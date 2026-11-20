नाम- बदनाम, उम्र- जीने की और काम- मारने का... 'D कंपनी' वाले नसीम दुर्रानी का था अलग भौकाल
दिल्ली और नोएडा पुलिस के संयुक्त ऑपरेशन में एनकाउंटर के दौरान मारे गए कुख्यात गैंगस्टर नसीम दुर्रानी का सोशल मीडिया पर अलग ही भौकाल था। समीर हत्याकांड के बाद से पुलिस को उसकी तलाश थी।
नाम-बदनाम, पता- तिहाड़ जेल, उम्र- जीने की और काम- मारने का...। दिल्ली और नोएडा पुलिस द्वारा जॉइंट ऑपरेशन में मारे गए डी कंपनी से जुड़े कुख्यात गैंगस्टर नसीम दुर्रानी ने अपने इंस्टाग्राम पेज पर ये लाइनें लिखीं थी। इससे पता लगता है कि उसने सोशल मीडिया पर अपना भौकाल बना रखा था। दिल्ली में मंत्री कपिल शर्मा के दफ्तर के बाहर समीर नाम के युवक का सीना 16 गोलियों से छलनी करने वाला नसीम दुर्रानी की पुलिस को तलाश थी।
शुक्रवार तड़के बुलंदशहर में दिल्ली पुलिस और नोएडा एसटीएफ के संयुक्त ऑपरेशन में गैंगस्टर नसीम दुर्रानी मारा गया। नसीम को कुख्यात बदमाश बताया जा रहा था। उस पर 16 नवंबर को कपिल मिश्रा के कार्यालय के बाहर हुई समीर की हत्या में शामिल होने का आरोप था। समीर की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। इस घटना के दो दिन बाद पुलिस ने नसीम को पकड़ने के लिए अभियान चलाया, जो मुठभेड़ में खत्म हुआ।
कौन था नसीम दुर्रानी
नसीम दुर्रानी का नाम 16 नवंबर को हुई समीर की हत्या के मामले की जांच के दौरान सामने आया था। समीर की उत्तर-पूर्वी दिल्ली के सोनिया विहार इलाके में विधायक कपिल मिश्रा के कैंप कार्यालय के बाहर गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। जांच अधिकारियों के अनुसार, हमलावरों ने समीर पर कथित तौर पर करीब 16 गोलियां चलाई थीं। पुलिस के मुताबिक, दुर्रानी के खिलाफ हत्या और हत्या के प्रयास समेत करीब 25 आपराधिक मामले दर्ज थे।
जांच के दौरान पुलिस को नसीम की गतिविधियों के बारे में खुफिया जानकारी मिली। इनपुट के मुताबिक, वह बुलंदशहर में मौजूद था। इसके बाद दिल्ली पुलिस और नोएडा एसटीएफ ने संयुक्त रूप से उसे पकड़ने के लिए अभियान चलाया।
बुलंदशहर एनकाउंटर की कहानी
पुलिस के मुताबिक, समीर की हत्या के बाद से ही नसीम दुर्रानी फरार चल रहा था। पुलिस टीम को सिकंदराबाद बाईपास के पास उसकी मौजूदगी की सूचना मिली। सीसीटीवी फुटेज में वह स्कूटी से जाता दिखाई दिया, जिसके आधार पर पुलिस ने उसका पीछा किया। पुलिस ने उसे रोकने की कोशिश की तो वह स्कूटी की रफ्तार बढ़ाकर भागने लगा। इसी दौरान स्कूटी फिसलने से वह सड़क पर गिर गया। आरोप है कि उसके पास दो 32 बोर की पिस्टल थीं और गिरने के बाद उसने पुलिस टीम पर फायरिंग शुरू कर दी। जवाबी कार्रवाई में पुलिस ने भी गोलियां चलाईं। मुठभेड़ के दौरान करीब 20 से 22 राउंड फायरिंग हुई। गोली लगने से घायल नसीम को अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। घटनास्थल से दोनों पिस्टल बरामद की गईं हैं।
छोटा राजन की हत्या की साजिश भी रची
सूत्रों के अनुसार, छोटा शकील ने वर्ष 2016-17 में तिहाड़ जेल में बंद छोटा राजन की हत्या की सुपारी नसीम दुर्रानी को दी थी। बताया जाता है कि नसीम छोटा शकील के संपर्क में था। उस पर पाकिस्तानी मूल के लेखक और टिप्पणीकार तारिक फतेह की हत्या की साजिश रचने का आरोप भी था। इसके अलावा, 16 नवंबर को उत्तर-पूर्वी दिल्ली के खजूरी खास में दिल्ली के कानून मंत्री कपिल मिश्रा के स्थानीय विधायक कैंप कार्यालय के पास 26 वर्षीय समीर की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। इस हत्याकांड में भी नसीम दुर्रानी की भूमिका होने का आरोप था।
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