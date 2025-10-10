रात में खाना पैक करने से किया मना, सनकी दोस्तों ने नोएडा में ढाबा वाले को मार डाला

नोएडा के गौड़ सिटी-2 में देर रात ढाबा बंद होने पर खाना पैक कराने को लेकर हुए विवाद में तीन नशे में धुत युवकों ने कर्मचारी नीटू कश्यप को बेरहमी से पीट-पीटकर मार डाला।

नोएडा के गौड़ सिटी-2 में एक दिल दहला देने वारदाता सामने आई है, जहां तीन बदमाशों ने एक ढाबा कर्मचारी की पीट-पीटकर बेरहमी से हत्या कर दी। पुलिस ने दो आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है, वहीं तीसरा अभी भी फरार है।

देर रात ढाबे पर शुरू हुआ विवाद 3 और 4 अक्टूबर की मध्यरात्रि को गौड़ सिटी-2 के पास गोपाल जी ढाबे पर तीन बदमाश कौशल मिश्रा, नितिन कुमार और धीरज थापा पहुंचे। रात का समय था, ढाबा बंद हो चुका था, फिर भी इन तीनों ने खाना पैक करने की जिद की। ढाबे के मालिक वरुण कौशिक ने जब मना किया, तो बात बिगड़ गई। नशे में धुत इन युवकों ने पहले तो कर्मचारियों से बहस शुरू की और फिर मामला हाथापाई तक पहुंच गया।

कर्मचारी पर टूट पड़ा कहर विवाद इतना बढ़ा कि तीनों ने ढाबे के कर्मचारी नीटू कश्यप पर हमला बोल दिया। सीसीटीवी फुटेज में साफ दिखा कि तीनों ने नीटू को बेरहमी से पीटा। लात-घूंसे और मारपीट से नीटू गंभीर रूप से घायल होकर वहीं ढेर हो गया। आसपास के लोगों ने उसे फौरन अस्पताल पहुंचाया, लेकिन अफसोस, इलाज के दौरान नीटू ने दम तोड़ दिया।

पुलिस की कार्रवाई और गिरफ्तारी घटना के बाद वरुण कौशिक ने बिसरख पुलिस स्टेशन में शिकायत दर्ज कराई। पुलिस ने तीनों आरोपियों के खिलाफ बीएनएस की धारा 105 (गैर-इरादतन हत्या) और 3(5) (साझा मंशा) के तहत FIR दर्ज की। जांच में तेजी लाते हुए पुलिस ने पहले नितिन कुमार को गिरफ्तार कर जेल भेजा। इसके बाद, गुरुवार को गुप्त सूचना और निगरानी के आधार पर कौशल मिश्रा को भी पकड़ लिया गया। अतिरिक्त डीसीपी (सेंट्रल नोएडा) ने बताया, 'कौशल मिश्रा घटना के बाद से फरार था। हमने उसे ट्रैक कर लिया, लेकिन तीसरा आरोपी धीरज थापा अभी भी फरार है। उसकी तलाश जारी है।'

नशे में डूबे थे आरोपी पुलिस पूछताछ में सामने आया कि वारदात के वक्त तीनों आरोपी नशे में थे। इस नशे ने ही एक छोटे से विवाद को इतनी बड़ी त्रासदी में बदल दिया। मृतक नीटू के शव को पोस्टमॉर्टम के बाद परिजनों को सौंप दिया गया। परिवार ने आरोपियों के लिए कड़ी से कड़ी सजा की मांग की है।