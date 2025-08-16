Hindi Newsएनसीआर NewsGangster Salman Tyagi committed suicide in delhi Mandoli Jail
पश्चिमी यूपी का बड़ा गैंगस्टर सलमान त्यागी दिल्ली की जेल में चादर से लटका मिला, खुदकुशी की आशंका
पश्चिम उत्तर प्रदेश के बड़े गैंगस्टर सलमान त्यागी ने दिल्ली के मंडोली जेल में कथित तौर पर आत्महत्या कर ली है। सलमान का शव सेल में चादर से लटका मिला है। वह पश्चिमी यूपी का बड़ा गैंगस्टर था और नीरज बवाना से लॉरेंस बिश्नोई तक के लिए काम कर चुका था।
Sudhir Jha लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्लीSat, 16 Aug 2025 12:49 PM
