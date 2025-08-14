gangrape with girl in delhi civil lines after party पार्टी, ड्रिंक और गैंगरेप; दिल्ली में 24 साल की लड़की को दोस्त ने बुलाकर दिया दगा, Ncr Hindi News - Hindustan
gangrape with girl in delhi civil lines after party

उत्तरी दिल्ली के सिविल लाइंस में 24 साल की एक लड़की दोस्त के साथ पार्टी करने गई थी लेकिन वहां चार लड़कों ने हवस का शिकार बनाया। रविवार रात ड्रिंक में नशा देकर चारों ने गैंगरेप किया और बाद में घर के बाहर छोड़कर फरार हो गए।

Sudhir Jha लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्लीThu, 14 Aug 2025 10:05 AM
उत्तरी दिल्ली के सिविल लाइंस में 24 साल की एक लड़की दोस्त के साथ पार्टी करने गई थी लेकिन वहां चार लड़कों ने हवस का शिकार बनाया। रविवार रात ड्रिंक में नशा देकर चारों ने गैंगरेप किया और बाद में घर के बाहर छोड़कर फरार हो गए। पुलिस ने मंगलवार को यह जानकारी देते हुए बताया कि केस दर्ज कर लिया गया है और आरोपियों की तलाश की जा रही है।

एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि महिला गुरुग्राम की एक कंपनी में जॉब करती है। उसका आरोप है कि शराब पीकर चार लोगों ने उसके साथ गैंगरेप किया। अधिकारी ने बताया, 'अपनी शिकायत में उसने कहा कि रविवार को उसके एक पुरुष दोस्त ने फोन किया था और उसने सिविल लाइंस में अपने दोस्त के घर पार्टी में इनवाइट किया। उसने आमंत्रण स्वीकार कर लिया और हिल रोड के पास उस घर में गई।'

वहां उसे अपना दोस्त, और तीन अन्य लोग मिले। अधिकारी ने कहा, 'सभी ने साथ में ड्रिंक लिया और देर रात तक पार्टी करते रहे। रात में किसी वक्त उसके ड्रिंक में कुछ मिला दिया गया जिससे वह पूरी तरह होश में नहीं रह गई।'

महिला के मुताबिक चारों उसे वॉशरूम में ले गए और गैंगरेप किया। महिला के मुताबिक उन्होंने इसकी वीडियो रिकॉर्डिंग भी की। उसे धमकी दी कि यदि मुंह खोला तो वीडियो को सोशल मीडिया पर अपलोड कर दिया जाएगा। इसके बाद आरोपी उसे घर के बाहर छोड़कर फरार हो गए। महिला ने पुलिस को कॉल किया और घटना की सूचना दी। पीड़िता की मेडिकल जांच कराई गई है। उसके परिजनों को सूचना दी गई है और काउंसलिंग कराई गई है।

शिकायत के आधार पर पुलिस ने गैंगरेप का मुकदमा दर्ज किया और जांच शुरू कर दी है। टीम सिविल लाइंस के उस घर पर भी गई लेकिन आरोपी फरार थे। पुलिस उनकी तलाश में जुटी है। एक दूसरी घटना में मुंडका में एक 32 साल की महिला के साथ रेप किया गया। उसे नौकरी का झांसा देकर बुलाया गया था।