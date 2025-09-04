gangster mainpal badli was running disco in cambodia married to foreign woman विदेशी महिला से शादी, 3 बच्चों का पिता; कंबोडिया में डिस्को चला रहा था हरियाणवी गैंगस्टर मैनपाल बादली, Ncr Hindi News - Hindustan
Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsएनसीआर Newsgangster mainpal badli was running disco in cambodia married to foreign woman

विदेशी महिला से शादी, 3 बच्चों का पिता; कंबोडिया में डिस्को चला रहा था हरियाणवी गैंगस्टर मैनपाल बादली

हरियाणा एसटीएफ 6 साल की कड़ी मशक्कत और अंतरराष्ट्रीय एजेंसियों के सहयोग से मोस्ट वॉन्टेड गैंगस्टर मैनपाल बादली को कंबोडिया से भारत प्रत्यर्पित कर गिरफ्तार कर लिया है। पूछताछ में खुलासा हुआ है कि बादली कंबोडिया में एक नई पहचान बनाकर रह रहा था।   

Praveen Sharma हिन्दुस्तान, गुरुग्राम। गौरव चौधरीThu, 4 Sep 2025 07:45 AM
share Share
Follow Us on
विदेशी महिला से शादी, 3 बच्चों का पिता; कंबोडिया में डिस्को चला रहा था हरियाणवी गैंगस्टर मैनपाल बादली

हरियाणा की स्पेशल टास्क फोर्स (एसटीएफ) ने छह साल की कड़ी मशक्कत और अंतरराष्ट्रीय एजेंसियों के सहयोग के बाद हरियाणा के मोस्ट वॉन्टेड गैंगस्टर मैनपाल बादली को कंबोडिया से भारत प्रत्यर्पित कर गिरफ्तार कर लिया है। पूछताछ में खुलासा हुआ है कि बादली कंबोडिया में एक नई पहचान बनाकर रह रहा था। वहां एक महिला से शादी करने के बाद वह कंबोडिया के सिएम रीप शहर में रहकर पत्नी के साथ मिलकर डिस्को चला रहा था। वह तीन बच्चों का पिता बन चुका था।

साल 2018 में हत्या और अन्य संगीन मामलों में आजीवन कारावास की सजा काट रहे मैनपाल बादली को हिसार सेंट्रल जेल से छह हफ्ते की पैरोल मिली थी। वह तब से जेल वापस नहीं लौटा और फरार हो गया। मैनपाल बादली ने साल 2018 में नई पहचान बनाकर सोनू कुमार के नाम से गुरुग्राम के सेक्टर-18 के मकान नंबर पर पासपोर्ट बनवाया गया। उसके बाद साल 2019 में मैनपॉल कोलकाता एयरपोर्ट से थाईलैंड के लिए फरार हो गया।

एसटीएफ अधिकारियों के अनुसार, बादली भारत से भागने के दौरान अपने साथ सवा करोड़ रुपये की नकदी लेकर गया था। उसने एक नया ठिकाना तलाशना शुरू किया। शुरुआती दिनों में उसने थाईलैंड, इंडोनेशिया और मॉरीशस जैसे कई देशों में रहने के विकल्पों पर विचार किया था।

छह साल तक परिवार से कोई संपर्क नहीं : एसटीएफ के अधिकारियों ने बताया कि अपनी फरारी के दौरान गैंगस्टर बादली ने भारत में अपने परिवार से पूरी तरह से संपर्क तोड़ लिया था। पिछले छह सालों में उसने अपने माता-पिता, भाई-बहनों या किसी भी रिश्तेदार से कोई बात नहीं की। उसके परिवार के लोगों को भी इस बात की कोई जानकारी नहीं थी कि वह कहां है और क्या कर रहा है। बादली ने अपनी पुरानी जिंदगी और आपराधिक दुनिया से खुद को इस तरह अलग कर लिया था। इससे वह काफी समय तक पुलिस से बचा रहा।

इस तरह विदेश से लाया गया आरोपी : इसी साल 26 मार्च को सीबीआई ने कंबोडियाई अधिकारियों को बादली की गिरफ्तारी का अनुरोध भेजा। 24 जुलाई को कंबोडियाई अधिकारियों ने उसकी गिरफ्तारी की पुष्टि की और उसे भारतीय अधिकारियों को सौंपने का फैसला किया। इसके बाद हरियाणा पुलिस की एक टीम कंबोडिया गई और बादली को मंगलवार को भारत वापस ले आई।

डेढ़ माह पहले कंबोडिया पुलिस ने हिरासत में लिया

डेढ़ महीने पहले कंबोडिया पुलिस ने बादली को हिरासत में लेकर डिटेंशन सेंटर में रखा था। भारत सरकार के विदेश और गृह मंत्रालयों के हस्तक्षेप के बाद कंबोडियाई अधिकारियों ने उसे भारतीय पुलिस को सौंपने का फैसला किया। एसटीएफ की एक विशेष टीम कंबोडिया गई और उसे वापस भारत ले आई। कार्रवाई को सफल बनाने में तकनीकी विशेषज्ञता और मानव खुफिया जानकारी का सटीक संयोजन बहुत महत्वपूर्ण रहा।

