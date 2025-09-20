गुरुग्राम में गैंगरेप! ट्यूशन जा रही लड़की को उठा ले गए दो कॉलेज छात्र; गिरफ्तार

गुरुग्राम में शर्मनाक घटना सामने आई है। यहां पुलिस ने एक लड़की से रेप करने के आरोप में दो कॉलेज छात्रों को गिरफ्तार किया है। पिता ने बताया कि ट्यूशन जाने के दौरान दोनों ने बेटी को किडनैप कर उसके साथ रेप किया है।

गुरुग्राम में शर्मनाक घटना सामने आई है। यहां पुलिस ने एक लड़की से रेप करने के आरोप में दो कॉलेज छात्रों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने बताया कि दोनों आरोपियों के खिलाफ छात्रा के पिता ने मंगलवार को मामला दर्ज करवाया था। पिता का कहना है कि उनकी बेटी का ट्यूशन जाते समय अपहरण करके उसके साथ रेप किया गया है। पुलिस ने बताया कि दोनों छात्रों की पीड़िता से कुछ महीने पहले इंस्टाग्राम पर दोस्ती हुई थी, जिसके बाद उन्होंने इस घटना को अंजाम दिया है।

मामला गुरुग्राम का है। इस मामले की शिकायत दर्ज करवाने पुलिस के पास आए पिता ने बताया कि मंगलवार को उनकी बेटी ट्यूशन पढ़ने के लिए जा रही थी। ट्यूशन जाते समय कॉलेज के दो लड़कों ने पीड़िता को किडनैप किया और सूनसान जगह पर ले गए। वहां ले जाकर दोनों बारी-बारी से लड़की के साथ रेप किया और फिर उसे छोड़ दिया। इस मामले की जानकारी होने के बाद पुलिस ने तुरंत ऐक्शन लेते हुए दोनों कॉलेज छात्रों को गिरफ्तार कर लिया है।

इस मामले की जानकारी देते हुए पुलिस ने बताया कि शुरुआती जांच में पता चला है कि दोनों आरोपी बी.कॉम के फर्स्ट ईयर के छात्र हैं। लगभग ढाई महीने पहले उनकी दोस्ती इंस्टाग्राम पर लड़की से हुई थी। 15 सितंबर को आरोपियों ने उसे बहला-फुसलाकर कार में बैठा लिया। आरोपी पीड़िता को कार से लेकर पहाड़ी इलाके में गए और उसके साथ रेप किया। जब लड़की घर पहुंची तो आरोपियों के कूकृत्य के बारे में बताया और पिता ने पुलिस में शिकायत दर्ज करवाई। शिकायत दर्ज होने के बाद पुलिस ने ऐक्शन लेते हुए दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है।