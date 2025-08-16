Gangster Salman Tyagi committed suicide in delhi Mandoli Jail पश्चिमी यूपी का बड़ा गैंगस्टर सलमान त्यागी दिल्ली की जेल में चादर से लटका मिला, खुदकुशी की आशंका, Ncr Hindi News - Hindustan
पश्चिम उत्तर प्रदेश के बड़े गैंगस्टर सलमान त्यागी ने दिल्ली के मंडोली जेल में कथित तौर पर आत्महत्या कर ली है। सलमान का शव सेल में चादर से लटका मिला है। वह पश्चिमी यूपी का बड़ा गैंगस्टर था और नीरज बवाना से लॉरेंस बिश्नोई तक के लिए काम कर चुका था।

Sudhir Jha लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्लीSat, 16 Aug 2025 12:49 PM
पश्चिम उत्तर प्रदेश के बड़े गैंगस्टर सलमान त्यागी ने दिल्ली के मंडोली जेल में कथित तौर पर आत्महत्या कर ली है। सलमान का शव सेल में चादर से लटका मिला है। वह पश्चिमी यूपी का बड़ा गैंगस्टर था और नीरज बवाना से लॉरेंस बिश्नोई तक के लिए काम कर चुका था। मकोका केस में बंद सलमान त्यागी पर लूट और हत्या जैसे दर्जनों आपराधिक मुकदमे दर्ज थे।