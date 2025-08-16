पश्चिमी यूपी का बड़ा गैंगस्टर सलमान त्यागी दिल्ली की जेल में चादर से लटका मिला, खुदकुशी की आशंका

पश्चिम उत्तर प्रदेश के बड़े गैंगस्टर सलमान त्यागी ने दिल्ली के मंडोली जेल में कथित तौर पर आत्महत्या कर ली है। सलमान का शव सेल में चादर से लटका मिला है। वह पश्चिमी यूपी का बड़ा गैंगस्टर था और नीरज बवाना से लॉरेंस बिश्नोई तक के लिए काम कर चुका था। मकोका केस में बंद सलमान त्यागी पर लूट और हत्या जैसे दर्जनों आपराधिक मुकदमे दर्ज थे।