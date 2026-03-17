दिल्ली में LPG की कालाबाजारी पर ऐक्शन; 6 FIR दर्ज, 600 से अधिक सिलेंडर जब्त
दिल्ली भर में एलपीजी सिलेंडरों के अवैध भंडारण, रीफिलिंग और कालाबाज़ारी के संबंध में कम से कम 6 एफआईआर दर्ज की गई हैं। यही नहीं 600 से अधिक सिलेंडर जब्त किए गए हैं।
दिल्ली में एलपीजी सिलेंडरों की अवैध कालाबाजारी, जमाखोरी और रिफिलिंग के खिलाफ पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की है। विभिन्न इलाकों में छापेमारी कर 6 एफआईआर दर्ज की गई हैं और 600 से अधिक सिलेंडर जब्त किए गए हैं। बाहरी नॉर्थ दिल्ली में दो मामले दर्ज किए गए हैं। वहीं ईस्ट दिल्ली के शकरपुर, रोहिणी और शाहदरा के गांधी नगर से एक-एक मामला सामने आया है। इसके अलावा मुंडका में भी एक मामला दर्ज किया गया है।
गोदाम पर छापा, 610 एलपीजी सिलेंडर बरामद
अधिकारियों ने बताया कि सबसे बड़ी जब्ती के तहत, क्राइम ब्रांच ने मुंडका में 'गुरुजी इंडेन गैस सर्विस' के नाम से चल रहे एक गोदाम पर छापा मारा और अलग-अलग कंपनियों के 610 एलपीजी सिलेंडर बरामद किए। छापे से पता चला कि परिसर में कई तेल मार्केटिंग कंपनियों के कमर्शियल एलपीजी सिलेंडर एक साथ रखे गए थे जबकि इस जगह को केवल इंडेन के कमर्शियल सिलेंडर बांटने की ही अनुमति थी।
स्टॉक रिकॉर्ड में भी गड़बड़ियां
डिप्टी कमिश्नर ऑफ पुलिस (क्राइम) संजीव कुमार यादव ने बताया कि बरामद स्टॉक में 423 इंडेन सिलेंडर, 92 भारत गैस सिलेंडर और 95 एचपी गैस सिलेंडर शामिल थे। इनमें भरे हुए और खाली दोनों तरह के सिलेंडर थे। शुरुआती जांच में स्टॉक रिकॉर्ड में भी गड़बड़ियां पाई गईं। इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन के अधिकारियों से मिली प्रारंभिक जानकारी के अनुसार, 10 मार्च तक इस डिस्ट्रीब्यूटरशिप के पास इंडेन के कमर्शियल सिलेंडरों का अधिकृत स्टॉक शून्य होना चाहिए था।
गोदाम का मालिक फरार
पुलिस ने छापे के दौरान 133 भरे हुए इंडेन सिलेंडर जब्त किए हैं। इन सिलेंडरों के अवैध भंडारण से स्टॉक प्रबंधन में गड़बड़ी का संदेह है। पुलिस के अनुसार, काला बाजारी के लिए कृत्रिम कमी पैदा करने के उद्देश्य से इनका भंडारण किया गया था। पुलिस ने जरूरी वस्तु अधिनियम और भारतीय न्याय संहिता की धाराओं के तहत मामला दर्ज कर लिया है। गोदाम का मालिक अभी फरार है। उसकी तलाश की जा रही है।
गैस रीफिलिंग करने वाले दो अरेस्ट
दिल्ली के शकरपुर में पुलिस ने 46 वर्षीय एक शख्स को गिरफ्तार किया है। उस पर अपनी दुकान में अवैध रूप से एलपीजी रिफिलिंग करने का आरोप है। पुलिस ने छापेमारी के दौरान दो घरेलू सिलेंडर, तीन छोटे सिलेंडर, रिफिलिंग मशीन और वजन करने वाली मशीन बरामद की है। शाहदरा के गांधी नगर में एक 55 वर्षीय व्यक्ति को अवैध रूप से एलपीजी गैस भरने के आरोप में पकड़ा गया है। वह धर्मपुरा की एक दुकान में घरेलू सिलेंडर से गैस निकालकर छोटे सिलेंडरों में भरता था।
