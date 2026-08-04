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दिल्ली NCR में 1900 करोड़ का नया प्रोजेक्ट लॉन्च, बनेंगे 1088 फ्लैट; जानिए 5 जरूरी बातें

By Ratan Gupta
लाइव हिन्दुस्तान
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Gaur group launches Gaurs Alaris Project: गौड़ ग्रुप ने यमुना एक्सप्रेसवे के सेक्टर-22डी में 11.8 एकड़ में 'गौड़ अलारिस' नाम से नया आवासीय प्रोजेक्ट लॉन्च किया है। इस परियोजना में 1,088 फ्लैट बनाए जाएंगे और कंपनी को इससे करीब 1,900 करोड़ रुपये के राजस्व की उम्मीद है। 

दिल्ली NCR में 1900 करोड़ का नया प्रोजेक्ट लॉन्च, बनेंगे 1088 फ्लैट; जानिए 5 जरूरी बातें
आवासीय फ्लैट की प्रतीकात्मक तस्वीर

Gaur group launches Gaurs Alaris Project: अगर आप दिल्ली-एनसीआर में घर खरीदने की योजना बना रहे हैं, तो आपके लिए अच्छी खबर है। रियल एस्टेट कंपनी गौड़ ग्रुप ने यमुना एक्सप्रेसवे पर अपनी नई आवासीय परियोजना ‘गौड़ अलारिस (Gaurs Alaris)’ लॉन्च की है। कंपनी को इस प्रोजेक्ट से करीब 1900 करोड़ रुपये का राजस्व मिलने की उम्मीद है। आइए जानते हैं इस परियोजना से जुड़ी 5 जरूरी बातें।

1. कहां लॉन्च हुआ है प्रोजेक्ट?

गौड़ ग्रुप ने यह आवासीय परियोजना यमुना एक्सप्रेसवे के सेक्टर-22डी में शुरू की है। यह प्रोजेक्ट 11.8 एकड़ क्षेत्र में विकसित किया जाएगा। यमुना एक्सप्रेसवे नोएडा और ग्रेटर नोएडा को आगरा से जोड़ता है और तेजी से विकसित हो रहे रियल एस्टेट कॉरिडोर में शामिल है।

2. कितने फ्लैट बनाए जाएंगे?

कंपनी के अनुसार, 'गौड़ अलारिस' परियोजना में कुल 1088 अपार्टमेंट बनाए जाएंगे। यह प्रीमियम हाउसिंग प्रोजेक्ट होगा, जिसे आधुनिक सुविधाओं और बेहतर प्लानिंग के साथ विकसित किया जाएगा।

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3. कितनी है परियोजना की वैल्यू?

गौड़ ग्रुप का अनुमान है कि इस परियोजना से करीब 1900 करोड़ रुपये का राजस्व प्राप्त होगा। कंपनी का कहना है कि दिल्ली-एनसीआर में प्रीमियम आवासीय परियोजनाओं की मांग लगातार बनी हुई है।

4. क्यों बढ़ रही है यमुना एक्सप्रेसवे की अहमियत?

गौड़ ग्रुप के निदेशक सार्थक गौड़ के मुताबिक, यमुना एक्सप्रेसवे क्षेत्र में बेहतर सड़क संपर्क, तेजी से विकसित हो रहा इंफ्रास्ट्रक्चर और नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट (जेवर एयरपोर्ट) जैसे बड़े प्रोजेक्ट्स की वजह से आवासीय संपत्तियों की मांग लगातार बढ़ रही है। यही कारण है कि कई बड़ी रियल एस्टेट कंपनियां इस क्षेत्र में निवेश कर रही हैं।

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5. गौड़ ग्रुप का ट्रैक रिकॉर्ड कैसा है?

करीब तीन दशक पुराने गौड़ ग्रुप का दिल्ली-एनसीआर में आवासीय, वाणिज्यिक, रिटेल, शिक्षा और हॉस्पिटैलिटी क्षेत्रों में कारोबार है। कंपनी अब तक 10 करोड़ वर्ग फुट से अधिक रियल एस्टेट का विकास कर चुकी है। इसके अलावा 75 से अधिक परियोजनाओं के तहत 75000 से ज्यादा आवासीय इकाइयां विकसित की जा चुकी हैं, जिनमें तीन इंटीग्रेटेड टाउनशिप भी शामिल हैं।

क्या बोले कंपनी के चेयरमैन?

गौड़ ग्रुप के चेयरमैन एवं प्रबंध निदेशक मनोज गौड़ ने कहा कि प्रीमियम हाउसिंग सेगमेंट में अच्छी डिजाइन, बेहतर प्लानिंग और लंबे समय तक मूल्य देने वाली परियोजनाओं की मांग लगातार बनी हुई है। इसी मांग को देखते हुए कंपनी ने यह नया प्रोजेक्ट लॉन्च किया है।

Ratan Gupta

लेखक के बारे में

Ratan Gupta

रतन गुप्ता एक डिजिटल हिंदी जर्नलिस्ट/ कॉन्टेंट प्रोड्यूसर हैं। वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान की स्टेट न्यूज टीम के साथ काम कर रहे हैं। वह क्राइम, राजनीति और समसामयिक मुद्दों पर न्यूज आर्टिकल और एक्सप्लेनर स्टोरीज लिखते हैं।


रतन गुप्ता वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में कंटेंट प्रोड्यूसर के तौर पर स्टेट न्यूज टीम में काम करते हैं। इस टीम में हिंदी पट्टी के 8 राज्यों दिल्ली-एनसीआर, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, गुजरात से जुड़ी खबरों की कवरेज करते हैं। उनका लेखन खास तौर से क्राइम, राजनीति और सामाजिक मुद्दों पर केंद्रित रहता है।


लाइव हिंदुस्तान में बीते 2 साल से काम करते हुए रतन ने ब्रेकिंग न्यूज, राजनीतिक घटनाक्रम और कानून-व्यवस्था से जुड़ी खबरों पर लगातार लेखन किया है। इसके साथ ही वह एक्सप्लेनर स्टोरीज लिखने में भी विशेष रुचि रखते हैं, जहां जटिल मुद्दों को सरल और तथ्यपरक भाषा में पाठकों के सामने रखते हैं।


रतन गुप्ता ने बायोलॉजी में ग्रेजुएशन किया है, जिसके बाद उन्होंने भारतीय जनसंचार संस्थान, नई दिल्ली से हिंदी पत्रकारिता की पढ़ाई की है। साइंस बैकग्राउंड होने के कारण उनकी न्यूज और एनालिसिस स्टोरी में साइंटिफिक टेंपरामेंट, लॉजिकल अप्रोच और फैक्ट-बेस्ड सोच साफ दिखाई देती है। वह किसी भी मुद्दे पर रिपोर्टिंग करते समय दोनों पक्षों की बात, मौजूद तथ्यों और आधिकारिक स्रोतों को प्राथमिकता देते हैं, ताकि यूजर तक संतुलित और भरोसेमंद जानकारी पहुंचे।


इसके साथ ही आईआईएमसी की एकेडमिक पढ़ाई ने उन्हें रिपोर्टिंग, न्यूज प्रोडक्शन, मीडिया एथिक्स और पब्लिक अफेयर्स की गहरी समझ दी है। इसका सीधा असर उनके लेखन की विश्वसनीयता और संतुलन में दिखाई देता है।

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