गुरुग्राम में दिवाली पर सनसनीखेज मर्डर, गैंगस्टर अशोक राठी के गुर्गे को कार में गोलियों से भून डाला
गुरुग्राम में रविवार को दिवाली की रात पटाखों के शोर के बीच एक सनसनीखेज मर्डर को अंजाम दिया गया। अज्ञात लोगों ने गैंगस्टर अशोक राठी के गुर्गे दीपक की गोलियों से भूनकर हत्या कर दी। सुबह दीपक का शव कार के अंदर पड़ा मिला।
दीपक आहूजा, गुरुग्राम
गुरुग्राम में गैंगस्टर अशोक राठी गैंग के गुर्गे दीपक की दिवाली पर रविवार देर रात कार के अंदर गोलियों से भूनकर हत्या कर दी गई। सोमवार सुबह घटना की सूचना मिलने के बाद मौके पर पहुंचीं पुलिस ने इस मामले की जांच शुरू कर दी है। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमॉर्टम के लिए भेज दिया है। हालांकि अभी किसी गैंग ने हत्या की इस वारदात को अंजाम देने की बात कबूल नहीं की है।
करीब 35 साल के दीपक की लाश पुलिस को सोमवार सुबह दिल्ली-जयपुर हाईवे पर सिधरावली गांव के पास एक स्विफ्ट कार के अंदर पड़ी मिली। शव पर कई गोलियों के निशान थे। कार पर भी गोलियां चलाई गई थीं। ऐसे में पुलिस मान कर चल रही है कि हत्या की इस वारदात में एक से अधिक लोग शामिल हो सकते हैं।
पुलिस को सोमवार सुबह करीब 8 बजे इस वारदात की सूचना मिली। पटौदी और बिलासपुर थाने के अलावा अपराध शाखा से पुलिस टीम मौके पर पहुंच गई। बताया जा रहा है कि जब दीपक घर की तरफ लौट रहा था, तब हमलावरों ने इस वारदात को अंजाम दिया। हमलावर पहले से घात लगाकर दीपक का इंतजार कर रहे थे। पुलिस इस मामले को पुरानी रंजिश और गैंगवार से जोड़कर देख रही है। पुलिस घटनास्थल के आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों की तलाश कर फुटेज खंगाल रही है। दीपक के खिलाफ हत्या समेत अन्य धाराओं के तहत कई मुकदमे दर्ज हैं।
अशोक राठी की पत्नी की हत्या का आरोप
मृतक दीपक पर अशोक राठी की पत्नी की हत्या करने का आरोप है। ऐसा आरोप है कि गैंगस्टर के कहने पर उसकी पत्नी की हत्या की वारदात को अंजाम दिया गया था। इस हत्या में मृतक दीपक के खिलाफ मुकदमा दर्ज है। पुलिस जांच में सामने आया कि भोंडसी जेल में उम्रकैद की सजा काट रहे गैंगस्टर अशोक राठी ने अपनी पत्नी के चरित्र पर संदेह के चलते उसकी हत्या की साजिश रची थी। हत्या से कुछ महीने पहले सुषमा राठी ने भोंडसी थाने में अपने पति अशोक राठी के खिलाफ जेल से फोन कर उसे जान से मारने की धमकी देने की शिकायत भी दर्ज कराई थी। अशोक राठी की पत्नी सुषमा अपनी आठ साल की बेटी को स्कूल बस में बिठाने के बाद स्कूटी से घर वापस लौट रही थी, तभी सेंट्रो कार में आए बदमाशों ने उसके ऊपर ताबड़तोड़ गोलियां चलाईं थीं। सिर और छाती में गोलियां लगने से सुषमा की मौके पर ही मौत हो गई थी।