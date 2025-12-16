Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsएनसीआर Newsgaurav tiwari ips paranormal investigator death web series ghost hunter mystery
भूतों से करते थे बात और एक दिन मिला शव, दिल्ली के गौरव तिवारी की मौत आज भी रहस्य

भूतों से करते थे बात और एक दिन मिला शव, दिल्ली के गौरव तिवारी की मौत आज भी रहस्य

संक्षेप:

भारत के पहले पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर गौरव तिवारी की रहस्यमयी मौत पर आधारित वेब सीरीज रिलीज हुई है, जिसमें उनके वैज्ञानिक जांच के तरीकों और 2016 में बाथरूम में मिले उनके शव से जुड़े सवालों को दिखाया गया है।

Dec 16, 2025 12:48 pm ISTAnubhav Shakya लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्ली
share Share
Follow Us on

हाल ही में एक वेब सीरीज रिलीज हुई है। ये सीरीज दिल्ली के गौरव तिवारी की कहानी पर आधारित है। गौरव तिवारी भारत के पहले पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर थे। उन्होंने इंडियन पैरानॉर्मल सोसाइटी बनाई और साइंस के सहारे से कई भूतिया जगहों की जांच की और टीवी शोज में अपनी बहादुरी दिखाई। लेकिन 2016 में उनकी मौत ने सबको चौंका दिया। एक दिन अचानक दिल्ली स्थित उनके घर के बाथरूम में उनका शव मिला। गौरव की मौत आज भी सवालों के घेरे में है।

LiveHindustan को अपना पसंदीदा Google न्यूज़ सोर्स बनाएं – यहां क्लिक करें।

कौन थे गौरव तिवारी?

गौरव तिवारी ने भारत में पैरानॉर्मल जांच को एक नई पहचान दी। उन्होंने सिंगापुर से पायलट की ट्रेनिंग ली, लेकिन उनका जुनून भूत-प्रेत और अलौकिक घटनाओं की तरफ खींचता रहा। 2009 में इंडियन पैरानॉर्मल सोसाइटी की स्थापना की और जल्द ही वो 'घोस्ट हंटर' के नाम से मशहूर हो गए। एमटीवी के 'गर्ल्स नाइट आउट' जैसे शोज में हिस्सा लिया, जहां वो हॉन्टेड जगहों पर रातें गुजारते थे। उनकी टीम ने 6,000 से ज्यादा लोकेशन्स की जांच की और वो हमेशा वैज्ञानिक तरीके से स्पष्टीकरण देते थे।

उनके साथ क्या हुआ?

ये बात है 7 जुलाई 2016 की.. जब सुबह द्वारका के उनके फ्लैट में एक हादसा हुआ जो कभी सुलझा नहीं। गौरव का शव बाथरूम में फर्श पर पड़ा मिला, गर्दन पर एक काला निशान था। परिवार वाले बताते हैं कि वो सुबह 11 बजे के आसपास बाथरूम गए थे, लेकिन बाहर नहीं निकले। पत्नी आर्या ने दरवाजा तोड़ा तो अंदर का नजारा चौंकाने वाला था। शुरुआती रिपोर्ट्स में एस्फिक्सिया (सांस रुकने) को मौत का कारण बताया गया, गर्दन का निशान एक रस्सी या किसी चीज से चोकिंग का संकेत देता था।

आखिरी मिशन, 12 आत्माओं का साया

मौत से कुछ दिन पहले गौरव ने वेस्ट दिल्ली के जनकपुरी में एक केस हैंडल किया था। वहां एक युवा लड़की ने दावा किया कि उसे 12 से ज्यादा स्पिरिट्स हॉन्ट कर रही हैं। गौरव ने इस जांच को गंभीरता से लिया और लड़की से बात की। कुछ रिपोर्ट्स कहती हैं कि मौत से पहले उन्होंने पत्नी से कहा था कि कोई नेगेटिव फोर्स उन्हें खींच रही है। परिवार को लगता है कि पैरानॉर्मल एक्टिविटी ने उन्हें प्रभावित किया। हालांकि कभी इसके सबूत नहीं मिले।

सुसाइड या कुछ और?

पुलिस ने इसे सुसाइड का केस माना। पोस्टमॉर्टम में कोई जहर या बाहरी चोट नहीं मिली, बस गर्दन का निशान जो खुद से लगाया जा सकता था। लेकिन परिवार इससे सहमत नहीं। पिता उमेश तिवारी ने कहा कि गौरव खुश थे, शादी को अभी एक महीना ही हुआ था और कोई सुसाइड नोट नहीं मिला। आखिर वो किस दबाव में थे? या पैरानॉर्मल जांच से जुड़ी कोई धमकी? भले ही इस केस में जांच बंद हो गई, लेकिन सवाल बाकी हैं।

रहस्य जो आज भी अनसुलझा

आज, 9 साल बाद भी गौरव की मौत पर बहस जारी है। कुछ इसे पैरानॉर्मल का बदला मानते हैं, तो कुछ मानसिक तनाव का नतीजा। उनकी टीम के सदस्य आज भी कहते हैं कि गौरव ने कभी डर नहीं दिखाया, लेकिन शायद कोई अंधेरा उन्हें घेर चुका था।

गौरव तिवारी के कुछ सनसनीखेज केस

गौरव तिवारी और उनकी इंडियन पैरानॉर्मल सोसाइटी की टीम ने देशभर में हजारों जांचें कीं, जिनमें से कई केस बेहद चर्चित रहे। राजस्थान के भानगढ़ किले में उन्होंने पैरानॉर्मल एक्टिविटी महसूस की, लेकिन हमेशा वैज्ञानिक नजरिए से जांच कर अंधविश्वासों को चुनौती दी। मुंबई के मुकेश मिल्स में फिल्म इंडस्ट्री से जुड़े हॉन्टिंग के दावों की पड़ताल की, जहां कई लोग अजीब आवाजें और छायाएं महसूस करते थे। उत्तराखंड की लंबी डेहर माइंस में हजारों मौतों से जुड़ी आत्माओं की कहानियां जांचते हुए टीम ने रोंगटे खड़े कर देने वाले अनुभव साझा किए। दिल्ली में एक पार्किंग लॉट जहां छोटे बच्चों की आत्माएं भटकने की शिकायतें थीं और कोर्ट की इमारतों में भटकते फैंटम्स के केस भी हैंडल किए।

Anubhav Shakya

लेखक के बारे में

Anubhav Shakya
भारतीय जनसंचार संस्थान नई दिल्ली से पत्रकारिता की पढ़ाई करने के बाद जी न्यूज से करियर की शुरुआत की। इसके बाद नवभारत टाइम्स में काम किया। फिलहाल लाइव हिंदुस्तान में बतौर सीनियर कंटेंट प्रोड्यूसर काम कर रहे हैं। किताबों की दुनिया में खोए रहने में मजा आता है। जनसरोकार, सामाजिक और राजनीतिक मुद्दों में गहरी दिलचस्पी है। एनालिसिस और रिसर्च बेस्ड स्टोरी खूबी है। और पढ़ें
Delhi News
लेटेस्ट Hindi News , बॉलीवुड न्यूज , बिजनेस न्यूज , क्रिकेट न्यूज , धर्म ज्योतिष , एजुकेशन न्यूज़ , राशिफल और पंचांग पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।