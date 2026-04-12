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14 साल बाद पुलिस के हत्थे चढ़ा गैंगस्टर अर्जुन पासी, कई डकैतियों का मास्टरमाइंड

Apr 12, 2026 08:51 pm ISTAditi Sharma लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्ली, पीटीआई
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दिल्ली पुलिस ने रविवार को एक ऐसे गैंगस्टर को गिरफ्तार किया है जो दिल्ली और पंजाब में डकैती और लूटपाट के कई मामलों में करीब 14 साल से फरार था।

14 साल बाद पुलिस के हत्थे चढ़ा गैंगस्टर अर्जुन पासी, कई डकैतियों का मास्टरमाइंड

दिल्ली पुलिस ने रविवार को एक ऐसे गैंगस्टर को गिरफ्तार किया है जो दिल्ली और पंजाब में डकैती और लूटपाट के कई मामलों में करीब 14 साल से फरार था। पुलिस ने बताया कि आरोपी की पहचान 44 साल के अर्जुन प्रसाद उर्फ ​​अर्जुन पासी के रूप में हुई है, जो उत्तर प्रदेश के गोंडा का निवासी है। उसे जिले के जानकी नगर इलाके से पकड़ा गया। एक वरिष्ठ पुलिस अधिकारी ने बताया, वह दिल्ली के पंजाबी बाग और मोती नगर, साथ ही पंजाब के लुधियाना के मॉडल टाउन में दर्ज कई मामलों में वांछित था और 2012 से गिरफ्तारी से बच रहा था। इन मामलों में अदालतों ने उसे भगोड़ा घोषित कर दिया था।

पुलिस के अनुसार, पासी कई डकैतियों का मास्टरमाइंड था, जिनमें 2012 में पंजाबी बाग में हुई एक घर में डकैती भी शामिल है, जहां हमलावरों ने घरवालों को काबू में करके करीब 400 ग्राम सोना लूट लिया था। अधिकारी ने कहा, 2016 के एक अन्य मामले में, उसने कथित तौर पर एक नाबालिग को घरेलू नौकर के रूप में रखकर 25 लाख रुपए के आभूषण और एक लाइसेंसी पिस्तौल की चोरी की साजिश रची थी।

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ऐसे जुटाता था घरों की जानकारी

पासी पर 2018 में लुधियाना में डकैती करने वाले गिरोह का नेतृत्व करने का आरोप है, जिसमें 40 लाख रुपए नकद और 1 किलो से अधिक सोना लूटा गया था। अधिकारी ने बताया, पूछताछ के दौरान, आरोपी ने खुलासा किया कि वह और उसके साथी डकैती को अंजाम देने से पहले खुफिया जानकारी इकट्ठा करने के लिए घरों में अंदरूनी लोगों को भेजते थे।

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पुलिस ने बताया कि गिरोह तरीके से काम करता था, रात में चोरी करता था और स्थानीय खरीदारों के माध्यम से लूटे गए गहनों को बेच देता था। शनिवार को अपराध शाखा की एक टीम ने जानकी नगर इलाके की एक नई कॉलोनी में उसकी गतिविधियों का पता लगाकर उसे गिरफ्तार किया, जहां वह बदली हुई पहचान के साथ रह रहा था। पुलिस ने बताया कि पासी के खिलाफ कई राज्यों में लगभग 20 आपराधिक मामले दर्ज हैं, जिनमें डकैती, लूट, सेंधमारी और शस्त्र अधिनियम के तहत आरोप शामिल हैं। पुलिस ने आगे बताया कि उसके साथियों का पता लगाने और लूटी गई संपत्ति को बरामद करने के लिए आगे की जांच जारी है।

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Aditi Sharma

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अदिति शर्मा

अदिति शर्मा डिजिटल मीडिया की एक अनुभवी पत्रकार हैं, जिन्हें लाइव हिंदुस्तान, TV9 भारतवर्ष और न्यूज नेशन जैसे संस्थानों में 9 वर्षों का अनुभव है। BCA और MMC की शैक्षणिक पृष्ठभूमि के साथ, वे तकनीक और पत्रकारिता के मूल्यों का सटीक संतुलन बनाती हैं। उनकी विशेषज्ञता राजनीति, अपराध और शोध-आधारित लेखन में है, जहां वे सकारात्मक प्रभाव डालने वाली विश्वसनीय पत्रकारिता को प्राथमिकता देती हैं।


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डिजिटल मीडिया के इस दौर में, अदिति शर्मा पिछले 9 सालों से सूचनाओं को खबरों में और खबरों को अटूट विश्वसनीयता में बदलने का काम कर रही हैं। वर्तमान में 'लाइव हिंदुस्तान' में डिप्टी चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर के रूप में कार्यरत रहते हुए, उनकी पत्रकारिता का मुख्य आधार रफ्तार के साथ गहरी सटीकता बनाए रखना रहा है। उनकी शैक्षणिक पृष्ठभूमि तकनीकी और मीडिया शिक्षा का एक संतुलित मेल है। उन्होंने वेस्ट बंगाल स्टेट यूनिवर्सिटी से BCA किया है। इसके बाद उन्होंने इंडिया टुडे मीडिया इंस्टीट्यूट (ITMI) से मास कम्युनिकेशन में पोस्ट ग्रेजुएशन की डिग्री प्राप्त की, जिसने उनके पत्रकारिता कौशल को निखारा।


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