गाजियाबाद में बड़ा हादसा; जहरीली गैस से गिरने लगे लोग, कई की हालत बिगड़ी

गाजियाबाद के हिंडन विहार इलाके में बुधवार को सुबह जहरीली गैस का रिसाव हो गया। इससे गोदाम के आसपास इलाके में रहने वाले लोगों में चीख-पुकार मच गई। बताया जाता है कि जहरीली गैस से बड़ी संख्या में लोगों की तबीयत बिगड़ गई।

गाजियाबाद के हिंडन विहार इलाके में बुधवार को सुबह जहरीली गैस का रिसाव हो गया। इससे गोदाम के आसपास इलाके में रहने वाले लोगों की आंखों में जलन होने लगी। कई लोगों का दम घुटने लगा। अचानक हुई इस घटना से लोगों में चीख-पुकार मच गई। बताया जाता है कि गैस के प्रभाव से लोग गिरने लगे। बड़ी संख्या में लोगों की तबीयत बिगड़ गई। गंभीर रूप से पीड़ित 12 लोगों को अस्पताल में भर्ती कराया गया। पुलिस ने गोदाम संचालक के खिलाफ केस दर्ज कर लिया है।

प्राप्त जानकारी के मुताबिक, गाजियाबाद जिले के नंदग्राम क्षेत्र में बुधवार को सिलेंडर से लीक हुई जहरीली गैस के कारण कई लोगों की हालत बिगड़ गई। इस घटना में 12 लोगों को अस्पताल में भर्ती कराया गया। अपर पुलिस उपायुक्त पूनम मिश्रा ने बताया कि नंदग्राम थाना क्षेत्र स्थित हिंडन विहार कॉलोनी में व्यवसायी हाजी सलीम मलिक की ओर से कबाड़ में खरीदे गए पुराने कॉमर्शियल सिलेंडर से सुबह अचानक जहरीली गैस लीक होने लगी।

पुलिस अधिकारी ने बताया कि देखते ही देखते यह जहरीली गैस घनी आबादी वाले इलाके में फैल गयी। लोगों को आंखों में जलन और सांस लेने में तकलीफ होने लगी। उनमें से 12 से ज्यादा लोगों को पास के अस्पताल ले जाया गया। इस संबंध में कबाड़ व्यवसायी सलीम मलिक के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता और पर्यावरण संरक्षण अधिनियम की सुसंगत धाराओं के तहत प्राथमिकी दर्ज की गई है।

बताया जाता है कि हिंडन विहार में हाजी सलीम का कबाड़ का गोदाम है। गोदाम में मजदूर स्क्रैप की कटिंग का काम करते हैं। सुबह करीब आठ बजे स्क्रैप का एक पुराना सिलेंडर काटते समय उसमें से कोई जहरीली गैस का रिसाव हो गया। गैस लीक होती देखी गोदाम में मौजूद लोग तो भाग गए लेकिन आसपास के इलाके लोग इसकी चपेट में आ गए। लोगों को आंखों में जलन होने लगी और दम घुटने लगा। स्थानीय निवासियों की मानें तो कुछ लोग बेहोश होकर गिरने भी लगे।