगातार निगरानी और चेकिंग जारी रहेगी।

Ratan Gupta

लेखक के बारे में

Ratan Gupta
IIMC दिल्ली से हिन्दी पत्रकारिता की पढ़ाई करने के बाद लाइव हिन्दुस्तान में बतौर कंटेट प्रोड्यूसर हैं। खबरों की दुनिया के अलावा साहित्य पढ़ना, फिल्में देखना और गाने सुनना पसंद है। और पढ़ें
Ncr News Ghaziabad
लेटेस्ट Hindi News , बॉलीवुड न्यूज , बिजनेस न्यूज , क्रिकेट न्यूज , धर्म ज्योतिष , एजुकेशन न्यूज़ , राशिफल और पंचांग पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।