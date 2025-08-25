UP पुलिस के सिपाही के मर्डर में नाहल गांव के 23 लोगों पर लगा गैंगस्टर ऐक्ट, सौरभ के सिर में लगी थी गोली

गाजियाबाद की मसूरी थाना पुलिस ने गिरोह बनाकर सिपाही की हत्या करने वाले नाहल गांव के 23 लोगों के खिलाफ गैंगस्टर ऐक्ट के तहत केस दर्ज किया है। अधिकारियों के मुताबिक मुकदमे में शामिल सभी लोग नोएडा पुलिस के सिपाही की हत्या में शामिल थे। पुलिस आरोपियों का रिमांड लेगी।

नोएडा फेस-3 थाने की पुलिस टीम ने 25 मई की रात चोरी के एक मामले में वॉन्टेड हिस्ट्रीशीटर अपराधी कादिर उर्फ मंटा की गिरफ्तारी के लिए नाहल गांव में दबिश दी थी। इस दौरान कादिर के साथियों और परिजनों ने पुलिस टीम पर पथराव और फायरिंग कर दी थी। इस बीच, सिर में गोली लगने से सिपाही सौरभ देशवाल की मौत हो गई थी।

डीसीपी ग्रामीण सुरेंद्र नाथ तिवारी ने बताया कि सिपाही हत्याकांड में शामिल नाहल गांव के 23 लोगों के खिलाफ 24 अगस्त को गैंगस्टर ऐक्ट के तहत केस दर्ज किया गया है।

मसूरी थाना प्रभारी अजय चौधरी की तरफ से दर्ज कराए मुकदमे में नाहल गांव निवासी कादिर, अब्दुल सलाम, अब्दुल खालिक, मुरसलीम, मुशाहिद, नन्नू, दानिश, इमरान, महताब, अब्दुल रहमान, हसीन, जावेद, मुरसलीन, इनाम, महताब, जावेद, आबिद उर्फ बिलोरी, आमिर उर्फ मीरहसन, महराज, खुर्शीद, राहत, साजिद और कमरेआलम को नामजद किया गया है। एसीपी मसूरी लिपि नगायच ने बताया कि सभी आरोपी संगठित गैंग बनाकर आर्थिक लाभ कमाने के लिए हत्या जैसे जघन्य अपराध करते हैं।