आरोपी के अन्य ठिकानों का पता लगाया जा रहा

बादली एसटीएफ की हिरासत में है। उसकी गिरफ्तारी से कई अनसुलझे मामलों के खुलने की उम्मीद है। एसटीएफ को आंशक है कि वह विदेश में बैठकर भी अपने गैंग को ऑपरेट कर रहा था और रंगदारी और अन्य अपराधों को अंजाम दे रहा था। एसटीएफ अब उससे उसके गैंग के सदस्यों, उनके ठिकानों और पिछले छह सालों में हुई आपराधिक गतिविधियों के बारे में गहनता से पूछताछ कर रही है। उसकी गिरफ्तारी को एसटीएफ एक बड़ी सफलता माना जा रहा है, जो यह साबित करती है कि अपराधी कानून के शिकंजे से भागकर दुनिया के किसी भी कोने में छिप नहीं सकते।

एजेंसियों से ऐसे बच रहा था

सूत्रों के मुताबिक, बादली ने अपनी भारतीय पहचान छुपाकर कंबोडिया में एक महिला से शादी की और उसके साथ मिलकर कंबोडियो के सिएम रिप शहर में डिस्कोथान नाम से डिस्को शुरू किया। उसका यह व्यवसाय काफी फल-फूल रहा था। उसके तीन बच्चे भी हैं, जो कंबोडिया में ही पैदा हुए। वह अपनी पहचान को छिपाकर एक सामान्य और खुशहाल जीवन जी रहा था, ताकि देश की जांच एजेंसियों से बच सके।

सर्विलांस से हुई गिरफ्तारी

इस कुख्यात गैंगस्टर को पकड़ना एसटीएफ के लिए एक बड़ी चुनौती थी। आईजी सतीश बालन के अनुसार कुछ महीने पहले एसटीएफ को तकनीकी सर्विलांस और ह्यूमन इंटेलिजेंस के माध्यम से बादली की लोकेशन के बारे में शुरुआती जानकारी मिली। यह जानकारी मिलने के बाद एसटीएफ ने इंटरपोल और कंबोडियाई पुलिस के साथ मिलकर एक बड़ा अभियान शुरू किया। सभी कानूनी और कूटनीतिक औपचारिकताएं पूरी की गईं।

फर्जी दस्तावेजों के जरिए फरार हुआ

फर्जी दस्तावेजों पर पासपोर्ट बनवाने की जानकारी मिलने के बाद एसटीएफ ने गुरुग्राम में जाकर पते का सत्यापन किया, तो वह पता नहीं मिला। ऐसे में फर्जी पते के आधार पर दस्तावेजों को तैयार कर बड़े ही शातिराना तरीके से एजेंट के जरिए कागज बनवाए गए। उसके बाद वह फरार हो गया।

विरोध पर भी पैरोल मिली

गैंगस्टर मैनपाल ने साल 2018 में पैरोल के लिए आवेदन किया था। झज्जर के तत्कालीन एसपी ने पैरोल देने से मना कर दिया था, लेकिन पूरी प्रक्रिया होने के बाद मैनपाल को छह हफ्तों का पैरोल दे दिया गया। पैरोल के बाद मैनपाल फर्जी दस्तावेजों पर पासपोर्ट बनवाकर विदेश चला गया। बीते छह सालों से वह कंबोडियो में अपनी नई पहचान बताकर रह रहा था।

मैनपाल बादली पर 22 मुकदमे पहले से दर्ज

मैनपाल शुरुआत में ट्रैक्टर रिपेयर का काम सीखता था, लेकिन साल 2000 में अपने चाचा की हत्या के बाद उसने अपराध की दुनिया में कदम रखा। धीरे-धीरे वह हरियाणा के सबसे खतरनाक गैंगस्टरों में शामिल हो गया। उसका गैंग कई आपराधिक गतिविधियों में शामिल रहा, जिसमें हत्या, फिरौती और संगठित अपराध शामिल हैं। मैनपाल पर 22 से ज्यादा मामले दर्ज हैं। तीन हत्या के मामलों में आजीवन कारवास की सजा भी हो चुकी है। मैनपाल ने साल 2014 में भोंडसी जेल में रहने के दौरान अपना रुतबा कायम करने के लिए हत्या की वारदात को अंजाम भी दिया था।

सतीश बालन, आईजी एसटीएफ हरियाणा, ''मैनपाल बादली को डिपोर्ट कर देश लाया गया है। कोर्ट में पेश कर रिमांड पर लिया जाएगा और सभी पहलुओं पर पूछताछ होगी। जनता से आह्वान किया है कि वे अपराधियों और भगोड़ों की सूचना साझा करें,ताकि अपराध और अपराधियों का सफाया किया जा सके।''