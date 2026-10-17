पूरे नई दिल्ली इलाके में लोगों के इकट्ठा होने पर रोक, जगह-जगह पुलिस और CAPF के जवान तैनात
किसी भी संभावित विरोध मार्च को देखते हुए बीएनएसएस की धारा 163 के तहत पूरे नई दिल्ली इलाके में लोगों के इकट्ठा होने पर रोक लगा दी गई है। शहर में विरोध प्रदर्शनों और मार्च से निपटने के लिए दिल्ली पुलिस के लगभग 10000 जवानों को भी रिजर्व में रखा गया है।
दिल्ली पुलिस ने बीएनएसएस की धारा 163 के तहत पूरे नई दिल्ली इलाके में लोगों के इकट्ठा होने पर रोक लगा दी है। शनिवार को मध्य दिल्ली में भारी सुरक्षा बल तैनात रहे। जंतर-मंतर पर बैरिकेड लगाए गए और दिल्ली पुलिस तथा भारत निर्वाचन आयोग के मुख्यालयों के बाहर अतिरिक्त सुरक्षाकर्मी तैनात किए गए। यह कदम वामपंथी संगठनों द्वारा नए सिरे से विरोध प्रदर्शन किए जाने की संभावना के मद्देनजर उठाया गया है। इससे एक दिन पहले कनॉट प्लेस और उसके आसपास लगभग 2000 लोग 'लहरा दो तिरंगा' विरोध प्रदर्शन के लिए इकट्ठा हुए थे। शहर में अब तक 'कॉकरोच जनता पार्टी' या कांग्रेस की ओर से किसी बड़े विरोध प्रदर्शन की घोषणा नहीं की गई है।
जंतर-मंतर पर अभी भी बैरिकेड लगे हुए हैं। अशोक रोड गोलचक्कर के पास और टॉल्स्टॉय मार्ग तथा संसद मार्ग पर मौजूद तीनों प्रवेश और निकास बिंदुओं पर सुरक्षाकर्मी तैनात हैं। मामले की जानकारी रखने वाले एक अधिकारी ने बताया कि अशोक रोड और जय सिंह रोड पर अतिरिक्त बैरिकेड लगाए गए हैं ताकि भीड़ को रोका जा सके। भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा 163 के तहत पूरे नई दिल्ली इलाके में लोगों के इकट्ठा होने पर रोक है।
सुरक्षा व्यवस्था पूरी तरह तैयार
दिल्ली पुलिस मुख्यालय और भारत निर्वाचन आयोग के मुख्यालय के बाहर सुरक्षा बढ़ा दी गई है। यह कदम इस जानकारी के बाद उठाया गया है कि कुछ वामपंथी संगठन पुलिस मुख्यालय के बाहर महिलाओं का एक मार्च निकाल सकते हैं। इन संगठनों का आरोप है कि विरोध प्रदर्शनों के दौरान पुलिस ने यौन हिंसा की है। अधिकारी ने आगे बताया कि हमें अपनी खुफिया शाखा के अधिकारियों से पता चला है कि कुछ वामपंथी समूहों ने आज सुबह पुलिस मुख्यालय के बाहर मार्च निकालने की योजना बनाई है। चूंकि नई दिल्ली इलाके में विरोध प्रदर्शन करने की किसी को भी अनुमति नहीं दी गई है, इसलिए कहीं भी लोगों को इकट्ठा होने की इजाजत नहीं होगी। किसी भी अचानक होने वाले विरोध प्रदर्शन से निपटने के लिए हमारी सुरक्षा व्यवस्था पूरी तरह तैयार है।
अर्धसैनिक बलों की 200 से अधिक कंपनियां मौजूद
एक वरिष्ठ पुलिस अधिकारी ने बताया कि दिल्ली भर में विरोध प्रदर्शनों से निपटने के लिए दिल्ली पुलिस के पास केंद्रीय सशस्त्र अर्धसैनिक बलों की 200 से अधिक कंपनियां मौजूद हैं, जिनमें लगभग 20000 पुरुष और महिला जवान शामिल हैं। इन बलों की सबसे बड़ी तैनाती मध्य दिल्ली में की गई है। खासकर जंतर-मंतर, संसद मार्ग, चुनाव आयोग मुख्यालय और कनॉट प्लेस के आसपास। इसके अलावा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार और अन्य प्रमुख मंत्रियों के आवासों के बाहर इनकी तैनाती की गई है। अधिकारियों ने बताया कि शहर में विरोध प्रदर्शनों और मार्च से निपटने के लिए दिल्ली पुलिस के लगभग 10000 जवानों को भी रिजर्व में रखा गया है।
