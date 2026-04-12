14 साल बाद पुलिस के हत्थे चढ़ा गैंगस्टर अर्जुन पासी, कई डकैतियों का मास्टरमाइंड
दिल्ली पुलिस ने रविवार को एक ऐसे गैंगस्टर को गिरफ्तार किया है जो दिल्ली और पंजाब में डकैती और लूटपाट के कई मामलों में करीब 14 साल से फरार था।
दिल्ली पुलिस ने रविवार को एक ऐसे गैंगस्टर को गिरफ्तार किया है जो दिल्ली और पंजाब में डकैती और लूटपाट के कई मामलों में करीब 14 साल से फरार था। पुलिस ने बताया कि आरोपी की पहचान 44 साल के अर्जुन प्रसाद उर्फ अर्जुन पासी के रूप में हुई है, जो उत्तर प्रदेश के गोंडा का निवासी है। उसे जिले के जानकी नगर इलाके से पकड़ा गया। एक वरिष्ठ पुलिस अधिकारी ने बताया, वह दिल्ली के पंजाबी बाग और मोती नगर, साथ ही पंजाब के लुधियाना के मॉडल टाउन में दर्ज कई मामलों में वांछित था और 2012 से गिरफ्तारी से बच रहा था। इन मामलों में अदालतों ने उसे भगोड़ा घोषित कर दिया था।
पुलिस के अनुसार, पासी कई डकैतियों का मास्टरमाइंड था, जिनमें 2012 में पंजाबी बाग में हुई एक घर में डकैती भी शामिल है, जहां हमलावरों ने घरवालों को काबू में करके करीब 400 ग्राम सोना लूट लिया था। अधिकारी ने कहा, 2016 के एक अन्य मामले में, उसने कथित तौर पर एक नाबालिग को घरेलू नौकर के रूप में रखकर 25 लाख रुपए के आभूषण और एक लाइसेंसी पिस्तौल की चोरी की साजिश रची थी।
ऐसे जुटाता था घरों की जानकारी
पासी पर 2018 में लुधियाना में डकैती करने वाले गिरोह का नेतृत्व करने का आरोप है, जिसमें 40 लाख रुपए नकद और 1 किलो से अधिक सोना लूटा गया था। अधिकारी ने बताया, पूछताछ के दौरान, आरोपी ने खुलासा किया कि वह और उसके साथी डकैती को अंजाम देने से पहले खुफिया जानकारी इकट्ठा करने के लिए घरों में अंदरूनी लोगों को भेजते थे।
पुलिस ने बताया कि गिरोह तरीके से काम करता था, रात में चोरी करता था और स्थानीय खरीदारों के माध्यम से लूटे गए गहनों को बेच देता था। शनिवार को अपराध शाखा की एक टीम ने जानकी नगर इलाके की एक नई कॉलोनी में उसकी गतिविधियों का पता लगाकर उसे गिरफ्तार किया, जहां वह बदली हुई पहचान के साथ रह रहा था। पुलिस ने बताया कि पासी के खिलाफ कई राज्यों में लगभग 20 आपराधिक मामले दर्ज हैं, जिनमें डकैती, लूट, सेंधमारी और शस्त्र अधिनियम के तहत आरोप शामिल हैं। पुलिस ने आगे बताया कि उसके साथियों का पता लगाने और लूटी गई संपत्ति को बरामद करने के लिए आगे की जांच जारी है।
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अदिति शर्मा
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