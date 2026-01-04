एंबुलेंस में हुआ था गैंगरेप! फरीदाबाद कांड में पीड़िता की बहन का दावा

संक्षेप: इको वैन में गैंगरेप के मामले में पीड़िता की बहन ने शनिवार को दावा किया कि उसकी बहन के साथ इको वैन के बजाय एंबुलेंस में दुष्कर्म हुआ था। चलती गाड़ी में घंटों गैंगरेप के बाद पीड़िता को फेंक दिया गया था।

इको वैन में गैंगरेप के मामले में पीड़िता की बहन ने शनिवार को दावा किया कि उसकी बहन के साथ इको वैन के बजाय एंबुलेंस में दुष्कर्म हुआ था। हालांकि, पुलिस अपनी जांच पर अडिग है और आरोपियों के खिलाफ पुख्ता सबूत होने की बात कह रही है।

पीड़िता की बहन ने दावा किया कि उसकी बहन निजी अस्पताल में भर्ती है। अस्पताल में पुलिस की निगरानी में है। उनका कहना है कि उन्हें अस्पताल में मिलने नहीं दिया जा रहा है। 12 घंटे में पांच मिनट के लिए मिलने दिया है। उन्होंने बताया कि थाना के एसएचओ ने उपचार में मदद का भरोसा दिया था, लेकिन डॉक्टर उनसे बिल जमा करने के लिए कह रहे हैं। 45 हजार रुपये जमा कर चुके हैं। डॉक्टर 28 हजार रुपये मांग रहे हैं। इस वजह से इलाज भी नहीं कर रहे हैं। पुलिस मदद नहीं कर रही है।

उन्होंने दावा किया कि उन्हें पहले एंबुलेंस में सामूहिक दुष्कर्म होने की जानकारी मिली थी। पुलिस ने हमें इको वैन बताया था। कांग्रेस नेता शालिनी चोपड़ा ने कहा कि इस मामले में पुलिस जांच गंभीरता से होनी चाहिए। सरकार को पीड़िता का इलाज करवाना चाहिए। एंबुलेंस निजी अस्पताल की बताई जा रही है।

क्या बोली पुलिस पुलिस प्रवक्ता यशपाल ने बताया कि पुलिस की जांच पूरी तरह पुख्ता है। पुलिस की ओर से कोई लापरवाही नहीं बरती गई है। पुलिस आरोपियों को सजा दिलवाने के लिए पुख्ता सबूत जुटा चुकी है। आरोपियों के खिलाफ और भी सबूत जुटाए जाने हैं। आरोपियों की शिनाख्त परेड होनी है।