2000 लोग कनॉट प्लेस और आसपास इकट्ठा हुए थे
इससे पहले शुक्रवार शाम को 'कॉकरोच जनता पार्टी' के 'लहरा दो तिरंगा' विरोध प्रदर्शन के लिए लगभग 2000 लोग कनॉट प्लेस और उसके आसपास इकट्ठा हुए। यह प्रदर्शन शाम 5 बजे सेंट्रल पार्क में होना था। चूंकि इस प्रदर्शन के लिए पुलिस से अनुमति नहीं मिली थी, इसलिए गुरुवार से ही कनॉट प्लेस और उसके आसपास के इलाकों में दिल्ली पुलिस और सीएपीएफ के जवानों को भारी संख्या में तैनात कर दिया गया था। शुक्रवार दोपहर तक सैकड़ों जवानों ने सेंट्रल पार्क को अपने कब्जे में ले लिया और पार्क के सभी प्रवेश द्वारों को बंद कर दिया, ताकि कोई भी अंदर न जा सके।
… ताकि कानून-व्यवस्था बनी रहे
वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों ने फुटपाथों पर फ्लैग मार्च किया और घटनास्थल के पास लोगों की आवाजाही पर रोक लगा दी, जिसमें पत्रकारों की आवाजाही भी शामिल थी। शाम 7:30 बजे तक पुलिस ने कनॉट प्लेस इलाके से प्रदर्शनकारियों को हटा दिया। रात 9 बजे तक लगभग 150 लोगों को हिरासत में लिया गया, जिन्हें बाद में छोड़ दिया गया। एक अन्य पुलिस अधिकारी ने कहा कि कनॉट प्लेस में अभी भी पुलिस तैनात है, ताकि किसी भी तरह के विरोध-प्रदर्शन को रोका जा सके और कानून-व्यवस्था बनी रहे।
लेखक के बारे मेंSubodh Kumar Mishra
सुबोध कुमार मिश्रा पिछले 19 साल से हिंदी पत्रकारिता में योगदान दे रहे हैं। वर्तमान में वह 'लाइव हिन्दुस्तान' में स्टेट डेस्क पर बतौर चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर अपनी सेवाएं दे रहे हैं। दूरदर्शन के 'डीडी न्यूज' से इंटर्नशिप करने वाले सुबोध ने पत्रकारिता की विधिवत शुरुआत 2007 में दैनिक जागरण अखबार से की। दैनिक जागरण के जम्मू एडीशन में बतौर ट्रेनी प्रवेश किया और सब एडिटर तक का पांच साल का सफर पूरा किया। इस दौरान जम्मू-कश्मीर को बहुत ही करीब से देखने और समझने का मौका मिला। दैनिक जागरण से आगे के सफर में कई अखबारों में काम किया। इनमें दिल्ली-एनसीआर से प्रकाशित होने वाली नेशनल दुनिया, नवोदय टाइम्स (पंजाब केसरी ग्रुप), अमर उजाला और हिन्दुस्तान जैसे हिंदी अखबार शामिल हैं। अखबारों के इस लंबे सफर में खबरों को पेश करने के तरीकों से पड़ने वाले प्रभावों को काफी बारीकी से समझने का मौका मिला।
ज्यादातर नेशनल और स्टेट डेस्क पर काम करने का अवसर मिलने के कारण राजनीतिक और सामाजिक विषयों से जुड़ी खबरों में दिलचस्पी बढ़ती गई। कई लोकसभा और विधानसभा चुनावों की खबरों की पैकेजिंग टीम का हिस्सा रहने के कारण भारतीय राजनीति के गुणा-भाग को समझने का मौका मिला।
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