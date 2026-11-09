गुरुग्राम में दिवाली पर सनसनीखेज मर्डर, गैंगस्टर अशोक राठी के गुर्गे को कार में गोलियों से भून डाला

गुरुग्राम में रविवार को दिवाली की रात पटाखों के शोर के बीच एक सनसनीखेज मर्डर को अंजाम दिया गया। अज्ञात लोगों ने गैंगस्टर अशोक राठी के गुर्गे दीपक की गोलियों से भूनकर हत्या कर दी। सुबह दीपक का शव कार के अंदर पड़ा मिला।

दीपक आहूजा, गुरुग्राम गुरुग्राम में गैंगस्टर अशोक राठी गैंग के गुर्गे दीपक की दिवाली पर रविवार देर रात कार के अंदर गोलियों से भूनकर हत्या कर दी गई। सोमवार सुबह घटना की सूचना मिलने के बाद मौके पर पहुंचीं पुलिस ने इस मामले की जांच शुरू कर दी है। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमॉर्टम के लिए भेज दिया है। हालांकि अभी किसी गैंग ने हत्या की इस वारदात को अंजाम देने की बात कबूल नहीं की है।

करीब 35 साल के दीपक की लाश पुलिस को सोमवार सुबह दिल्ली-जयपुर हाईवे पर सिधरावली गांव के पास एक स्विफ्ट कार के अंदर पड़ी मिली। शव पर कई गोलियों के निशान थे। कार पर भी गोलियां चलाई गई थीं। ऐसे में पुलिस मान कर चल रही है कि हत्या की इस वारदात में एक से अधिक लोग शामिल हो सकते हैं।

पुलिस को सोमवार सुबह करीब 8 बजे इस वारदात की सूचना मिली। पटौदी और बिलासपुर थाने के अलावा अपराध शाखा से पुलिस टीम मौके पर पहुंच गई। बताया जा रहा है कि जब दीपक घर की तरफ लौट रहा था, तब हमलावरों ने इस वारदात को अंजाम दिया। हमलावर पहले से घात लगाकर दीपक का इंतजार कर रहे थे। पुलिस इस मामले को पुरानी रंजिश और गैंगवार से जोड़कर देख रही है। पुलिस घटनास्थल के आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों की तलाश कर फुटेज खंगाल रही है। दीपक के खिलाफ हत्या समेत अन्य धाराओं के तहत कई मुकदमे दर्ज हैं।