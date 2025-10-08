gautam buddh nagar police station solar power sell extra electricity ग्रेटर नोएडा के चार थाने हो रहे सोलर लाइट से जगमग, अब दूसरों को भी देंगे बिजली सप्लाई, Ncr Hindi News - Hindustan
Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsएनसीआर Newsgautam buddh nagar police station solar power sell extra electricity

ग्रेटर नोएडा के चार थाने हो रहे सोलर लाइट से जगमग, अब दूसरों को भी देंगे बिजली सप्लाई

कमिश्नरेट गौतमबुद्ध नगर के चार थाने दनकौर, रबुपुरा, जारचा और दादरी सौर ऊर्जा से पूरी तरह जगमग हो गए हैं और जल्द ही अन्य थानों व पुलिस कार्यालयों को भी 'कार्बन फ्री' बनाया जाएगा। अतिरिक्त बिजली बेचने की भी योजना है।

Anubhav Shakya लाइव हिन्दुस्तान, रवि प्रकाश सिंह रैकवार। नोएडाWed, 8 Oct 2025 07:50 AM
share Share
Follow Us on
ग्रेटर नोएडा के चार थाने हो रहे सोलर लाइट से जगमग, अब दूसरों को भी देंगे बिजली सप्लाई

कमिश्नरेट गौतमबुद्ध नगर के चार थाने खुद की बिजली से जगमग हो रहे हैं। सौर ऊर्जा पर निर्भर दनकौर, रबुपुरा, जारचा और दादरी थानों ने रोजाना 35 से 40 किलोवॉट बिजली पैदा करना शुरू कर दिया है। जल्द ही अन्य थानों और कार्यालयों में भी सौर ऊर्जा प्लेट लगाई जाएगी।

सौर उर्जा से रोशन होने वाले थानों में सोलर प्लेट सीएसआई फंड के तहत लगाई गई है। कमिश्नरेट के तीनों जोन में 27 थाने हैं। इसके अलावा सेक्टर-108, सूरजपुर, सेक्टर-14ए से लेकर कई स्थानों पर पुलिस ऑफिस हैं। पुलिस कमिश्नर लक्ष्मी सिंह ने बताया कि विभिन्न थानों और दफ्तरों को कार्बन फ्री करने और सौर ऊर्जा से बिजली सप्लाई करवाने की योजना तैयार की गई थी। दनकौर, रबुपुरा, जारचा और दादरी थाने में सोलर पैनल लगवाया गया है। अब यहां पर बाहरी बिजली की आवश्यकता नहीं है। यह अनूठी पहल कई अन्य जिलों के थानों के लिए भी नजीर बनेगी। यहां बिजली उत्पादन कर थानों और कार्यालयों में सप्लाई की जाएगी।

पुलिस की टीम ने सबसे पहले पुलिस विभाग में बिजली आपूर्ति और खपत के बारे में जानकारी इकट्ठा की। इसके बाद तकनीकी विशेषज्ञों से बातचीत कर सोलर पैनल लगवाने का काम शुरू किया । इसके लिए पुलिस ने कई कंसल्टेंसी एजेंसी से संपर्क किया। सौर ऊर्जा से बिजली आपूर्ति होने के बाद थानों में बेरोकटोक काम हो रहा है और बिजली के तारों से लेकर सप्लाई कट की समस्या से मुक्ति मिली है।

पुलिस कमिश्नर कार्यालय भी रोशन होगा

सेक्टर-108 स्थित पुलिस कमिश्नर कार्यालय भी सौर ऊर्जा से रोशन होगा। इसके लिए योजना तैयार कर ली गई है। जल्द ही यहां भी सौर ऊर्जा की प्लेट लगाने काम शुरू हो जाएगा। दूसरे चरण में चार अन्य थानों में संयंत्र लगवाया जाएगा। इन थाने की बिल्डिंग को ग्रीन बिल्डिंग बनाया जाएगा।

अतिरिक्त बिजली को बेचेगी जिले की पुलिस

गौतमबुद्ध नगर कमिश्नरेट पुलिस न केवल सौर ऊर्जा के इस्तेमाल से अपने भवनों को जगमग करेगी, बल्कि अतिरिक्त बिजली का उत्पादन होने पर उसे बेचेगी। इससे अर्जित लाभ से बेहतर पुलिसिंग की जाएगी। इस राशि को पुलिसकर्मियों के कल्याण में लगाया जाएगा। इन सभी का पूर्ण प्रस्ताव तैयार किया जा रहा है। कुछ ही महीने में कमिश्नरेट गौतमबुद्ध नगर सरप्लस बिजली उत्पादन करना भी शुरू कर देगा।