लेखक के बारे मेंKrishna Bihari Singh
कृष्ण बिहारी सिंह वरिष्ठ पत्रकार और स्टेट टीम का हिस्सा (दिल्ली-NCR, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, राजस्थान और गुजरात )
संक्षिप्त विवरण
कृष्ण बिहारी सिंह पिछले 15 वर्षों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं। कृष्ण बिहारी सिंह लाइव हिन्दुस्तान में कार्यरत हैं। वह स्टेट टीम के साथ काम कर रहे हैं। कृष्ण बिहारी सिंह भारतीय मीडिया जगत में केबी उपनाम से चर्चित हैं। यूपी के मऊ जिले से ताल्लुक रखने वाले केबी महाराष्ट्र और हरियाणा में पत्रकारिता कर चुके हैं। मौजूदा वक्त में वह दिल्ली-एनसीआर में सक्रिय हैं।
विस्तृत बायो
परिचय और अनुभव: कृष्ण बिहारी सिंह लोकमत, आज समाज, राष्ट्रीय सहारा, अमर उजाला और दैनिक जागरण अखबार में विभिन्न पदों पर काम कर चुके हैं। उन्होंने साल 2019 में जागरण डॉट कॉम से डिजिटल मीडिया में कदम रखा। कृष्ण बिहारी सिंह मौजूदा वक्त में भारत के प्रसिद्ध समाचार संस्थान 'लाइव हिन्दुस्तान' (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) की स्टेट टीम में डिप्टी चीफ एडिटर (कंटेंट क्रिएटर) के रूप में अपनी सेवाएं दे रहे हैं।
शैक्षणिक पृष्ठभूमि: लॉ (एलएलबी) और साइंस (बी.एससी, बायोलॉजी) से ग्रेजुएट कृष्ण बिहारी सिंह ने महात्मा गांधी अंतरराष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय से मास कम्युनिकेशन में एमए और एमफिल किया है। कृष्ण बिहारी सिंह भारतीय राजनीति और वैश्विक मामलों के साथ विधि विषय की गहरी समझ रखते हैं। अखबार से लेकर टेलीविजन और अब डिजिटल मीडिया के बदलावों के साक्षी रहे कृष्ण बिहारी सिंह पाठकों की पसंद और बदलते ट्रेंड को बारीकी से समझते हैं।
रिपोर्टिंग एवं विशेषज्ञता: कृष्ण बिहारी सिंह राजनीति, जिओ पॉलिटिक्स, जन सरोकार और क्राइम की खबरों पर पैनी नजर रखते हैं। कृष्ण बिहारी सिंह ने अब तक विभिन्न मीडिया संस्थानों में नेशनल, इंटरनेशनल, बिजनेस, रिसर्च एवं एक्सप्लेनर और संपादकीय टीमों के साथ लंबे समय तक काम किया है। यही वजह है कि खबर के पीछे छिपे एजेंडे की समझ रखने वाले केबी समसामयिक घटनाक्रमों पर गहरा विश्लेषण करते हैं।
पत्रकारिता का उद्देश्य: कृष्ण बिहारी सिंह 'राष्ट्र प्रथम' की भावना के साथ काम करते हैं। केबी का मानना है कि एक पत्रकार की पहली जिम्मेदारी उसका राष्ट्र और लोक कल्याण है। केबी खबरों को पहले प्रमाणिकता की कसौटी पर कसते हैं, फिर आम जनमानस की भाषा में उसे परोसने का काम करते हैं। केबी का मानना है कि रिपोर्टिंग का उद्देश्य पाठकों को न केवल सूचना देना वरन उन्हें सही और असल जानकारी देना है।