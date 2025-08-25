gaur group brings new housing project in yamuna expressway area यमुना एक्सप्रेसवे क्षेत्र में आ रहा नया हाउसिंग प्रोजेक्ट , 1400 करोड़ निवेश करेगी कंपनी, Ncr Hindi News - Hindustan
यमुना एक्सप्रेसवे क्षेत्र में आ रहा नया हाउसिंग प्रोजेक्ट , 1400 करोड़ निवेश करेगी कंपनी

जेवर में हवाई अड्डा बनने से यमुना एक्सप्रेसवे से लगा क्षेत्र तेजी से विकास कर रहा है। इसे देखते हुए रियल एस्टेट की प्रमुख कंपनी गौड़ ग्रुप भी इस क्षेत्र में एक नई आवासीय योजना ला रही है। कंपनी अपनी इस योजना पर 1400 करोड़ रुपए खर्च करेगी।

Subodh Kumar Mishra भाषा, नई दिल्लीMon, 25 Aug 2025 05:13 PM
जेवर में हवाई अड्डा बनने से यमुना एक्सप्रेसवे से लगा क्षेत्र तेजी से विकास कर रहा है। इसे देखते हुए रियल एस्टेट की प्रमुख कंपनी गौड़ ग्रुप भी इस क्षेत्र में एक नई आवासीय योजना ला रही है। कंपनी अपनी इस योजना पर 1400 करोड़ रुपए खर्च करेगी।

गौड़ ग्रुप अपनी विस्तार योजना के तहत गौतम बुद्ध नगर जिले के यमुना एक्सप्रेसवे क्षेत्र में एक आवासीय परियोजना विकसित करने के लिए 1400 करोड़ रुपये का निवेश करेगी। कंपनी ने सोमवार को एक बयान जारी कर कहा कि उसने एक प्रीमियम आवासीय परियोजना विकसित करने के लिए सेक्टर 22-डी में 12 एकड़ भूमि का अधिग्रहण किया है। दिल्ली-एनसीआर बाजार की अग्रणी रियल एस्टेट कंपनियों में शामिल गौड़ ग्रुप इस परियोजना के लिए लगभग 1400 करोड़ रुपये का निवेश करेगी।

कंपनी के चेयरमैन एवं प्रबंध निदेशक (सीएमडी) मनोज गौड़ ने कहा कि जेवर हवाई अड्डे के जल्द ही चालू होने के साथ यह क्षेत्र तेजी से विकास के लिए तैयार है। यमुना एक्सप्रेसवे भविष्य का शहर है, और हमें इसे आकार देने पर गर्व है।

कंपनी के निदेशक सार्थक गौड़ ने बताया कि कंपनी ने यमुना एक्सप्रेसवे पर पहले ही 150 एकड़ का टाउनशिप विकसित कर लिया है। कंपनी और जमीन की तलाश में है।