गैंगस्टर हिमांशु भाऊ को फास्ट ट्रैक डिपोर्टेशन से लाया जाएगा भारत, स्पेशल एस्कॉर्ट टीम जाएगी अमेरिका

अमेरिका में गिरफ्तार किए गए भारत से फरार मोस्ट वॉन्टेड गैंगस्टर हिमांशु भाऊ और उसके साथी नीरज फरीदपुरिया को फास्ट-ट्रैक डिपोर्टेशन के जरिए भारत वापस लाया जाएगा। इसके लिए भारतीय एजेंसियां तैयारी में जुट गई हैं।

अमेरिका के लास वेगास में गिरफ्तार किए गए दिल्ली-एनसीआर और हरियाणा के मोस्ट वॉन्टेड गैंगस्टर हिमांशु भाऊ और उसके सहयोगी नीरज फरीदपुरिया को भारत लाने की आधिकारिक प्रक्रिया शुरू हो गई है। भारतीय एजेंसियां इन दोनों को पारंपरिक लंबी प्रत्यर्पण प्रक्रिया के बजाय फास्ट-ट्रैक डिपोर्टेशन से भारत लाने की तैयारी में जुट गई हैं।

हरियाणा पुलिस के वरिष्ठ अधिकारियों के अनुसार, हिमांशु भाऊ ने भारत से भागने के लिए फर्जी पहचान और जाली सरनेम का इस्तेमाल कर पासपोर्ट हासिल किया था। चूंकि उसने अमेरिका में प्रवेश के लिए इन जाली दस्तावेजों का सहारा लिया, इसलिए भारतीय एजेंसियों ने अमेरिकी अधिकारियों के समक्ष इसे सीधे तौर पर तथ्यों को गलत तरीके से पेश करने और ‘इमिग्रेशन फ्रॉड’ का मामला बनाया है। इसके लिए भारत से स्पेशल एस्कॉर्ट टीम अमेरिका जाएगी। अमेरिकी इमिग्रेशन कानूनों के तहत यदि कोई विदेशी नागरिक धोखाधड़ी कर फर्जी दस्तावेजों पर देश में रहता पाया जाता है, तो उसे प्रत्यर्पण की जटिल कानूनी प्रक्रियाओं से गुजारे बिना सीधे डिपोर्ट किया जा सकता है।

ऐसे नाकाम की गई चाल आधिकारिक सूत्रों के मुताबिक, अमेरिका में पकड़े जाने के बाद दोनों गैंगस्टरों ने कानूनी कमियों का फायदा उठाकर वहां राजनीतिक शरण (असाइलम) हासिल करने का प्रयास किया था। लेकिन भारत में इंटरपोल की नोडल एजेंसी केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) ने भाऊ के खिलााफ हरियाणा पुलिस व दिल्ली पुलिस में दर्ज मामलों के आधार पर और उसके आपराधिक पृष्ठभूमि का हवाला देकर इस चाल को नाकाम कर दिया।

आपराधिक मामलों का रिकॉर्ड सौंपा भारत सरकार ने बिना देर किए आरोपियों के बायोमेट्रिक्स और इन दोनों के खिलाफ दर्ज आपराधिक मामलों का पूरा रिकॉर्ड अमेरिकी होमलैंड सिक्योरिटी और इमिग्रेशन विभाग को सौंप दिया। इसके बाद उंगलियों के निशान (बायोमीट्रिक) मैच होने और रेड कॉर्नर नोटिस एक्टिव होने के कारण अमेरिकी एजेंसियों ने उनके शरण के दावे को खारिज कर उन्हें गिरफ्तार कर लिया।

हिमांशु भाऊ 23 की उम्र में बना अंतरराष्ट्रीय गैंग का सरगना भाषा की रिपोर्ट के अनुसार, हरियाणा के रोहतक जिले के रिटौली गांव का रहने वाले कुख्यात गैंगस्टर 23 वर्षीय हिमांशु 'भाऊ' का असली नाम हिमांशु रिटौलिया है। हिमांशु के आपराधिक गिरोह के गुर्गे मुख्य रूप से दिल्ली-एनसीआर, पंजाब और हरियाणा में सक्रिय हैं। वे हिमांशु के निर्देश पर हत्याओं और रंगदारी की वारदात को अंजाम देते हैं, जबकि वह विदेश से इस नेटवर्क का संचालन करता था।

दिल्ली-हरियाणा में 64 मामले दर्ज वह हत्या, हत्या के प्रयास, रंगदारी और आपराधिक धमकी देने समेत कई आपराधिक गतिविधियों में संलिप्त एक अंतरराष्ट्रीय गिरोह का सरगना है। हिंमाशु के खिलाफ कुल 64 आपराधिक मामले दर्ज हैं। हिमांशु के खिलाफ अधिकतर मामले उसके गृह राज्य हरियाणा में दर्ज हैं। अपराध की दुनिया में कदम रखने के बाद विदेश से गिरोह चलाने वाले हिमांशु को उसके गैंग के सदस्यों ने 'भाऊ' (बड़ा भाई) उपनाम दिया।

किशोर सुधार गृह से हो गया था फरार हिमांशु के अपराध की दुनिया में कदम रखने की शुरुआत महज 17 साल की उम्र में हुई थी। वर्ष 2019 में पढ़ाई के दौरान हिमांशु ने कथित तौर पर रंगदारी वसूलने के लिए रोहतक की एक सब्जी मंडी में गोलीबारी की थी, जिसके बाद उसे पकड़ा गया था। नाबालिग होने के कारण हिमांशु को हिसार स्थित किशोर सुधार गृह भेजा गया था, जहां से वह दीवार तोड़कर 17 अन्य बंदियों के साथ फरार हो गया। इसके बाद पुलिस उसे दोबारा नहीं पकड़ सकी।