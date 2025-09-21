गुरुग्राम के लिए गैंगस्टर बने चुनौती, इनके विदेशी ठिकानों को खंगालने में जुटी पुलिस

जुलाई से सितंबर तक गुरुग्राम जिले में तीन फायरिंग की वारदात करवाने के बाद सोशल मीडिया पर जिम्मेदारी लेने वाले गैंगस्टरों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने के लिए गुरुग्राम पुलिस और एसटीएफ ने रणनीति बना ली है।

गुरुग्राम सेक्टर-45 स्थित एमएनआर बिल्डमार्क के दफ्तर पर गुरुवार देर रात 30 गोलियां दागने के मामले में 48 घंटे बीत जाने के बाद भी शूटरों की पहचान नहीं हो पाई है। इस बीच, एसटीएफ गुरुग्राम की टीम विदेश में बैठे गैंगस्टर दीपक नांदल, गैंगस्टर सुनील सरधारनिया सहित अन्य लोगों की हिस्ट्री खंगालने में जुट गई है। उनके बारे में जानकारी जुटाना जा रही है।

बिल्डर दफ्तर पर हमले मामले में गुरुग्राम पुलिस की अपराध शाखा की टीमों के साथ एसटीएफ ने भी जांच शुरू कर दी है। जुलाई से सितंबर तक गुरुग्राम जिले में तीन फायरिंग की वारदात करवाने के बाद सोशल मीडिया पर जिम्मेदारी लेने वाले गैंगस्टरों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने के लिए गुरुग्राम पुलिस और एसटीएफ ने रणनीति बना ली है। सभी बदमाशों के बारे में सटीक जानकारी निकालने के बाद सभी के खिलाफ रेड कॉर्नर नोटिस जारी होगा। इसके अलावा उनकी सही लोकेशन के बारे जानकारी जुटा कर इंटरपोल की मदद से उनको विदेश से पकड़ कर भारत डिपोर्ट कर लाया जाएगा। वहीं, जरूरत पड़ने पर एक टीम वहां जाकर सभी जानकारी जुटाएगी।

कई देशों की मिली लोकेशन पुलिस जांच में सामने आया कि विदेश में बैठे गैंगस्टर शूटर के दम पर कहीं पर कभी भी आसानी से वारदातों को अंजाम दिलवाने में माहिर है। ऐसे में दीपक नादंल,सुनील सरधारनिया और एक म्यूजिक कंपनी के मालिक की लोकेशन सबसे पहले दुबई में मिली। उसके बाद कनाडा और अमेरिका जैसे शहरों की लोकेशन मिली है। हालांकि, अभी तक यह स्पष्ट नहीं हो पाया है कि वह फिलहाल कौन से देश और शहर में हैं। इनके बारे में सटिक जानकारी निकालने के लिए एसटीएफ की टीम जांच में जुटी हुई है। अभी तक की जांच टीमों को सामने आया है कि आरोपी गुमराह करने के लिए भी पुराने फोटो को नई लोकेशन के साथ अपने सोशल मीडिया अकाउंट को अपलोड करते हैं। इससे यह लगता है कि वह इस शहर और देश में है।

बिल्डर दफ्तर पर हमले मामले की जांच शुरू बिल्डर के कार्यालय में गुरुवार देर रात को हुई फायरिंग से पहले शूटर ने रेकी की थी। उसके बाद देर रात सवा नौ बजे के लगभग वारदात को अंजाम देकर फरार हो गए थे। इस मामले में जांच शुरू हो गई है। पुलिस की जांच से पता चला है कि इस घटना का संबंध भी एक पुराने वित्तीय विवाद से है। गैंगस्टर दीपक नांदल ने मुंबई में तलवार नाम के व्यक्ति के कहने पर 35 लाख रुपये का निवेश किया था।

50 से अधिक गैंगस्टर-बदमाश विदेश से चला रहे गैंग जानकारी के अनुसार 50 से अधिक गैंगस्टर विदेशों से बैठकर अपने गुर्गों के माध्यम से वारदातों को अंजाम दिलवा रहे हैं। ये गैंगस्टर हरियाणा, पंजाब और दिल्ली-एनसीआर में सक्रिय हैं। इनके निशाने पर अक्सर वे लोग होते हैं जिनसे उनका कोई वित्तीय विवाद होता है।