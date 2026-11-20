कपिल मिश्रा के दफ्तर के बाहर 15 गोलियां मारकर हत्या करने वाला गैंगस्टर एनकाउंटर में ढेर
उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर में दिल्ली और यूपी पुलिस ने बड़ा ऑपरेशन करते हुए मोस्ट वॉन्टेड क्रिमिनल नसीम दुर्रानी को एनकाउंटर में ढेर कर दिया है। उस पर 16 नवंबर को दिल्ली के सोनिया विहार में मंत्री कपिल मिश्रा के दफ्तर के बाहर एक युवक की गोली मारकर हत्या करने का आरोप है।
दिल्ली के सोनिया विहार में मंत्री कपिल मिश्रा के दफ्तर के बाहर गोली मारकर युवक की हत्या करने का आरोपी मोस्ट वॉन्टेड क्रिमिनल नसीम दुर्रानी मारा गया। नोएडा एसटीएफ और दिल्ली पुलिस ने संयुक्त ऑपरेशन कर उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर में हुए एनकाउंटर में दुर्रानी को मारा गिराया। उस पर 16 नवंबर को दिल्ली के सोनिया विहार में मंत्री कपिल मिश्रा के दफ्तर के बाहर समीर नाम के युवक की गोली मारकर हत्या करने का आरोप है। आरोपी ने 15 से 20 राउंड गोलियां चलाईं थीं।
शुक्रवार को बुलंदशहर में नोएडा एसटीएफ और दिल्ली पुलिस के साथ मुठभेड़ में नसीम दुर्रानी को कई गोलियां लगीं। अस्पताल ले जाने पर डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। पुलिस के अनुसार, नसीम दुर्रानी के खिलाफ हत्या, लूट और हत्या के प्रयास सहित लगभग 25 मामले दर्ज थे।
16 नवंबर को सोनिया विहार (खजूरी खास थाना क्षेत्र) में मंत्री कपिल मिश्रा के कैंप कार्यालय के बाहर बाइक सवार हमलावरों ने स्कूटी सवार समीर (उर्फ भूरा) पर 15 से 20 राउंड गोलियां चलाई थीं, जिससे उसकी मौत हो गई थी। पुलिस इसे आपसी रंजिश व गैंगवार के एंगल से देख रही थी। पुलिस सूत्रों ने दावा किया था कि उत्तर-पूर्वी जिले के कुख्यात गैंगस्टर नसीम दुर्रानी ने वारदात को अंजाम दिया है। वारदात में ऑटोमेटिक पिस्टल का इस्तेमाल हुआ है।
जांच में पता चला कि समीर मुस्तफाबाद में रहता था। वह अपने दोस्त रिजवान के साथ जीरो पुश्ता से जा रहा था। समीर स्कूटी पर पीछे बैठा हुआ था। इसी दौरान बाइक सवार दो बदमाश आए और गोलियां चला दीं। दोस्त ने ही उसे घायल हालत में ट्रामा सेंटर में भर्ती करवाया, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया।
लेखक के बारे मेंSubodh Kumar Mishra
सुबोध कुमार मिश्रा पिछले 19 साल से हिंदी पत्रकारिता में योगदान दे रहे हैं। वर्तमान में वह 'लाइव हिन्दुस्तान' में स्टेट डेस्क पर बतौर चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर अपनी सेवाएं दे रहे हैं। दूरदर्शन के 'डीडी न्यूज' से इंटर्नशिप करने वाले सुबोध ने पत्रकारिता की विधिवत शुरुआत 2007 में दैनिक जागरण अखबार से की। दैनिक जागरण के जम्मू एडीशन में बतौर ट्रेनी प्रवेश किया और सब एडिटर तक का पांच साल का सफर पूरा किया। इस दौरान जम्मू-कश्मीर को बहुत ही करीब से देखने और समझने का मौका मिला। दैनिक जागरण से आगे के सफर में कई अखबारों में काम किया। इनमें दिल्ली-एनसीआर से प्रकाशित होने वाली नेशनल दुनिया, नवोदय टाइम्स (पंजाब केसरी ग्रुप), अमर उजाला और हिन्दुस्तान जैसे हिंदी अखबार शामिल हैं। अखबारों के इस लंबे सफर में खबरों को पेश करने के तरीकों से पड़ने वाले प्रभावों को काफी बारीकी से समझने का मौका मिला।
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